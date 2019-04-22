Второй этап амнистии капитала в России завершился. Что он собой представлял, какие предоставил возможности? Каковы были ожидания властей и насколько они оправдались?



Второй этап амнистиционной кампании дал возможность при подаче в налоговые органы специальной декларации получить гарантии дальнейшего непривлечения к налоговой, административной и уголовной ответственности как самого декларанта, так и лиц, указанных в декларации.

Перед началом второго этапа амнистии капиталов Минфин предполагал, что в нем примет участие около 70 тыс. человек. Важно отметить, что подобные ожидания были вполне обоснованными, поскольку, с одной стороны, во втором этапе были учтены недочеты первого, с другой — потенциальные декларанты получили два очень важных посыла от государства. Первый заключался в том, что международный автоматический обмен налоговой информацией не просто может вот-вот случиться, а уже реально произошел. Пусть в первый год не со всеми «интересными» для наших налоговых органов государствами, но список стран продолжает расширяться, а это значит, что полная налоговая прозрачность — вопрос не самого отдаленного будущего. Второй посыл исходил из итогов первой «амнистии» и фактически подтверждал, что государству можно доверять в этом вопросе. И действительно, на сегодняшний день в информационном пространстве отсутствуют какие-либо сигналы об утечке сведений, отраженных в специальных декларациях.

Кто же воспользовался амнистией капиталов? Среднестатистический декларант — это человек в возрасте от 45 до 60 лет, его инвестиционный капитал составляет около 9 млн долларов США. В основном это мужчины (75%). Если описать точнее, то это глава семьи, достаточно состоятельный человек с активной жизненной позицией, имеющий 2—3 иностранных счета и, как правило, хотя бы одну иностранную компанию. Ну и немного о результатах: только нашим клиентам удалось с помощью второй волны амнистии устранить потенциальные налоговые и валютные риски на несколько миллиардов рублей.

Основной проблемой в ходе второго этапа амнистии оказался банальный человеческий фактор — люди до последнего оттягивали начало работы над декларацией. В этой связи хочется отметить грамотное управление процессом в последние дни амнистии со стороны ФНС России. Второй категорией стали ошибки в декларационных документах. Декларация могла быть не принята по формальным признакам (закон достаточно жестко регулировал все, вплоть до размера шрифта).

Но гораздо хуже ошибки, возникшие по фактическому юридическому основанию. И проблема в том, что человек не знает о допущенных им ошибках в декларации до того момента, пока налоговый инспектор не вызовет его на «разбор полетов». Как это происходит на практике? Вначале специалист налоговой службы проверяет декларацию на соответствие формальным требованиям, затем отправляет в Центральный аппарат на хранение. Потом, когда территориальная налоговая получит информацию из автоматического обмена, инспектор вызовет налогоплательщика и попросит его объяснить предположительно незаконные валютные операции и неуплаченные налоги с доходов по иностранным счетам и от владения КИК (контролируемая иностранная компания). Декларант при этом может утверждать, что все «проамнистировал», показывать специальную декларацию. А что именно и как было отражено в этой самой специальной декларации? Например, я встречал ошибку в реквизитах иностранных счетов (для нас не секрет, что некоторые банки ведут внутренний учет по профайл-номеру клиента, однако в автоматическом обмене информацией выгрузка в налоговые органы производится по IBAN) — в декларациях были отражены несуществующие профайл-номера счетов. Самое обидное, что декларант может не получить гарантий по таким счетам, поскольку будут не соблюдены формальные требования к заполнению документов.

С 1 мая ожидается старт третьего и, скорее всего, последнего этапа амнистиционной кампании. Почему последнего? Судите сами: государство дало достаточно много времени все обдумать и воспользоваться предоставленными гарантиями. Это не главный, но немаловажный аспект. Более важным является тот факт, что ФНС уже располагает значительным объемом информации из многих стран и оттягивать возможность воспользоваться этой информацией государству просто не выгодно. Чем дольше информация из автоматического обмена не будет уходить в территориальные инспекции, тем дольше ею не смогут воспользоваться сотрудники ФНС России, а значит, они будут терять очередной год, за который уже не получится привлечь налогоплательщика к ответственности за неуплату налога и незаконные валютные операции, поскольку истекут сроки давности.

Вторая амнистия проходила предельно просто и понятно: подается специальная декларация, идентифицируется актив (банковские счета, инвестиции, недвижимость, компании), активы в Россию не переводятся, комплект амнистиционных документов передается в налоговый орган, а в ответ вам предоставляются гарантии государства.

Ожидаемый третий этап будет действовать по конец февраля 2020 года. Но в этот раз обязательным пунктом будет требование о переводе средств в Россию. Если ранее средства на счетах не должны были быть репатриированы в Россию и могли остаться в тех банках, где они находились, сейчас необходимо вернуть их на родину. В отсутствие закона мы пока не понимаем, на каких условиях это должно быть сделано, но самое банальное, что приходит в голову, — это обмен: вы берете некоторые российские активы, абсолютно белые и прозрачные, и отправляете их взамен иностранных. В остальном процедура амнистии аналогичная. За исключением одного момента, о котором пойдет речь далее. На текущий момент нет понимания, в какой срок эти активы можно будет вернуть «назад», то есть сколько они должны «отлежаться» в России.

Относительно счетов в иностранных банках: незаконные валютные операции тоже будут прощены. Существование закона о валютном регулировании и валютном контроле, который выделяет только 24 разрешенные валютные операции по банковским счетам, по-прежнему является весомым стимулом задуматься о том, стоит ли размещать свои активы на иностранных счетах. К счастью, этот закон не распространяется на брокерские счета, но все равно является большой проблемой, потому что ни в одной развитой стране валютного регулирования как такового нет. Когда это обсуждалось на уровне департамента ФНС России, который отвечает за международные отношения, мы уточняли: «Кому это надо?» И ответ, надо признаться, всех очень удивил. По информации налоговиков, именно Центральный банк явился идеологом валютного регулирования, так как там считают, что если мы отменим валютное регулирование, то деньги потекут рекой за рубеж.

Перспектива освобождения от штрафов по незаконным валютным операциям является стимулом задуматься об амнистии. В публичном обсуждении находится законопроект о снижении штрафа за незаконные валютные операции с нынешних 75—100% от их объема до 20%, но пока это лишь проект, который лежит под сукном.

Важно понимать, что подача только одной специальной декларации не обеспечивает получение желаемых гарантий. К декларации, например, необходимо приложить и все пропущенные ранее по срокам уведомления. Все это — те маленькие формальности, которые нужно соблюсти, чтобы амнистия заработала. Правда, теперь и сами средства должны быть переведены в Россию.

С контролируемыми иностранными компаниями все сложнее. Как известно, в России выделено два специальных административных района (САР): остров Русский на Дальнем Востоке и специальная административная зона в Калининградской области, которые названы в СМИ «русскими офшорами». Поскольку наполняемость этих офшоров сейчас крайне незначительна, к условиям третьей амнистии привязана редомициляция (смена государства регистрации) иностранных компаний с их «переносом» в эти зоны. И здесь возникает целый ряд проблем: с одной стороны, есть статус международной компании, можно ее перерегистрировать, получить освобождение от уплаты НДФЛ, чего раньше не было. С другой стороны, международная компания является той же КИК, по которой надо отчитываться. Текущим условием, указанным в законопроекте о САР, при котором допускается редомициляция, является вложение декларантом 50 млн рублей в российскую экономику. Проблема в том, что этот процесс никак не описан. Нужно ли резиденту САР строить детский сад или ферму по выращиванию овощей? Однозначного ответа нет. В законопроекте описан только разрешительный порядок, то есть для перерегистрации необходимо получить разрешение.

Как видите, общие тренды не слишком позитивные, но, если взвесить все за и против, рекомендация однозначна — декларироваться.

Все приведенные факты заставляют задуматься о том, как быть дальше. Ответы существуют, причем как для тех, кто, рассчитывая на гарантии государства, уже задекларировался, но сомневается в правильности подготовленных документов, так и для тех, кто в силу различных причин пока не стал этого делать. Основная рекомендация тем, кто ранее подал документы, но сомневается, — провести проверку ранее направленного в ФНС комплекта документов. Тем же, кто еще не определился, самое время принимать непростые решения.

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