Банки JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup выплатят около 6,2 млрд долларов для урегулирования самого крупного в истории коллективного иска.

В США подан первый коллективный иск против банка, допустившего утечку данных о более чем 100 млн клиентов.

В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.

Уже этой осенью СМИ непременно начнут публиковать новости с заголовками о коллективных исках, но уже к российским банкам.

Новация российского законодательства. С 1 октября 2019 года вступают в силу поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы. Они позволят подавать иски к банкам в защиту группы лиц (как граждан, так и организаций), считающих, что кредитная организация нарушила их права и законные интересы.

Уверен, что это нововведение существенно повлияет на деятельность банков в России. А для наглядного обоснования этого утверждения предлагаю рассмотреть порядок инициирования и рассмотрения коллективного иска на примере возможного спора группы клиентов и банка.

Пример из практики. Предположим, что банк включил в типовую форму договора потребительского кредита условие о том, что все споры с клиентами должны рассматриваться в суде Владивостока (договорная подсудность). По такой типовой форме банк заключил 1 000 кредитных договоров с клиентами.

Но 25 клиентов решили, что условие о рассмотрении споров во Владивостоке незаконно (закон о защите прав потребителей предоставляет гражданам право выбора суда для рассмотрения спора, которое нельзя ограничивать). Для защиты своих прав недовольные клиенты решают подать в суд коллективный иск к банку с требованием признать данное условие договора незаконным, да еще и компенсировать моральный вред.

Каковы условия для подачи коллективного иска. Суд принимает к рассмотрению коллективный иск клиентов банка при соблюдении следующих условий:

Численность группы — более 20 граждан/организаций (наша группа состоит из 25 клиентов). Общий ответчик (в нашем случае это банк). Один способ защиты права (группа заявляет требования о признании условия договора недействительным и компенсации морального вреда). В основании прав членов группы лежат схожие фактические обстоятельства (заключение кредитного договора по одной типовой форме). Предметом спора являются общие либо однородные права.

Итак, инициативная группа клиентов подает к банку коллективный иск о признании условия о договорной подсудности недействительным и компенсации морального вреда. Истцы выбирают лидера, который будет вести дело в суде от всей группы. Закон предоставляет ему широкий круг процессуальных полномочий, в том числе право поручить ведение дела представителю (адвокату или юристу).

Публичная оферта. После принятия судом иска лидер должен опубликовать в СМИ или на сайте суда сообщение с предложением иным лицам присоединиться к коллективному иску. В нашем примере это 975 «спящих» клиентов, которые не вошли в первоначальную инициативную группу. Более того, лидер вправе ходатайствовать в суде об истребовании у банка адресов этих 975 клиентов, чтобы самостоятельно уведомить их о подаче коллективного иска.

Как рассматривается коллективный иск. Суд рассматривает коллективный иск в общем порядке. При этом оставшиеся 975 клиентов могут присоединиться к иску до начала судебных прений. Если же кто-то из них подал в суд индивидуальный иск по тем же основаниям, то ему будет предложено присоединиться к коллективному иску или производство по его заявлению будет приостановлено до момента вынесения решения по коллективному иску.

Решение с особенностями. Суд выносит решение по коллективному иску по общим правилам процессуального законодательства. Но есть ряд нюансов. Так, суд может обязать банк уведомить о принятом решении остальных потенциальных членов инициативной группы. А обстоятельства, установленные судом при рассмотрении коллективного иска, не требуют повторного доказывания при рассмотрении индивидуальных исков других клиентов к банку.

В чем преимущества коллективного иска. Подача коллективного иска — это громкий информационный повод, и из-за публикаций о разбирательстве в СМИ и других ресурсах может возникнуть широкий общественный резонанс, крайне отрицательно влияющий на репутацию банка, нарушающего права клиентов. Также коллективный иск позволяет заявителям экономить временные ресурсы, снижать затраты на оплату услуг высококлассных юристов и формировать единообразную судебную практику. Коллективный иск — это серьезный рычаг давления на банк, которым могут воспользоваться не только законопослушные, но и недобросовестные клиенты или конкуренты.

Изменят ли коллективные иски подход банков к оказанию услуг?

Десять лет судебной практики. Закон о защите прав потребителей суров к банкам. И за последние десять лет подачи индивидуальных исков потребители существенно повлияли на условия типовых договоров (особенно кредитных), которые банки предлагают клиентам заключать сегодня. Случаи существенных нарушений банками прав и законных интересов клиентов сократились.

Именно иски потребителей позволили исключить из практики случаи взимания банками комиссий за выдачу кредита (2008—2012 годы), безальтернативность страхования рисков для заемщиков (2010—2014 годы) и значительно повлияли на исключение из кредитных соглашений условий о договорной подсудности (2014—2018 годы).

Финансовый аспект. За годы практики я десятки раз участвовал во внутренних совещаниях банков и выявил очевидную закономерность. Доводы юридического департамента о незаконности того или иного условия кредитного договора зачастую разбиваются о статистику финансового блока. Часто сравнение объема заработанных банком с помощью незаконных условий договора денег и числа индивидуальных исков о защите прав клиентов (очень небольшого в сравнении с кредитным портфелем) не в пользу последних.

Коллективные иски могут склонить чашу весов в другую сторону. Коллективный иск априори предусматривает широкий общественный резонанс. Поэтому правильный подход к PR-сопровождению разбирательства с недобросовестным банком может не только причинить ему значительный репутационный ущерб, но и серьезно снизить его доходы. Банки уже не смогут оставлять коллективные претензии клиентов без внимания.

Фактор времени. Да, прежде чем коллективные иски к банкам войдут в эффективную стадию, «поломается немало копий». Юристы нашей компании, начав одними из первых в России готовить коллективный иск, уже на начальных этапах столкнулись с существенными проблемами при организации сбора, коммуникации и взаимодействия с большой группой лиц — клиентов банка. Тем не менее я уверен, что этот опыт поможет нам выстраивать более эффективную работу при подготовке следующих коллективных исков.

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