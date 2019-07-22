Уже со следующего года в мире, возможно, начнут массово продаваться беспилотные автомобили. А это значит, что страховую отрасль ждут большие перемены. Основной вызов состоит в том, что страхование таких автомобилей будет неуклонно дешеветь.

Нельзя сказать, что беспилотные автомобили стали неожиданностью для рынка. Разработки этой технологии ведутся с начала 2010 года, а активное ее тестирование — последние пару лет. Мы регулярно узнаем о присоединении к этому процессу все новых разработчиков и о новых успешных тестах: автомобиль проехал столько-то километров в беспилотном режиме, при таких-то и таких-то погодных условиях и так далее. На эти технологии возлагаются большие надежды во всем мире, поскольку, согласно статистике, более 90% случаев дорожно-транспортных происшествий случается по вине водителей. Только представьте: беспилотники способны сохранить десятки, если не сотни тысяч жизней, снизить до минимума ущерб от повреждений и… оставить страховые компании фактически без работы. Остается только несколько вопросов: когда же начнут продаваться такие автомобили, сколько они будут стоить и, что не менее важно, сколько будет стоить их страхование?

Что касается срока поступления беспилотников в продажу, то некоторые эксперты называют уже следующий, 2020 год. Скорее всего, этот прогноз чересчур оптимистичен. Даже если разработчики в целом и завершили активную фазу тестирования, предстоит еще пройти сертификацию, получить разрешения властей, протестировать инфраструктуру и решить массу других вопросов.

Например, целый ряд проблем морального толка. Какой выбор должна сделать программа в ситуации, когда фатальное столкновение неизбежно, кого уберечь в случае ДТП — пешеходов или пассажиров (так называемая «проблема вагонетки», trolley problem)?

Технократическая революция бросает человечеству немало социальных и экономических вызовов — от изменения количества рабочих мест до глобальных изменений в сопутствующей технологии инфраструктуре. Что касается рынка страхования, то и здесь конкретики пока нет. Кто будет страхователем беспилотника? Владелец авто? Водитель-робот (конечно, нет… пока)? Автопроизводитель? Или разработчик технологии? Наиболее логичным представляется механизм, при котором производитель сам страхует свою ответственность: так, как это происходит сегодня в «классических» видах страхования (если, например, в аварии самолета «виноват» автопилот, то претензии предъявляются производителю самолета).

Но пока эти вопросы остаются без ответа. В том числе потому, что беспилотники беспилотникам рознь. Так, международная организация «Сообщество автомобильных инженеров» (SAE) еще в 2014 году выпустила стандарты, предусматривающие шесть уровней автоматизации управления, где 0 соответствует полному «живому» управлению, а 6 — полной автоматизации. Соответственно, и страхование тут будет разным.

Беспилотные автомобили первое время будут дороже управляемых водителями аналогов. Вспомним хотя бы историю с электрокарами. Надежды, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут массово заменены на электрические, не оправдались, и теперь продаются гибридные автомобили, которые стоят как минимум на 20% дороже обычных. Еще более сложный путь, чем у электрокаров, предстоит беспилотникам. Особенно в нашей стране, где для начала нужно привести в порядок дорожную инфраструктуру и провести ревизию всех знаков, разметок, светофоров и т. п. Робот будет считывать информацию, и если она некорректная, то и принятые им решения также будут некорректными.

Дискуссия о страховании беспилотников в России ведется не менее интенсивно, чем на Западе. Правда, по некоторым вопросам определенная ясность (если уместно так говорить) уже есть. Например, страховщики сходятся во мнении, что такой продукт, как ОСАГО для роботов, появится у нас нескоро. «В крайне отдаленной перспективе», как заявляют некоторые эксперты. Дело в том, что в рамках обязательного страхования ответственности необходимо четко прописать в законодательстве, на основании каких именно данных рассчитывать тарифы, какие параметры учитывать при страховании.

В любом случае в зависимости от степени автоматизации нас ждет появление принципиально новых разновидностей ОСАГО и автокаско, не говоря уже о том, что должны быть продуманы все процедуры – от порядка выявления виновников ДТП (включая уголовную ответственность) до урегулирования убытков. Это займет время, и за это время сами страховые продукты претерпят изменения. Кроме того, мы знаем: чем сложнее технология, тем выше вероятность различного рода ошибок и багов, по крайней мере на первом этапе.

Однако использование беспилотных авто со временем станет не исключением из правил, а обыденностью. Следовательно, страховому сообществу необходимо подготовиться к их появлению уже сейчас.

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