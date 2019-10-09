Если посмотреть на историю фондового рынка, мы увидим периоды длительного и поступательного роста, сменяющиеся непродолжительными, но резкими движениями в обратную сторону. Финансовое сообщество делает акцент на перспективах той или иной отрасли или рынка в целом и на финансовых решениях, способных максимизировать доходность. При этом инвестору куда реже предлагают продукты, которые могли бы подстраховать его на случай возможной коррекции. Предлагаем рассмотреть несколько инструментов, которые могут подстраховать в случае снижения индексов.

Растущий тренд на глобальном рынке акций наблюдается на протяжении более чем десяти лет. Текущий цикл можно считать одним из самых длинных в истории. Вместе с этим осознание факта конечности любого цикла, а также появляющиеся время от времени признаки замедления роста мировой экономики заставляют все больше задумываться об изменении тренда. Это вовсе не значит, что впереди нас обязательно ожидает жесткая коррекция. Многие предсказывали спад еще три — пять лет назад, но за последние годы рынок акций США вырос более чем на треть, а IT-сектор — примерно на 70%. Эксперты сходятся во мнении, что текущий цикл не похож на все предыдущие, поэтому сложно прогнозировать, когда завершится фаза роста. Однако опасность, что это может произойти в не таком уж далеком будущем, остается. Это и заставляет инвесторов искать способы вложить средства, сохранив при этом устойчивость капитала к просадкам рынка. Мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов: от советов, способных придать любым инвестициям защитные свойства, до решений, позволяющих при умелом использовании получить доход во время снижения индексов.

Структурные продукты. Самое очевидное решение при желании получить ставку выше безрисковой и при этом не потерять деньги — структурные продукты с защитой капитала. Они сочетают в себе потенциал роста рынка акций и гарантию возврата средств. Юридическая оболочка такого инструмента может быть разной, но суть одна: покупается стратегия, которая обладает высоким потенциалом роста и при этом гарантирует полную защиту в случае просадки рынка.

Инвестиции в валюте. Мы считаем, что для повышения защитных свойств имеет смысл присмотреться к инструментам, номинированным в валюте. Ведь если фондовый рынок покажет рост, инвестор получит доход в валюте. Как правило, глобальные шоки приводят к давлению на валюты развивающихся, особенно сырьевых стран. Ослабление рубля в таком случае позволит инвестору получить дополнительный доход.

Увеличение срока инвестирования. Простой анализ исторической доходности говорит о том, что вероятность получения отрицательной доходности существенно снижается при увеличении срока инвестирования. Цифры подтверждают простое правило инвестирования — чем дольше, тем лучше.

Эффект усреднения. Основное правило инвестирования гласит: «Покупай дешево, продавай дорого». Независимо от того, находится рынок на подъеме, в падении или топчется на месте, покупайте регулярно. Если цена упала — вам достанется на эту же сумму больше акций, а средняя цена покупки снизится. В конечном счете это обеспечит более высокую прибыль, чем если бы позиция не была усреднена. Главное в реализации стратегии усреднения — регулярность взносов. Именно она определяет эффективность стратегии. Когда цены существенно падают, казалось бы, вот оно — самое удачное время покупать подешевевшие акции. Но именно в этот момент большинство людей парализует страх, что цены упадут еще. На помощь приходит только самодисциплина или продукты, подразумевающие регулярное инвестирование и, как следствие, дисциплинирующие инвестора, способствуя покупке подешевевших акций. Таким образом, просадка рынка становится не головной болью, а уникальной возможностью.

Экзотические структуры выплат. Кроме этого, мы советуем обратить особое внимание на экзотические структуры выплат. Некоторые из них позволяют существенно повысить степень защиты продукта от шоков. Например, продукт с изменяющейся точкой входа в рынок (рестрайк), которая может снижаться при просадке рынка. Вот как это работает. Допустим, в момент входа цена актива составила 100 рублей, а через год обрушилась до 60 рублей (-40%). Для держателей продукта с классическим участием в рынке ситуация близка к катастрофической: прежде чем доходность продукта начнет переходить в положительную зону, базовый актив должен полностью отыграть снижение на 40%. Если актив восстановится лишь до уровня 90 рублей (-10% к точке входа), то итоговая доходность окажется нулевой. В опционе с рестрайком ситуация отличается кардинально: падение — лишь возможность войти в рынок по более низкой цене и, как следствие, получить более высокую итоговую доходность. В нашем примере с учетом новой точки входа в рынок на уровне 60 рублей и при финише базового актива на уровне 90 рублей итоговая доходность для инвестора составит +50%. И это несмотря на падение актива на 10% за период инвестирования.

Стратегии абсолютной доходности. Успешность традиционного фонда измеряется относительно бенчмарка — например, индекса S&P 500. Если индекс рынок акций США вырос на 20%, в то время как фонд показал рост на 10%, результаты фонда считаются неудовлетворительными. И наоборот: S&P 500 снизился на 10%, а фонд — на 5%. Парадокс, но этот фонд считается успешным — ведь он переиграл рынок. При этом инвестор остался в минусе. И он успехом это вряд ли считает.

Философия фондов абсолютной доходности в корне иная: неважно, в каком направлении движется рынок, — на любой динамике можно получать доход. Такие фонды не стремятся обеспечить запредельную доходность, которой могут похвастаться фонды акций в периоды роста. Вместо этого они ставят в качестве цели зарабатывать для инвесторов установленную политикой фонда абсолютную доходность независимо от направления рынка в целом (например, +9%). Эта защитная функция — их главное достоинство.

Существует множество стратегий, которым могут следовать фонды абсолютной доходности. Одна из них — так называемая лонг-шорт-стратегия, использующаяся в большинстве хедж-фондов. Она работает следующим образом. Управляющий создает не одну, а сразу две позиции. Первая из них точно такая же, как в обычном фонде: покупаются недооцененные акции, которые будут показывать опережающую динамику по сравнению с рынком акций в целом (лонг-позиция). За счет удачного выбора инвестор может получить доходность лучше рынка акций. Но если рынок акций продемонстрирует значительное падение, то позиция также будет в убытке, хотя и в меньшем. Решение — устранить рыночный риск с помощью шорт-позиции, то есть продажи рынка. Таким образом, фонд одновременно ставит и на рост, и на падение. В таком случае уже нет особой разницы, куда движется рынок — вверх или вниз. Значение имеет лишь то, насколько правильным был выбор недооцененных акций. И если рынок упал на 10%, а фонд отобрал бумаги, которые упали лишь на 5%, то он покажет не отрицательную, а положительную доходность в размере этой опережающей доходности (в данном случае +5%).

Подобные стратегии реализуют хедж-фонды, доступные крупным инвесторам, но также встречаются и фонды для розничных инвесторов со схожими стратегиями. В последние годы, когда рынок акций активно рос, фонды ожидаемо показали доходность ниже рынка — например, фонд JP Morgan Research Market Neutral Fund за последние три года вырос на 10% в долларовом выражении, а фонд BlackRock UK Absolute Alpha Fund — лишь на 4%. Однако последние годы не показательны для таких фондов — все их преимущества раскрываются в периоды масштабных падений рынка. Так, те же фонды за 2008 год показали доходность +1,5% и -1% соответственно, в то время как индекс S&P 500 обрушился более чем на треть.

Ставка на падение. Рынок имеет тенденцию к поступательному росту в течение длительного периода времени, в то время как масштабные падения случаются быстро. Это означает, что продажа рынка должна иметь тактический характер. Такая позиция способна защитить остальной портфель или даже обеспечить солидную спекулятивную прибыль. Последнее, конечно, требует выбора очень правильного момента для открытия позиции. В противном случае нужно быть готовым к потерям.

Помимо использования классической продажи акции за счет займа у брокера, возможно занятие короткой позиции и с помощью фьючерса на индивидуальную акцию или фондовый индекс в целом. Также есть возможность купить фонд ETF, который создает шорт-позиции, например фонд ProShares Short S&P 500. Он позволяет поучаствовать в снижении индекса S&P 500. Так, за кризисный 2008 год фонд показал рост примерно на 20%, а за последний квартал 2018 года, оказавшийся худшим для рынка акций за многие годы, — около 7% (индекс S&P 500 за это время упал на 14%).

Как мы видим, соблюдение ряда простых правил помогает инвесторам снизить убытки от падения рынка. Также есть ряд инструментов, которые позволяют застраховаться на случай коррекции, — от простых продуктов с защитой капитала, обеспечивающих защиту на случай падения до инструментов, которые при умелом использовании могут позволить на падении заработать. Именно низкая чувствительность к динамике фондового рынка дает наибольший диверсифицирующий эффект. Инвестировать в продукты, способные обеспечить защиту, хотя бы на 10—15% имеет смысл уже сейчас, когда рынок находится в стадии роста.

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