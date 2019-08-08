Золото многие тысячелетия играло важную роль в человеческой культуре. После отмены США золотого стандарта в 1971 году оно частично утратило свою экономическую значимость: стоимость доллара больше не привязывалась к цене золота, которая начала определяться рыночными механизмами. И хотя на протяжении последних 30 лет акции и облигации показывали более высокую доходность по отношению к золоту, этот актив остается очень привлекательным за счет своих уникальных характеристик.



В последнее время стоимость унции золота достигла новых многолетних максимумов. Металл торгуется выше 1 400 долларов впервые с 2013 года. С начала 2019-го его цена выросла более чем на 11%, а с конца 2015-го, когда она упала ниже 1 100 долларов, рост уже достиг 35%. С учетом текущих событий мы полагаем, что драгоценный металл в третий раз с окончания Второй мировой войны готовится войти в долгосрочный «бычий» тренд, а его цена может превысить 1 500 долларов.

Любой актив, цена которого растет больше 20% с последнего локального минимума, сигнализирует о «бычьем» тренде. Золото может усилить свои позиции благодаря действиям ФРС по корректировке курса денежно-кредитной политики. Способствуют интересу к драгметаллу также замедление экономической активности в США и сохранение напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Стоит отметить, что золото принадлежит к особому классу активов, который нельзя сравнить с рынком акций или облигаций. Цены на золото движутся по своим законам, и если монетарная политика США продолжит смягчаться, что выразится в двух снижениях ставки до конца года, включая июльское, инфляция не начнет ускоряться (стимуляция дальнейшего снижения ставок), а доходность по казначейским облигациям будет падать, котировки золота поднимутся выше 1 500 долларов за унцию.

Уникальными характеристиками золота являются его финансово-статистические особенности. Во-первых, оно не демонстрирует статистической взаимосвязи с изменениями в экономике (динамикой ВВП, инфляции, безработицы и т. д.), в отличие от Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и 10-летних гособлигаций США. Во-вторых, корреляция золота с акциями и облигациями по сравнению со всеми остальными сырьевыми товарами (нефть, серебро, алюминий, цинк и т. д.) минимальна. В-третьих, во время кризиса у золота растет негативная корреляция с рынком акций. В-четвертых, несмотря на слабую доходность золота в последние 20—30 лет, оно выглядит более перспективно по сравнению с облигациями в период близких к нулевым и/или отрицательных ставок. Таким образом, золотом можно захеджировать практически все риски, связанные с рынком акций и облигаций.

Ключевые ставки ФРС, финансово-статистические особенности золота и текущей экономической ситуации делают его инвестиционно привлекательным. Но нельзя забывать про геополитическую составляющую, о которой я упомянул ранее. Торговые войны провоцируют всплески волатильности, рисков и глобальной неопределенности. Большинство представителей производственного сектора больше всего боятся неопределенности, связанной с перспективами внешнеторговых отношений. Более того, жертвой торговой войны рискует стать любой бизнес. Так уже произошло с ZTE, Huawei и рядом других китайских компаний, вместе с которыми под давлением находятся все их американские партнеры. Динамику опасений американских производителей можно отследить по индексу деловой активности (PMI), который уже почти 12 месяцев показывает нисходящий тренд. Сейчас PMI находится на уровне 51,2 пункта, падение ниже 50 станет предвестником рецессии в стране. В этой ситуации благодаря историческому статусу защитника денежных средств все большее доверие у инвесторов вызывает золото.

Исторически аргументы в пользу «бычьего» тренда подтверждаются. Последний раз золото показывало хорошую доходность с конца 1990-х до 2011 года. До этого — с конца 1960-х по 1980-е. Золоту пошло на пользу снижение процентных ставок ФРС в течение обоих этих периодов, поскольку смягчение монетарной политики способствуют ускорению инфляции, а золото выступает хеджем против удешевления американской валюты. Конечно, не стоит забывать, что историческая доходность не гарантия будущей, но история все же склонна повторяться, пусть и с некоторыми вариациями.

Безусловно, акции также получают поддержку от более мягкой денежно-кредитной политики. Исторически низкие процентные ставки были одним из крупнейших катализаторов для акций в периоды развития восходящего тренда, ставшего самым длительным в истории. Однако, возможно, пришло время отдать предпочтение золоту, так как экономика сигнализирует о замедлении и многие уже ожидают завершения цикла экономического роста в ближайшие два года. Страх — один из самых сильных драйверов на фондовом рынке США. В условиях повышенной тревожности многие решают сохранить свои средства через инвестиции в золото. На поздней стадии экономического цикла решение диверсифицировать свой портфель на 10% в ближайшие 18—24 месяца с помощью золота выглядит одним из самых правильных. Точкой входа может стать текущий уровень выше 1 400 долларов, целевая цена — 1 490—1 500 долларов, однако при выходе из этого диапазона золото способно дорасти и до 1 560 долларов.

На данный момент золото — это статистически лучший актив, хеджирующий россиянина от финансово-экономических неприятностей в нашей стране. С января 1998 года по сегодняшний момент курс доллара к рублю вырос на 986%, средняя стоимость квартиры в Москве, по данным отраслевых источников, повысилась на 2 479%, индекс Мосбиржи поднялся на 2 574%, а стоимость унции золота в рублях увеличилась на 5 434%. Надо отметить, что ситуация 1990-х предполагала ограниченные возможности и знания людей в области хеджирования макроэкономических рисков, что вызвало соответствующие изменения в сравнительной динамике активов. Однако в целом эти данные подтверждают актуальность золота как инструмента, защищающего от шоков и способного отражать в ценах также и влияние усиления спроса в периоды спокойного роста экономики.

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