Недавно узнал, во сколько наши пенсионные фонды оценивают шкуру каждого потерянного клиента. Спойлер: совсем недорого — 10 тыс. рублей за голову. Вот такой штраф, возможно, придется платить НПФ за каждого привлеченного клиента сверх лимита. Разумеется, если наш регулятор утвердит новые стандарты перевода пенсионных накоплений.

Документ гордо озаглавлен «Меморандум об установлении дополнительных мер по защите интересов застрахованных лиц при осуществлении досрочных переходов между страховщиками» и, по замыслу его создателей, должен уменьшить число досрочных переходов граждан между фондами. Ну и по логике — сократить потери будущих пенсионеров. С момента введения известной «пенсионной пятилетки» (2015 год) клиенты НПФ оставили у своих прежних страховщиков более 100 млрд рублей, которые по идее должны были пойти им на будущие выплаты. Чтобы защитить клиентов, представители частных фондов предлагают договориться и ввести мораторий на прием новых заявлений. Пока — до апреля следующего года, а в перспективе — до тех пор, пока правительство не введет ИПК. С учетом более чем туманных перспектив новой пенсионной реформы мораторий может затянуться на долгие годы. Это один из вариантов.

Конечно, формально лишать будущих пенсионеров «права на самоопределение» никто не предлагает. Все-таки на дворе не 1860 год. Но ограничить — да. Согласно одному из вариантов, предложенных участниками, нужно просто ввести нормы — не более 15 тыс. свежих душ в год на каждый фонд. А за превышение этого порога — штраф («если данный переход не обоснован фондом»). Следить за этим будут специальные комиссии из числа сотрудников СРО. А еще гражданам, решившим сменить фонд, потребуется лично приехать в офис.

Тут сразу возникает масса вопросов: например, зачем тогда было тратить время и силы на расширение функционала на сайте госуслуг? Напомню, что с этого года любой желающий может оформить перевод пенсии через государственный портал. Причем вначале его уведомят о состоянии пенсионного счета, а также о сумме, которую он потеряет в результате смены фонда. «Переходы через ЕПГУ сделают процесс подачи заявления более прозрачным», — заявляли представители отрасли, комментируя введение нового сервиса.

Лично меня удивляет другое: насколько же деградировала всего за два десятка лет наша пенсионная система, если под соусом борьбы за интересы будущих пенсионеров ее представители предлагают самый настоящий картельный сговор. На минуту представим, что подобное соглашение между собой заключают страховые компании или даже крупные банки. Приходите в госбанк забирать вклад, а вам говорят: деньги мы вам, конечно, выдадим, но не факт, что другие банки у вас их возьмут. Согласно договоренности между участниками. Так что добро пожаловать назад под 5% годовых.

Конечно, регулятор вряд ли согласится на такое. Ведь, по сути, речь идет о том, чтобы отказаться от конкуренции, и о закрепощении граждан за пенсионными фондами. А если так, то зачем нам столько НПФ? Не мелькнет ли у некоторых больших чиновников крамольная мысль объединить все фонды в один? Идея создания государственного НПФ, кажется, уже звучала, когда еще только начиналась дискуссии о введении ИПК. А потом еще можно сделать объединенный госбанк. Как во времена СССР, когда единственной известной гражданам банковской организацией была сберкасса. А ведомство Эльвиры Набиуллиной пусть печатает рубли и следит за резервами.

Но вот вопрос: а как быть с теми, чьи накопления переводят без их ведома? Ведь, казалось бы, что только не предпринимали наши финансовые власти, чтобы победить пенсионных мошенников, но вот уже как лет десять задачу эту решить не получается. Не помогла приостановка электронных заявлений от удостоверяющих центров. Не помогли, кстати, и «мирные инициативы» самих НПФ, несколько лет назад уже по-тихому договорившихся не переманивать клиентов друг у друга. В этом году в ПФР выявили грандиозную аферу с пенсионными накоплениями, в которой пострадали более полумиллиона россиян. Мошенники подавали заявления о смене НПФ, якобы заверенные нотариусами. Историей заинтересовались в Генпрокуратуре, и теперь топ-менеджеры пенсионных фондов гадают, кто следующий в очереди на посадку. Представитель Пенсионного фонда России говорил, что может рекомендовать для проверки пять-шесть НПФ, на действия которых жалобы поступают чаще всего.

Сами фонды, правда, названы не были, но всем на рынке ясно, о ком идет речь. Скорее всего, в поле зрения правоохранителей могут попасть участники схемы «московского кольца», потерявшие миллиарды на облигациях «ФК Открытие» и банка «Пересвет». Последствия этакой инвестиционной политики их клиентам придется ощущать на себе еще годы. По итогам 2018-го многие НПФ недосчитались сотен тысяч клиентов и получили убыток.

В свете всего этого очередные предложения, как победить досрочные переходы, выглядят более чем нелепо. Получается, независимо от того, насколько хорошо или плохо работал фонд, переводились ли в него незаконно пенсионные накопления россиян или, напротив, удерживались, он получит точно такие же права, как и добросовестные участники рынка. И чтобы покинуть неэффективный фонд, гражданам придется преодолеть массу препятствий. Честно говоря, по сравнению с такими правилами даже система нашего ПФР мне кажется верхом справедливости и разума. Уж лучше работать за условные баллы, чем быть крепостным при негосударственном фонде.

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