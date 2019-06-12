Вы когда-нибудь считали, сколько раз вводили серию и номер паспорта, кем и когда он выдан в бумажных анкетах и формах на сайтах? Наверняка уже давно делаете это, не глядя в паспорт. А некоторые мои знакомые выучили наизусть ИНН и СНИЛС. Конечно, это хорошо, развивает память, но, кажется, для памяти есть применение получше. Почему в стране с сильнейшей IT-экспертизой и высочайшим уровнем цифровизации финансовых услуг мы в XXI веке все еще продолжаем заполнять все эти бесконечные анкеты про одно и то же? Или даже так: почему до сих пор нет системы, которая помнила бы мои данные, видела бы мои финансовые продукты во всех организациях, клиентом которых я являюсь? Знала бы мои предпочтения, потребности, помогала бы ориентироваться в огромном количестве предложений?

Финансовые маркетплейсы призваны решить эти проблемы. Вот пять особенностей, по которым можно отличить маркетплейс будущего:

1. Единая точка входа клиента в мир финансов позволит подавать заявки на любые финансовые продукты любой подключенной к системе организации в один клик. На Западе есть несколько отличных примеров подобных сервисов, на которые мы ориентируемся при разработке стратегии: прежде всего Moneysupermarket и Nerwallet. Следим и за нефинансовыми маркетплейсами, такими как Amazon и Netflix, поскольку они очень много внимания уделяют массовой персонализации. В России есть и свои сильные игроки, которые задают тон рынку. Вместе со Сбербанком, Google и другими участниками 20 июня на форуме FinWin 2019 мы обсудим, как передовые технологии изменят финансовый мир, какие новые сервисы и возможности откроются перед конечными пользователями и поставщиками услуг. Здесь можно посмотреть полную программу форума.

2. Независимый финансовый советник сведет выбор к разумному минимуму. Мы на своем опыте видим, насколько пользователь устал от необходимости делать выбор. Уже сегодня в базе Банки.ру одних только кредитных продуктов более 2 500: более 800 предложений по потребкредитам, более 700 — по ипотеке и т. д. В декабре 2017 года на Банки.ру заработал сервис «Мастер подбора кредитов». Поначалу мы опасались, что клиенты не захотят вводить персональную информацию для получения индивидуальных рекомендаций. Но оказалось, что пользователям намного больше нравится ограниченный набор продуктов, чем большой пласт информации в виде различных каталогов. Недавно мы перешагнули цифру в 1 млн расчетов кредитов через этот сервис.

3. Интеграция с финансовыми компаниями. Если раньше Банки.ру ставил лишь ссылки на страницы партнеров, то сейчас, например, в кредитах мы интегрированы с IT-системами 40 банков. Мы передаем информацию по кредитной заявке и получаем решение. Более того, в случае если кредит предварительно одобрен, для наших клиентов партнер создает личный кабинет, и мы показываем его клиенту. Для пользователя это бесшовный процесс, он зачастую даже не понимает, что видит на нашем сайте свой кабинет в банке-партнере.

4. Работа по модели revenue share, когда поставщик услуг (например, банк) делится с продавцом (то есть Банки.ру) выручкой за приведенных пользователей. Это радикально снижает расходы на продвижение, а в теории может повлиять и на стоимость самого продукта. Ведь перед банком или страховой компанией больше не стоит старый как мир вопрос о том, которую половину денег на рекламу он потратил впустую.

5. Больше сервисов. Модель revenue share дает еще один полезный эффект. Вы придумали какой-нибудь интересный сервис — допустим, финансовый онлайн-советник. У вас есть выбор: запустить его самостоятельно и раскручивать годами, тратя огромные деньги на поиск целевой аудитории, или прийти на маркетплейс, где целевая аудитория уже есть, и поставить сервис на витрину. Вам выгодна такая схема: вы получаете прибыль сразу и делитесь с нами доходами только за тех пользователей, которые выбрали вас. Мы как гипермаркет, который включает в ассортимент не только товары лидеров рынка, но и оригинальную продукцию местных производителей. И как гипермаркет мы можем позволить себе выторговывать более интересные условия для наших клиентов, предлагать кредиты по более низким ставкам или депозиты, наоборот, по более высоким.

Маркетплейсы — это очень серьезный шаг вперед. Неудивительно, что ЦБ уделяет созданию такой платформы большое внимание. Его ключевые инициативы, связанные с маркетплейсом и экосистемами, будут обсуждаться на сессии «Q&A с Банком России» на форуме FinWin 2019 . Когда Госдума примет закон о маркетплейсе для банковских и страховых услуг, у нас появится возможность открывать вклады, получать кредиты, покупать страховки онлайн, экономя свое время клиента и расходы финансовых организаций. Да, для банков и страховых компаний это будет означать взрывной рост конкуренции. Для нас как потребителей — улучшение условий по их продуктам. По сути, в финансовом мире сбывается так называемое китайское проклятие — «жить тебе в эпоху перемен». Но, кажется, это не всегда так уж плохо.

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