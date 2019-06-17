Последние новости по теме инвестиционного страхования жизни показывают, что интерес инвесторов к продукту несколько ослаб. Но вряд ли это надолго. ИСЖ сохранит популярность благодаря своей простоте, гарантии возврата средств и особому юридическому статусу. Альтернатив ему на рынке пока нет.

Недавно на конференции Всероссийского союза страховщиков были озвучены цифры, которые свидетельствуют о начавшемся охлаждении на рынке ИСЖ. Действительно, данные по росту рынка уже не радуют, как раньше: в I квартале 2019 года сборы снизились на 5,5%. И это после роста на 32,8% в прошлом году, отмечают в ВСС. Это временное явление или конец долгосрочного тренда? Чтобы ответить на этот вопрос, надо хорошо понимать суть продукта.

Во-первых, давайте зададимся вопросом: кому нужно ИСЖ? Как говорят работающие «в поле» менеджеры, полис инвестиционного страхования жизни интересен двум категориям клиентов. Это инвесторы-новички, которые пользовались только депозитами и теперь хотят попробовать на вкус фондовый рынок, но без риска потерять вложения (напомним, что в ИСЖ действует гарантия возврата всей суммы вложенных средств). И клиенты private-сегментов банков — для диверсификации вложений в дополнение к другим инструментам в портфеле.

Что они покупают? Наиболее популярны сегодня стратегии ИСЖ, привязанные к динамике различных видов акций. По нашим данным, их выбирают более 50% людей, вложившихся в ИСЖ. У большинства игроков рынка в продуктовой линейке ИСЖ чаще встречаются индексы с участием в развитых рынках, преимущественно в рынке США, или отраслевые индексы фармацевтической или медицинской направленности, а также технологический и потребительский секторы.

Вторыми по востребованности идут облигационные стратегии ИСЖ. Облигации традиционно считаются менее волатильным инструментом, и их предпочитают инвесторы с более консервативным риск-профилем. Реже в портфелях стратегий можно встретить недвижимость и товарные рынки — обычно это стратегии на золото, нефть и широкие товарные индексы. Относительно скромную долю занимают индексы смешанной аллокации, например стратегия, где направление инвестирования меняется в зависимости от рыночной ситуации, или стратегия, где присутствуют разные классы активов в корзине — и акции, и облигации.

Широкая вариативность доступна и с точки зрения принципа начисления дохода: есть как стратегии, нацеленные на рост цены базового актива (чем больше рост, тем выше доход) и, как правило, предлагающие потенциально неограниченный доход, так и барьерные продукты, по которым выплачивается установленная договором ставка доходности при соответствии определенным критериям (как правило, при нахождении цены акций выше зафиксированного уровня). И тот и другой принцип начисления доступны с различной частотой выплаты дохода. Так, все большую популярность среди клиентов розничного сегмента банков набирают купонные стратегии. Их отличие от «классического» ИСЖ состоит в том, что инвестиционный доход выплачивается не в конце срока действия полиса (через три года или пять лет), а ежегодно или даже ежеквартально в виде купона.

Мы полагаем, что основное достоинство продукта — его универсальность, которая покрывает запросы широкого круга клиентов на безусловную гарантию защиты капитала в сочетании с потенциалом доходности, и гибкость, которая позволяет провести тонкую настройку для соответствия специфике разных групп клиентов. Он подойдет начинающему инвестору, который только делает первые осторожные шаги. Этот человек опасается покупать бумаги через брокера, поскольку еще не в полной мере понимает механику фондового рынка. И, например, не знает, где прочитать последнюю информацию, почерпнуть аналитику по выбранным (часто случайным образом) бумагам.

ИСЖ отвечает целям и клиентов private-сегмента банков, которые обычно более опытны в плане инвестиций и пользуются более широким спектром финансовых решений. Они знают, что надо диверсифицировать накопления по валютам (одно из очевидных отличий от розницы — более высокая доля иностранной валюты в сбережениях), срокам (чаще мыслят вдолгую и понимают преимущества инвестирования на более длинный срок), стратегиям инвестирования (в том числе потому, что наличие знаний позволяет им оценить преимущества более сложных стратегии), юридическим оболочкам инвестиционных решений (как дополнительная диверсификация для снижения рисков, так и разумное использование налоговых преимуществ). Но часто просто не имеют достаточно времени для самостоятельного управления.

На наш взгляд, преимущества продукта, сделавшие его заметным в линейке инвестиционных решений, заставят клиентов после некоторого периода эмоционального охлаждения снова обратить внимание на этот инструмент.

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