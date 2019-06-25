Останутся ли в будущем успешные банки в классическом понимании, или единственный путь для их выживания — это создать свою экосистему либо влиться в уже существующую?

Экосистемы уже успели продемонстрировать свою эффективность по сравнению с классическими форматами бизнеса, клиенты все чаще хотят получать услуги в режиме «одного окна», а крупнейший российский банк взял курс на построение собственной экосистемы. Однако споры вокруг того, останутся ли классические банки в строю или станут в будущем частью единого целого (и далеко не только финансового), не утихают.

На Петербургском международном экономическом форуме этой дискуссии была посвящена отдельная сессия, которая только подтвердила актуальность проблемы, а также продемонстрировала, что даже среди крупных банков есть те, кто скептически относится к перспективам превращения банка в экосистему. Точнее, потери банком своего «лица», его «размывания» в экосистеме. В этом смысле довольно показательный и яркий, хотя и короткий диалог произошел между двумя участниками сессии. Представитель Тинькофф Банка упомянул наличие технологического гэпа (отставания), который уже существует между классическими и «цифровыми» банками и который со временем только вырастет. Спикер со стороны Альфа-Банка подтвердил наличие этой дистанции, правда в другом разрезе, отметив, что Тинькофф Банк пока уступает Альфа-Банку по размеру активов.

Впрочем, оба банкира, как и остальные участники дискуссии, сошлись во мнении, что технологии, цифровизация, сильная IT-команда — это то, без чего современный банк существовать просто не может. Это важный момент, поскольку многие путают диджитализацию и экосистему, ставят между этими понятиями знак равенства. Между тем цифровой банк — это еще совсем не экосистема. Экосистема — это некая платформа, выстроенная, как правило, вокруг одного крупного игрока (или превратившаяся в такового), призванная удовлетворять как финансовые, так и нефинансовые потребности клиентов и занимающаяся этим в партнерстве с другими участниками рынка. Конечно, технологии помогают банку развивать и масштабировать свою экосистему, серьезно упрощают для клиентов доступ ко всем ее продуктам, а партнерам позволяют интегрировать свои сервисы, но, строго говоря, сами по себе технологии не могут сформировать полноценную экосистему.

Но если по вопросу необходимости цифровизации разногласий нет, то с более масштабным преобразованием — превращением банка в экосистему — согласны далеко не все. И доводы скептиков можно понять. Они отталкиваются от собственного клиентского опыта, от запросов клиентов. Ряд исследований показывает, что клиентам интересно сотрудничать с банком, а не с IT-компанией — это вопрос доверия. Правда, стоит иметь в виду, что эти исследования проводят сами банки по своей же клиентской базе. А следовательно, выборка изначально не включает в себя клиентов, предпочитающих именно «экосистемный» подход.

Ведь людям нужна от того или иного финансового (и не только) института какая-то определенная функция. При этом кто именно ее выполняет, в сущности, не столь важно. Если человеку нужно, например, что-то купить, но для этого ему требуются заемные средства, то первичное желание в этом случае — именно покупка, а не банковский кредит. Отсюда и вытекает первое возможное будущее банка — сервисная функция, обеспечивающая финансовые услуги внутри экосистемы. Причем она может быть как глобальной (по типу того же Amazon или «Яндекс»), так и локальной, нишевой, сформированной вокруг конкретного продукта или рынка. Зависеть это будет от сильных сторон банка. Если он обладает мощным трансакционным бизнесом, то сможет обеспечивать бесперебойность платежей, солидным портфелем автокредитов — экосистему вокруг всего, что связано с приобретением и обслуживанием авто, успешным опытом работы с МСП — продукты для этой категории и так далее.

В этом направлении банк может развиваться и по другому сценарию: не встраивать свои функции в уже существующие или формирующиеся экосистемы, а создавать такие — нишевые — структуры на собственной базе. То есть становиться полноценной площадкой, продвигая как финансовые, так и нефинансовые продукты и услуги сторонних провайдеров. Учитывая, что именно банки до сих пор являются лидерами по такому важному параметру, как доверие потребителей, этот путь может стать одним из наиболее перспективных. Правда, и наиболее дорогим — инвестиции в сопутствующую инфраструктуру велики, но одновременно банк имеет возможность развивать экосистему под собственным брендом, увеличивая его привлекательность для потенциальных инвесторов.

Наконец, третья возможность — это создание глобальной экосистемы (с прицелом не только на российский рынок). Но, конечно же, сейчас сложно представить себе, кто из российских банков мог бы потягаться с тем же Amazon или китайскими глобальными гигантами.

Итак, три варианта будущего для банка как института: отдельная сервисная функция для совершения тех или иных операций, встраиваемая в сторонние (небанковские) сервисы; самостоятельная платформа, предоставляющая комплекс услуг в конкретной нише; полноценная экосистема.

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