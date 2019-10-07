Чат-боты, нейросети, технологии на основе искусственного интеллекта принципиально изменят страховую отрасль. Страхование будущего все больше будет смещаться к модели «робот — робот». Какие вызовы стоят перед рынком на этом пути?

Это только с первого взгляда кажется, что будущее, в котором роботы страхуют роботов, пока существует лишь в фантазиях кинорежиссеров и визионеров от страхования. А как же Интернет вещей в «умных домах»? А различные телематические устройства, включая и носимые, такие как фитнес-браслеты? Ведь все эти приборы с модулями 5G представляют собой не что иное, как роботов. На другом конце цепочки страхования — в самих компаниях — со всеми этими устройствами также взаимодействуют роботы. Или программы. Например, скоринговые, которые собирают информацию, анализируют ее согласно заданным критериям и заданным направлениям и в итоге выставляют страхователю счет на страхование. Конечно, в юридическом смысле пока модель еще остается прежней — «человек — компания». Но непосредственно взаимодействуют программы. Конечно, они лишены воли, лишены разума и того, что многие ошибочно называют искусственным интеллектом. Но кто знает, что нас ждет уже в ближайшем будущем?

Не исключено, что роботы будут иной раз и конфликтовать между собой — спорить о потерянных или, кто знает, нарочно подправленных данных. Вот представим: ваш бот станет вас покрывать и защищать перед ботом страховщика, утверждая, что вы вчера провели вечер в фитнесе, а не в баре. Да, для этого придется подделать трекинговую и иную информацию, но эту возможность не стоит сбрасывать со счетов.

С другой стороны, арбитраж может случиться и на стороне страховщика: вдруг возникнут вопросы у его бота по поводу размеров причиненного ущерба? К кому в таком случае обращаться, чтобы соблюсти независимость и беспристрастность? Правильно, к услугам робота-арбитра. Сомнений, что андеррайтингом клиентов и урегулированием убытков онлайн будут заниматься роботы, пожалуй, ни у кого сегодня не возникает.

Просто потому, что у клиентов сформировался четкий запрос на основные характеристики страховых продуктов будущего: персонификация продукта (тот же анддерайтинг и скоринг) и онлайн-обслуживание, включая процедуру урегулирования (ждать инспектора или куда-то ехать и оформлять ущерб никто более не согласен). И разумеется, чтобы все это было максимально дешево. А дешево может получиться только у роботов при широком масштабировании. Кстати, цифровые продукты будущего мы будем детально обсуждать 31 октября 2019 года с более чем 200 гендиректорами и собственниками СК на Пятом ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка» .

Но как быть с так называемыми непреднамеренными ошибками и искажениями, заложенными в самих программах? Несмотря на гигантский скачок в производительности и надежности роботов в сравнении с людьми, не стоит забывать, что их будут создавать люди. По крайней мере, в обозримом будущем. А значит, боты так или иначе будут представлять интересы конкретных производителей или их заказчиков.

Сегодня на острие дискуссии находится проблема этики искусственного интеллекта. Или так называемая проблема вагонетки: про то, чью сторону должен выбрать ИИ, установленный на беспилотный автомобиль, за мгновение до неизбежного столкновения. Спасти жизнь пассажира, резко свернув на обочину, на которой находятся люди? Или же пожертвовать пассажиром, спасая других? Проблема — как и 40 лет назад, когда была сформулирована, — не имеет решения, которое бы устроило всех. С момента, когда была изобретена роботизированная хирургия, по всему миру было спасено сотни тысяч жизней. Но пару десятков жизней спасти не удалось из-за ошибок роботов. Суды неохотно наказывают хирургов, поскольку благо, которое они приносят, несопоставимо с издержками и случайностями.

Однако, как только выбор между жизнью и смертью будет отдан ИИ, человечество столкнется с трудной дилеммой. Одним из способов решения проблемы выступает переход от двухуровневой системы регуляторных отношений «правительство — бизнес» к трехуровневому: «правительство — частно-правовой регулятор — бизнес». Новая концепция названа «Регуляторным рынком» и предполагает, что ответственность будет частично лежать на самом роботе. Соответственно, одни технологии ИИ с чистой историей вождения будут получать премии, другие — повышенные тарифы. Настолько повышенные, что «плохой» ИИ окажется слишком дорогим, чтобы им владеть. Разумеется, указанная концепция не совершенна, но, согласитесь, это ощутимый шаг вперед.

Итак, главные барьеры на пути внедрения новых технологий, которые уже начали менять индустрию страхования, лежат в плоскости регулирования и нормотворчества. Но не в смысле излишне консервативной политики, которую исповедуют мировые регуляторы, а в смысле отсутствия критической массы рыночных практик, которые следует легализовать — дать им правовую жизнь. Тем более такую, которая бы, в свою очередь, в дальнейшем способствовала развитию новых технологий. Мы находимся на начальном этапе жизни новой страховой индустрии в связи с роботами, нейросетями и ИИ. Это этап эксперимента — каким он и должен быть, впрочем. Другой вопрос, как помочь индустрии двигаться в этом направлении быстрее и эффективнее? И ответ, который напрашивается сам собой, — с помощью регуляторных песочниц. Обкатывая новые взаимоотношения между страховщиками и страхователями в специальных правовых режимах.

Мы — потребители страховых услуг — можем только расслабиться. Нас никто не будет спрашивать, хотим ли мы делиться данными о своем образе жизни, о том, как мы водим автомобиль (да скоро мы их и водить сами не будем), о том, ведем мы ЗОЖ или нет (если нет, то тариф на личное страхование будет запредельный). У всех будет цифровой профиль с кредитной, страховой, социальной и всеми остальными историями и рейтингами, так что тарифы будут действительно индивидуальными. Роботы будут считать их, страховать, предлагать особые условия и электронно улыбаться нам с экранов смартофонов, а дальше — страховать таких же роботов, управляющих автомобилями, нашими «умными домами». На страховом рынке уже возникло множество болевых точек, порожденных цифровизацией, далее их количество будет только расти. Как их преодолеть? Этому будет посвящен Пятый ежегодный «Форум лидеров страхового рынка» 31 октября 2019 года.

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