Ведущие банки по всему миру прилагают серьезные усилия для того, чтобы выйти за пределы традиционного банковского обслуживания, в том числе посредством развития собственных маркетплейсов. В рамках этого направления большинство банков начинают предлагать бонусные баллы за покупки на площадках торговых партнеров. А наиболее амбициозные игроки думают о том, как создать платформу, объединяющую различных поставщиков с покупателями.



Наблюдая этот тренд, нельзя не задаться вопросом: зачем пользователю нужен банковский маркетплейс, когда есть обычные онлайн-магазины? Разве участники рынка электронной коммерции не научились эффективно прогнозировать и удовлетворять запросы пользователей? Не слишком ли поздно банки вступили в эту гонку?

Чтобы понять, есть ли у банковских маркетплейсов шансы на успех, эксперты Visa по инновациям и дизайну выяснили, что по этому поводу думают представители банков, торгово-сервисных предприятий и технологических компаний, и пришли к нескольким выводам:

Банковские маркетплейсы имеют конкурентное преимущество при продаже ценных товаров и оказании важных услуг . Речь идет, например, о страховке, недвижимости, дорогих гаджетах, а также возможностях инвестировать в различные активы. Покупатели рассматривают банки как более надежную площадку для продвижения подобных предложений.

. Речь идет, например, о страховке, недвижимости, дорогих гаджетах, а также возможностях инвестировать в различные активы. Покупатели рассматривают банки как более надежную площадку для продвижения подобных предложений. Нельзя забывать, что банковский маркетплейс должен быть настоящим, то есть обеспечивать покупателей разнообразием выбора и не продвигать лишь собственно банковские предложения. В противном случае потребитель может сделать выбор в пользу традиционного онлайн-магазина, даже если речь идет о вышеуказанных ценных товарах и услугах. Поставщики также должны быть уверены в наличии конкуренции на площадке банка.

то есть обеспечивать покупателей разнообразием выбора и не продвигать лишь собственно банковские предложения. В противном случае потребитель может сделать выбор в пользу традиционного онлайн-магазина, даже если речь идет о вышеуказанных ценных товарах и услугах. Поставщики также должны быть уверены в наличии конкуренции на площадке банка. У банков есть множество инструментов для формирования лояльности клиентов и торговых предприятий — это, например, более выгодные условия рассрочки, более привлекательные процентные ставки, различные вознаграждения, возможность мгновенного выпуска карты и т. д. Банку гораздо проще предложить покупателю или торговому предприятию эти возможности, поскольку для этого ему необязательно заключать множество договоров с различными партнерами. Кроме того, это стимулирует продвижение продуктов самого банка.

— это, например, более выгодные условия рассрочки, более привлекательные процентные ставки, различные вознаграждения, возможность мгновенного выпуска карты и т. д. Банку гораздо проще предложить покупателю или торговому предприятию эти возможности, поскольку для этого ему необязательно заключать множество договоров с различными партнерами. Кроме того, это стимулирует продвижение продуктов самого банка. В отличие от различных технологических компаний банки также вызывают больше доверия в области защиты пользовательских данных . Покупатели могут чувствовать себя спокойнее при взаимодействии с банками, поскольку они и так уже передали им большой объем конфиденциальной информации и рассчитывают, что эти данные будут использованы для более точного подбора рекомендаций. Мы полагаем, что торгово-сервисным предприятиям это тоже нравится, ведь при опоре на свои данные банковский маркетплейс может гораздо эффективнее таргетировать покупателей.

Покупатели могут чувствовать себя спокойнее при взаимодействии с банками, поскольку они и так уже передали им большой объем конфиденциальной информации и рассчитывают, что эти данные будут использованы для более точного подбора рекомендаций. Мы полагаем, что торгово-сервисным предприятиям это тоже нравится, ведь при опоре на свои данные банковский маркетплейс может гораздо эффективнее таргетировать покупателей. Один из главных барьеров, с которым может столкнуться банк на пути создания собственного маркетплейса, — необходимость обеспечить комфортный пользовательский опыт. Многие банковские сервисы по всему миру по-прежнему ассоциируются с многочисленными проверками безопасности, долговой загрузкой и другими особенностями, доставляющими неудобства клиентам. В этом плане им стоит присмотреться к опыту и экспертизе традиционных маркетплейсов, которые значительно преуспели в обеспечении интуитивного пользовательского опыта.

Таким образом, у банков есть много возможностей для развития успешных маркетплейсов, для реализации которых необходима простая, привлекательная и бесшовная банковская платформа, соединяющая продавцов и покупателей.

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