Кажется, все хорошо. В прошлом году вопрос поддержки МСП официально приобрел статус национального проекта. Стартовали программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства со ставкой от 6,5% годовых. На ПМЭФ глава Корпорации МСП Александр Браверман заявил о подключении к программе 80 банков, а замминистра экономического развития Вадим Живулин декларировал их возможное увеличение до 200. ЦБ отчитался о росте выдачи кредитов МСП в 2018 году на 11% (6,8 трлн рублей). Просрочка уменьшилась до 12,4% (в 2017 – 14,2%), зафиксировано снижение ставки с 12,17% до 10,89%. Объем выдач растет, просрочка – снижается, ставка – тоже. И ЦБ даже немного ослабил требования к формированию резервов на возможные потери, которыми банки обычно объясняют увеличение стоимости кредита.

Но прежде чем окончательно обрадоваться, предлагаю определиться с терминами: если этого не сделать в самом начале, можно упустить из виду значимые проблемные зоны.

Принято выделять три категории МСП:

1) микропредприятие: объем выручки — до 120 млн рублей в год, численность работников — менее 15 человек;

2) малое предприятие: объем выручки — до 800 млн рублей в год, численность работников — до 100 человек;

3) среднее предприятие: объем выручки — до 2 млрд рублей в год, численность — до 250 человек.

Сделаем здесь закладку и вернемся на ПМЭФ, к профильной дискуссии по нашей теме. О чем спорили представители бизнеса с банкирами? О многом, но отдельно — о доступности кредитов МСП. Говорили о трех проблемах. Во-первых, скорость принятия решений. Большой список документов и проверок приводит к тому, что заявка рассматривается несколько недель, а бизнесу нужны деньги здесь и сейчас: когда у тебя кассовый разрыв, столько ждать невозможно.

Вторая проблема — незаинтересованность ведущих банков в данном сегменте клиентов. Что я имею в виду: время рассмотрения заявки на 5 млн и на 200 млн примерно одинаково, потому что структура бизнеса у малых и средних предприятий обычно не так прозрачна, как у крупных. Доходность ниже, риски выше – зачем «малыши» банкам? В лучшем случае у банка есть жесткий автоматический скоринг, работающий по принципу химиотерапии и доступный только тем клиентам, у которых там открыт расчетный счет. В худшем – с заявкой не станут возиться и откажут.

Бизнесу говорят прямым текстом: идите в небольшие банки, где дорожат не только крупными клиентами. С удовольствием, только число этих самых банков за последние пять лет уменьшилось более чем на 400 .

Самая важная проблема — требования к залоговому обеспечению. Недостаточно же просто иметь залог: банку важна его ликвидность, поэтому ваша производственная линия по пошиву одежды вряд ли заинтересует. Потом, оценка залога с дисконтом 0,5 уже стала нормой.

Теперь вернемся к закладке и экстраполируем обозначенные проблемы на каждую категорию МСП. Меньше всего сложностей будет у среднего бизнеса. Малым предприятиям труднее. Микропредприятия – за бортом.

Что может предоставить в залог кофейня, в которую вы заходите каждое утро по дороге на работу? Кокосовое молочко для вашего капучино? Или, может, у фермера из Ростовской области, купившего в лизинг б/у комбайн и трактор, есть что-то для обеспечения не то что льготного, а обычного кредита? Про молодые IT-компании или интернет-магазины надо что-то говорить?

На текущий момент в едином реестре субъектов МСП 6,2 млн предприятий. Из них микропредприятий – 95,75% (в январе цифра была в районе 95,5%). Сколько из 6,8 трлн выданных в прошлом году кредитов получили именно они? Положительная динамика в этой области — как та средняя температура по больнице. Действительность такова, что несмотря на все принимаемые меры и государственные программы поддержки, российские банки пока не умеют кредитовать МСП.

Что делают предприниматели, нуждающиеся в заемных средствах? Либо пытаются оформить потребительский кредит (тут свои сложности, особенно для ИП), либо ищут альтернативное финансирование.

Что это такое и чем может быть? Черных кредиторов оставим за скобками. Люди незаконно занимаются кредитной деятельностью, а зачастую еще и взысканием. Это для самых отчаянных, не задумывающихся о кабальных условиях и возможных последствиях.

Вариант кредитования для МСП, максимально приближенный к реальному на данный момент, — финтех-проекты микрофинансовых или микрокредитных компаний, либо краудинвестинговые или краудлендинговые платформы.

В кредитовании под залог автомобиля смещение от традиционных моделей к финтеху уже произошло. Пример: CarМoney — крупнейший автоломбард, зарегистрирован как микрофинансовая компания. Финтех-проект с современной бизнес-моделью (залоговый автомобиль остается у залогодателя, что позволило масштабировать бизнес через сеть агентов по всей стране) вытеснил с рынка классические автоломбарды. И сейчас они либо учатся работать в новых реалиях, то есть по стандартам, заданным CarMoney, либо мирятся с ролью актеров второго плана.

Финтех для МСП идет по такому же пути. Уже появляются нишевые истории — например, госзаказ: на рынке множество кейсов, когда через портальные решения финансируют участников госзаказа без залога. Или другой пример — финансирование под залог интеллектуальных прав . На Западе подобных историй много: финансирование бизнеса по франшизе, строительного бизнеса, сельского хозяйства и так далее. Суть нишевых проектов проста: помимо финансовой и юридической оценки проводится экспертная оценка отрасли. Строитель всегда сможет оценить другого строителя, сельскохозяйственник — сельскохозяйственника и так далее.

Ну и какой финтех без прогрессивных технических решений, в нашем случае — скоринговых моделей. Кто-то кредитует интернет-магазины на основе данных Google Ads, кто-то — те самые кофейни на основе данных онлайн-касс. Замшелая методика ЕБРР по оценке МСП, вариации которой до сих пор применяются большинством банков, не может конкурировать с таким подходом. Плюс у финтех-проектов свои критерии качества: дать клиенту максимально быстрый ответ и user friendly сервис, не утруждать многочисленными запросами/визитами в офис.

При таких вводных рано или поздно один или несколько финтех-проектов по-настоящему «выстрелят», и текущие цифры в несколько десятков миллиардов рублей в год для МСП превратятся в несколько триллионов. Более реальных, чем статистические 6,8 трлн рублей, о которых отчитывается ЦБ.

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