Среди сервисов реального времени, используемых сегодня страховыми компаниями, особое место занимает телемедицина. За счет ее активного проникновения медицинское страхование может стать одним из драйверов роста страхового рынка.

К сервисам реального времени относится не только телемедицина, но и получившие широкое распространение голосовые помощники и чат-боты разного предназначения и разной степени автономности. Различные фронт-офисные решения также делают процесс страхования более доступным и адаптивным. Real-time-сервисы могут отвечать за текущее информирование своего владельца, помогать клиенту вести учет телеметрических данных и проводить консультации. Внедрение таких сервисов значительно снижает стоимость услуг за счет сокращения расходов. Из-за наполнения страховых программ новыми опциями растет их привлекательность. Но одним из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений по-прежнему остается телемедицина.

Еще до момента вступления в силу профильного закона в стране появилось несколько IT-платформ, онлайн-клиник, информационных сервисов и даже маркетплейсов. Но, объективно, отрасль развивается медленно. В основном это происходит потому, что регуляторы и законодатели не поспевают за рынком, а медицинские учреждения находятся в длительном процессе перестройки бизнес-моделей.

Сейчас во включенных сервисах страховых программ востребованы удаленные консультации и диагностика пациентов. С помощью специализированных систем связи между врачом-консультантом, его ассистентом и самим пациентом налаживается полноценный аудиовизуальный прием, во время которого они могут не только видеть и слышать друг друга, но еще и обмениваться графическими и текстовыми данными.

Пользователями таких сервисов все чаще становятся жители мегаполисов, у которых не хватает времени толком следить за собственным здоровьем, записываться на прием к доктору и уж тем более засиживаться в очередях. Вместо этого с помощью, например, специального мобильного приложения можно найти свободного специалиста в любое время суток — программа сама подскажет, кто является лучшим экспертом в той или иной области, а кто из докторов свободен прямо сейчас и готов вас выслушать и оказать помощь. Для многих регионов России телемедицина является фактически единственным доступным видом консультации. Теоретически в будущем такой поиск можно будет осуществлять по всему миру.

Развитие телемедицины влечет за собой развитие рынка электронных устройств, которые позволяют считывать данные о состоянии здоровья пациента — температуру тела, пульс, давление и т. д. Следующее поколение смартфонов, «умных» часов и браслетов в скором времени может стать альтернативой специализированному медицинскому оборудованию.

Изначально такие сервисы были ни к чему не обязывающими игрушками, но теперь можно встретить очень полезные приложения — для контроля уровня сахара в крови, приложения для астматиков и другие. Важно, что агрегируемые приложениями данные оказываются хорошим подспорьем для врача при постановке диагноза в дальнейшем.

К слову, нередко страховщики снижают размер страховых премий в обмен, например, на ежедневное количество пройденных клиентами шагов или дарят устройства в обмен на отказ от курения.

Для корпоративных страхователей сервис по удаленным консультациям с врачом оказывается дешевле, чем обеспечение всех сотрудников стандартными полисами добровольного медицинского страхования. Но соображения экономии здесь не главное: корпоративные клиенты хотят платить не столько за качественное медицинское обслуживание своих сотрудников, сколько за поддержание их здоровья. Поэтому еще один вид дистанционного сервиса — телемедицинские киоски.

Наличие таких киосков в диковинку даже для Москвы, не говоря о крупных городах, но корпорации все чаще стараются устанавливают их в своих офисах. Например, сеть таких киосков сегодня развивают Сбербанк и даже некоторые аптечные сети. Но, понятное дело, что США, Европа и Япония нас обгоняют — по оценкам некоторых экспертов, уже в 2020 году количество киосков только в Штатах перевалит за 30 тыс. Спрос на киоски в развитых странах связан главным образом с тарифами на ДМС.

Перспективы у телемедицины самые многообещающие, поскольку такие услуги могут использоваться как сервисная составляющая для других полисов-конструкторов и давать так называемый эффект синергии.

По данным BBC Research, по итогам этого года объем глобального рынка телемедицины достигнет 40 млрд долларов, а среднегодовой рост в ближайшие годы не опустится ниже 20% (во многом за счет эффекта низкой базы). В России объем рынка телемедицины, по данным аналитиков Сбербанка, в 2020 году составит 150—180 млрд рублей при сильном спросе на подобные услуги как в крупных городах, так и в удаленных регионах.

Не всегда полисы продаются в офисе страховой компании или онлайн. Очень часто клиенты хотят получить полноценную консультацию в удобном для них месте. Поэтому создание сервиса мобильного эквайринга для страховых агентов также является важным фронт-офисным решением. В современных реалиях клиентской привлекательности способствует не только создание интересного продукта, но и автоматизация процессов, что для конечного пользователя означает сокращение срока заключения договора.

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