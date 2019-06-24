Китай рассматривает сокращение экспорта редкоземельных металлов в США — ответные меры на пошлины, которыми американцы обложили китайский импорт объемом 200 млрд долларов в конце 2018-го. Это серьезный удар по военно-промышленной, энергетической, полупроводниковой и автомобильной индустрии, поскольку Америка импортирует 80% редкоземельных металлов из Китая.

Таким образом, торговая война вышла на новый виток, а рынок акций пошел на снижение. На горизонте появляются первые сообщения Трампа о валютной войне, но пока это не отразилось на рыночных котировках.

Экономическая картинка складывается не лучшим образом – повышение тарифов со стороны Китая и эскалация торговой войны могут привести к сильному замедлению американской и в целом мировой экономики. Макроэкономические данные за май фиксируют негативный тренд: ухудшаются показатели индекса деловой активности PMI, платежные ведомости для несельскохозяйственного сектора non-farm payrolls, замедляется инфляция и т. д. Многие банки прогнозируют рецессию в течение девяти месяцев, если Дональд Трамп введет тарифы на оставшиеся 300 млрд долларов китайского импорта. Потенциальный негативный эффект для экономики США уже может достичь 1,5% от ВВП, включая пошлины и тарифы на мексиканский импорт.

В результате негативное влияние торговой войны ощутят практически все сектора экономики. Однако на рынке сохраняются инструменты, которые помогут инвесторам не потерять деньги на предстоящих распродажах.

Как не потерять

Базовым активом для хеджирования в текущей экономической ситуации является сектор коммунальных услуг (Utilities Select Sector SPDR Fund, XLU). Компании из сегмента ЖКХ получают выручку только в США. Торговая война влияет на их результаты лишь косвенно, в связи с замедлением потребления. На отрезке от трех до девяти месяцев инвестиции в этот актив позволят сохранить деньги, а также получить дивидендную доходность на уровне 3% годовых.

Также инвесторам стоит рассмотреть долговые инструменты Vanguard Total Bond Market ETF (BND) или iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Первый актив является более рисковым и обеспечивает 2,81% дивидендной доходности, второй более консервативен, а доходность по его дивиденду равняется 2,01%.

Под распродажу не попали такие крупные телекомы, как AT&T и Verizon. Обе компании выглядят перспективно на отрезке семи месяцев. К тому же они обеспечивают привлекательную дивидендную доходность, равную 6,32% и 4,06% соответственно. Впрочем, телеком частично попадает под влияние торговой войны, так как использует полупроводники при развертывании 5G-сетей. Однако в среднесрочном периоде этот фактор не будет оказывать сильного давления на AT&T и Verizon.

Как заработать

Отдельно упомянем компанию, которая будет в выигрыше от торговой войны. Пока США и Китай воюют, американские компании ищут альтернативных поставщиков из Азии, готовых предложить те же цены, что и китайские аналоги до торговой войны. Экспорт из стран – соседей Китая в США значительно увеличился. Таиландский производитель комплектующих для электронного оборудования Farbinet нарастил долларовую выручку в последних двух кварталах (2018–2019 годы) на 20%, тогда как последние пять кварталов до этого ее рост составлял 1,5%.

Менеджмент компании во время конференц-кола, посвященного квартальной отчетности, заявил, что Farbinet в результате американо-китайского торгового конфликта может выиграть от запретов на поставку Китаем некоторых комплектующих. По словам руководства, пока новых контрактов не было заключено, но переговоры по этому поводу идут. На вопрос о сбалансированности и прогнозируемости объемов заказов менеджмент ответил, что пока не может точно предсказать их параметры. Это косвенно объясняет резкий рост выручки компании, которая на самом деле получает заказы, несмотря на торговую войну и заявления менеджмента. Однако из-за нестабильности заказов от официальных заявлений об их объемах и перспективах компания воздерживается.

Итоги

Торговый конфликт далек от завершения, замедление экономики США пока не выглядит явным, но уже заметны некоторые его признаки. Из-за торможения экономического роста повышается вероятность снижения ставок ФРС уже в июле текущего года, и регулятор подтверждает возможность такого шага. Все это в ближайшее время приведет к усилению волатильности, что чревато сокращением объема инвестиционного портфеля. Покупка хеджирующих активов или ставка на новых игроков, претендующих на расширение своей доли рынка, в частности на Farbinet, поможет инвесторам не только сохранить, но и приумножить свои вложения, несмотря на высокую нестабильность на фондовых площадках.

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