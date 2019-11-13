С 1 октября банки и другие финансовые организации должны учитывать предельную долговую нагрузку заемщика. Для этого необходимо высчитать отношение всех кредитных выплат к доходу гражданина. Доходом является не только зарплата, но и, например, деньги от сдачи квартиры в аренду. Чего же у этого нововведения больше — плюсов или минусов?

Первый и главный плюс введения предельной долговой нагрузки — это финансовое оздоровление населения. Регулятор ограничит доступ к кредитным средствам многим слоям общества, это коснется тех, кто не может самостоятельно рассчитывать свои кредитные силы. В первую очередь речь идет о займах в формате потребительского кредита.

По данным Национального бюро кредитных историй, у 11,3% заемщиков в России кредитные платежи отнимают больше 50% ежемесячных доходов, к которым могут относиться зарплата, пенсия, полученное наследство и прочее. Выходит, почти 5 млн россиян отдают половину и более заработанного на обслуживание своих займов. Это огромная цифра!

Также, по данным ЦБ, в I квартале 2019 года 9,7% кредитов выдавались заемщикам с высокой долговой нагрузкой — данный показатель превышал 80%. Выходит, если взрослые люди не могут рассчитывать свои силы, государство вынуждено «оздоравливать» общество на законодательном уровне. Говоря просто: если вы не даете ребенку съесть коробку конфет, для него вы — враг. Но глобально вы ограждаете ребенка от ряда проблем — кариеса, аллергии и ожирения. Так же действует и государство.

Второй плюс введения предельной долговой нагрузки — стабилизация рынка кредитования. Нововведение обезопасит многие финансовые организации и поможет им бороться с невозвратами по займам. Это, в свою очередь, уменьшит просрочку на рынке кредитования в целом.

Если говорить о минусах (а они есть у любого нововведения), следует отметить возможное увеличение стоимости кредитов. Также финансовые институты могут начать дробить займы на меньшие по объему.

Для финансовых институтов минус заключается в том, что количество клиентов уменьшится, выдавать деньги станет сложнее. Соответственно, маржинальность и финансовую модель придется менять. Можно попытаться спрогнозировать, что банки захотят «добивать» доход комиссионными продуктами: страхованием жизни, юридическими сервисами или телемедициной. Вероятно, финансовые институты начнут думать о других скрытых комиссиях, но это будет внедряться постепенно, результат мы увидим не сразу. Думаю, на реализацию нужно время, минимум полгода-год.

Что же за дополнительные платежи могут появиться? Это комиссия за оформление или погашение займа кредитным брокером, плата за дополнительные финансовые услуги (например, страхование жизни), по сути представляющая собой дополнительную комиссию за обслуживание кредита. Сегодня такой вид страхования обязателен для ипотечного займа, но многие финансовые организации начнут задумываться о том, чтобы распространить его и на потребительские кредиты. Скорее всего, речь будет идти о более-менее весомых суммах займа — хотя бы от 10 тыс. рублей.

Для микрофинансовых организаций подобная тенденция уже есть: они задумываются о том, чтобы продавать комиссионные продукты — страхование жизни и прочие дополнительные услуги. Примерно через год таких вшитых в продукты допуслуг, скорее всего, будет больше.

Все вышеперечисленные факторы приведут к повышению ставок по ипотеке и автокредитованию. Если мы говорим о банках, у которых есть полная линейка кредитных инструментов (ипотека, автокредиты и потребительские кредиты), финансовому институту выгоднее будет выдавать ипотеку с более высокой ставкой.

Невыгодно введение предельной долговой нагрузки и торговым сетям — например, продающим бытовую технику. Меньше потребительских кредитов — меньше покупок стиральных машин и микроволновок. А значит, продажи, которых недосчитаются магазины, будут вшиваться в стоимость товаров — они просто станут дороже.

Вероятно, ЦБ будет пытаться влиять на происходящее, ограничивать повышение своими ставками. Нововведение будет иметь несколько апгрейдов и ряд дополнений. В остальном — все покажет практика.

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