У нас появился новый интернет-портал: ЦБ запустил Econs — «Экономический разговор». Это хорошо, и это плохо.



Что хорошего? Новые качественные медиа, особенно экономические, не появлялись уже давно. Собственно, почти всё, где можно было почитать что-нибудь достойное и не бояться, что это джинса, стартовало в первые пятнадцать лет новейшей истории России. Помню, лет сто назад, когда я еще студентом искал работу, одна моя знакомая вынула из, простите, помойного ведра какой-то журнал со странным названием «Компания» и сказала: вот тут нужны люди. Я почитал пару заметок и ничего не понял. Но разве это может останавливать, когда никто не обещает тебе ипотеку под 6%? Я набрался наглости, пошел на собеседование и меня случайно взяли переводить иностранные корпоративные новости. Мне понравилось, и, кажется, я тоже. В общем, это была славная охота. Она закончилась в 2004-м, когда мой бывший главред Андрей Григорьев написал одну колонку, и она стоила ему — и всем моим коллегам — журнала.

После кризиса 2008-го ландшафт изменился до неузнаваемости. Закрылись BusinesWeek, «Финанс», SmartMoney, «Деньги» (хотите сделать прибыльное издание? не используйте «деньги» в названии). РБК, «Ведомости», «Форбс», «Секрет фирмы» сменили владельцев, и не все новые собственники оказались, так скажем, адекватны. ИД «Коммерсант» поменял владельца чуть раньше, в 2006-м. Banki.ru — одно из немногих заметных частных СМИ, которое на такой длинной дистанции сумело сохранить формат и структуру собственников (трижды сплюнем через левое плечо). На этом мрачном медиаэкономическом небосклоне в 2017-м появился только один яркий проект — thebell.io.

Так что рождение еще одного СМИ в таком контексте — хорошая новость. Да, в чем-то мы конкуренты, но у конкуренции есть и такой эффект: чем больше бегунов участвует в марафоне, тем легче — читай, интереснее — бежится. И да, мне просто нравятся качественные медиа. Если хотите, это профессиональная деформация.

В этой истории лично меня смущает только одно. Я ведь ровно столько времени прожил в СССР, чтобы еще не проникнуться идеологией «партии», но уже понять, что «правительство» не должно заниматься бизнесом. Регулировать, контролировать, амортизировать — да. Делать бизнес (в широком смысле, даже если не стоит цель заработать чистую прибыль) — нет.

Рождение еще одного «государственного» портала (особенно учитывая, что у ЦБ это не первый медийный проект) есть признак сразу двух системных проблем. О первой в свое время написал социолог Фрэнсис Фукуяма в толстенной книге с простым названием «Доверие». Общаясь с кем-то впервые, склонны ли вы больше доверять человеку или же не доверять? Ответ на этот вопрос диктуется не только вашими личными убеждениями или опытом, но и вековыми традициями вашей страны. И от этого ответа зависит примерно всё. Там, где люди доверяют друг другу, процветает частное предпринимательство, потому что бизнес в первую очередь — про доверие. И тысяча страниц договора не заменит простого «доверяю». В странах, где люди не умеют договариваться и идти на компромиссы, рулят монополии и государство. У нас есть не одно и не два экономических медиа, вполне способных стать площадкой для обсуждения новых экономических идей, исследований, мнений представителей ЦБ, ВШЭ, и не только. По большому счету полноценное освещение научно-экономической тематики можно решить переговорами, а не новым СМИ. Не в качестве намека, а исключительно примера для: когда АСВ решило создать площадку для общения со вкладчиками ликвидируемых банков, агентство организовало ее на базе форума Банки.ру.

Но даже если бы мы умели вести переговоры и договариваться, никто не отменял вторую системную проблему. Ее не описывают социологи в толстых книжках, потому что она называется просто: нечего на ЦБ пенять, коли посмотритесь в зеркало. Золотой век медиа давно прошел. Даже богатые акционеры теперь требуют от своих СМИ EBITDA, а рекламодатели вдруг все как один кинулись искать ту пресловутую «вторую половину денег», которую они тратят на рекламу впустую. И есть ощущение, что они хотят потратить эту половину не на медийную рекламу, а на что-нибудь по-настоящему полезное, например, дивиденды и бонусы. Назревает что-то вроде кассового разрыва, который лечится только трафиком и конверсией. Но от высоких академических рассуждений о структуре экономического роста эта парочка засыпает перед монитором прямо с попкорном в руках. А перевод с академического на человеческий, во-первых, дорого стоит, во-вторых, EBITDA все равно не гарантирует. В итоге СМИ кормят читателя тем, что ему нравится, а не тем, что на самом деле полезно для его экономического здоровья. А производители продуктов открывают свои рестораны.

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