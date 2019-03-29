Нет карты — нет полиса

Оформление диагностической карты стало во многих случаях формальностью, но близятся времена, когда реальный техосмотр не только вернется в нашу жизнь, но и станет более жестким.



Диагностическая карта (ДК) — документ, который подтверждает, что транспортное средство пригодно к эксплуатации. Для получения ДК необходимо обратиться в компанию, аккредитованную Российским союзом автостраховщиков (РСА), и пройти техосмотр.

Конечно, водитель может и не оформлять диагностическую карту, но тогда он не сможет оформить полис ОСАГО. Точнее, сможет, конечно, есть и такие агенты, которые оформляют ДК без осмотра, но при аварии вся финансовая ответственность ляжет на физическое лицо, которое явилось виновником ДТП.

В конце прошлого года появились сообщения, что за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать не только инспекторы ГИБДД, но и видеокамеры. По данным некоторых СМИ, такая практика должна была начаться в ноябре 2018-го, однако в ГИБДД РФ эту информацию не подтвердили. Тогда в ведомстве сообщили, что техническая возможность фиксации таких нарушений с помощью камер находится на стадии проработки. «Ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков», — пояснили в ГИБДД .



В феврале текущего года в РСА сообщили, что интеграция двух информационных систем давно закончена, однако в базах данных имеется ряд расхождений, которые нужно устранить. «Запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливым штрафам для ряда автовладельцев, которые попали в «несчастливый процент». По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз», — сообщил глава РСА Игорь Юргенс . Предполагалось, что расхождения удастся устранить к 1 марта, тем не менее пока камеры не фиксируют отсутствие страховки.

Чем чревата покупка «серой» ДК

Водители, не желающие тратить время на технический осмотр (ТО) и не стремящиеся оплачивать штрафы, нашли выход из положения. Помогли им в этом многочисленные фирмы, предлагающие провести формальный ТО, и нечистые на руку страховщики, продающие полисы даже при отсутствии диагностической карты. Да и саму карту, если верить рекламным объявлениям, можно приобрести онлайн за пять минут. Если набрать в поисковике соответствующий запрос, на первой же странице найдется масса советов, как оформить документы быстро и легально (ну или почти легально).

Однако, приобретая «серую» диагностическую карту, автовладелец должен иметь в виду, что такой документ могут просто не внести в единую информационную систему технического осмотра (ЕСТО). Тогда в случае ДТП страховая компания может отказать водителю в выплате компенсации, и возмещать убытки ему придется самому.

Техосмотр возвращается

Вопросом незаконного оформления диагностических карт озадачилось правительство РФ. РСА вместе с Министерством экономического развития с 2015 года готовил новый законопроект, направленный на то, чтобы путем введения дополнительных мероприятий исключить возможность формального прохождения ТО и непосещения водителями пунктов ТО. Сейчас этот законопроект прошел первое чтение в Думе, он ожидает второго чтения. В начале марта проект прошел слушания в правительстве, там оценили предусмотренные в нем предложения, которые призваны ужесточить административную ответственность всех участников системы техосмотра, нарушающих законодательство.

На заседании правительства 7 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что законопроект вводит перечень требований к месту, где проводятся техосмотры, а также обязательную фиксацию процедуры на фото и видео. Кроме того, если закон будет принят, функции технического эксперта, проводящего осмотр, сможет выполнять частный предприниматель, аккредитованный как оператор ТО. Контролирующие органы получат право устраивать проверки операторов в виде контрольных закупок, а техосмотр пассажирских автобусов будет производиться при участии сотрудников ГИБДД.

Также, по словам премьера, изначально в проекте закона предполагалось, что диагностическая карта должна будет оформляться только в электронном виде. «Мы все поклонники электронного документооборота и всячески его внедряем, но все-таки надо идти людям навстречу в ситуациях, когда электронная форма становится неудобной, недостижимой», — отметил Медведев. Поэтому бумажный вариант карты никуда не денется — по крайней мере, пока электронная форма не станет доступной для всех.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов уточнил на встрече с журналистами в середине марта, что в РСА надеются на вступление новых правил техосмотра в силу уже в 2019 году. Он напомнил, что в конце декабря 2018 года ряд депутатов Государственной думы выступил с предложением полностью отменить ТО. Однако вскоре произошло серьезное ДТП в Смоленской области, где погибли дети, а при проверке выяснилось, что автобус формально числился прошедшим ТО в Норильске, будучи в эксплуатации в Смоленске.

Законопроектом вводятся дополнительные административные меры по отношению к водителям. С 2012 года и по настоящий момент административных наказаний за отсутствие ТО нет. Новый закон предусматривает штраф за отсутствие ТО в размере 2 тыс. рублей. Контроль наличия диагностической карты также будет проходить через видеофиксацию с помощью дорожных видеокамер, как и планируется сделать с полисом ОСАГО. Если камеры зафиксируют это нарушение несколько раз в течение суток, штраф будет приходить один раз за сутки.



На сегодняшний день в России 4 900 операторов ТО, уточнил Ефремов, в среднем один оператор проводит 50—60 диагностических проверок в сутки. По новому закону будет ограничение: каждому оператору будет предоставляться своя квота, ориентированная на его пропускную способность (в среднем 30—40 проверок в сутки). Соответственно, количество операторов ТО должно увеличиться, чтобы исключать возможные очереди, резюмировал заместитель исполнительного директора РСА.

Как получить легальную ДК



Законопослушным водителям, которые не собираются связываться с «серыми» картами, напоминаем, как получить документ законным образом. Для этого нужно:



обратиться в пункт техосмотра, имеющий соответствующую лицензию (узнать можно на сайте Российского союза автостраховщиков );

пройти техосмотр: эксперт оценит исправность автомобиля, проверит государственный номер, наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки на соответствие нормативам, также он измерит уровень технических жидкостей в машине и уровень вредных веществ в выхлопе;

получить готовую карту, если нарушений не выявлено. Если есть неполадки, на их устранение дается 20 дней. ДК заверяет технический эксперт, проводивший проверку состояния машины. Электронный вариант карты заносится в единую информационную систему технического осмотра.

Для прохождения ТО нужно взять с собой документы: права и паспорт транспортного средства. Если на осмотр приезжает не владелец машины, а его доверенное лицо, потребуется доверенность на автомобиль.

Диагностическую карту нужно своевременно обновлять. Для машин возрастом меньше трех лет карта вообще не нужна, для остальных сроки действия ДК следующие:

легковые автомобили возрастом от трех до семи лет — два года;

легковые автомобили старше семи лет — один год;

грузовики массой больше 3,5 тонны — один год;

ТС, предназначенные для перевозки пассажиров, — шесть месяцев.



