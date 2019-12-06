Страхование жизни как способ вложения средств постепенно приобретает популярность на отечественном рынке. Чем инвестиционное страхование жизни отличается от накопительного?



Менталитет влияет на поведение и выбор людей во многих сферах жизни. И такие насущные вопросы, как вложение средств и приумножение дохода, не исключение. Например, россияне достаточно консервативны в этой теме: из тех, кто использует финансовые инструменты, больше 80% предпочитает классический способ — банковские вклады, сообщает НАФИ. В европейских странах дело обстоит иначе: люди не боятся приумножать сбережения с помощью ценных бумаг и пенсионных фондов, тем более что проценты по депозитам там очень низкие, а где-то даже отрицательные. Кроме того, популярностью пользуются программы страховых компаний. Например, в Дании, по сведениям OECD, в 2018 году практически 30% частных сбережений были вложены в страховые продукты; часто прибегают к ним и французы (примерно треть инвестиций населения за последние годы).



Страхование жизни как способ вложения средств постепенно популяризируется не только в Европе и США, но и на отечественном рынке. Оно позволяет аккумулировать доход и одновременно застраховать жизнь. Более того, страховая компания может посоветовать более выгодные активы и даже помочь с получением налогового вычета (многие участники рынка внедряют услугу налогового консультанта). Защищенность активов — еще один привлекательный аспект для частного инвестора. Даже при условии провала на фондовом рынке первоначальная сумма вложенного в полис страхования жизни капитала защищена на 100%.

Страхование жизни как инструмент накопления и сохранения денег в основном реализуется через два вида продуктов: ИСЖ — инвестиционное страхование жизни, НСЖ — накопительное страхование жизни. Оба полиса дают возможность дополнительно застраховать жизнь, а также, при сроке от пяти лет, позволяют ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от 120 тыс. рублей. Что касается базовых различий, то НСЖ является скорее защитным инструментом, а ИСЖ — доходным.

Накопительное страхование жизни. Полис НСЖ включает в себя две составляющие: защитную и накопительную. Продукт устроен таким образом, что взносы можно уплачивать в рассрочку (например, ежегодно), накапливая на важную финансовую цель. При этом уже с первого взноса в случае критических событий с жизнью и здоровьем человеку (или тому, кого он определит наследником по полису) будет оперативно сделана страховая выплата как вся сумма, которую он хотел скопить.

Какими безусловными преимуществами обладает накопительное страхование жизни?

Страховая защита. Человек застрахован на всю сумму сразу после оплаты первого взноса.

Долгосрочная перспектива накоплений. Это единственный финансовый инструмент, рассчитанный на 10, 20 или даже 30 лет.

Возможность дополнительного страхования жизни. Клиент может защититься от различных рисков (травм, критических заболеваний и т. п.), которые могут поставить под угрозу реализацию его финансовой цели.

Юридические преимущества. Накопленная сумма не делится и не изымается. Кроме этого, страхователь может назначить любого выгодоприобретателя, не обязательно наследника по закону.

Быстрые выплаты. При наступлении страхового случая не нужно ждать шесть месяцев (обычный срок вступления в права наследования) — накопленная сумма выплачивается сразу.

Одно из основных условий договора со страховщиком — регулярность внесения небольших взносов (например, раз в месяц, минимальная сумма может начинаться уже от 1 500 рублей). С одной стороны, это можно рассматривать как плюс: человек развивает финансовую дисциплину, учится планировать бюджет. С другой — система имеет существенный минус. Так, если не внести сумму в установленный срок, компания имеет право расторгнуть договор. В таком случае страхователь получает примерно от 0 до 30% взносов (если расторжение произошло в начале срока действия) или 90% (если ближе к окончанию). Страховщики обязательно информируют клиентов об этом условии при оформлении полиса. Такие ситуации случаются достаточно редко: менее 15% клиентов прекращают выплаты после первого года действия полиса, далее эта цифра только снижается. Чаще при невозможности платить клиент предпочитает просто перевести полис в статус оплаченного — деньги лежат до конца срока, но страховая сумма уменьшается.



К минусам можно отнести еще несколько аспектов.

При долгосрочном страховании существуют валютные риски (инфляция определенных денежных знаков может «съесть» весь инвестиционный доход, поэтому выбирать валюту нужно тщательнее, вникать в финансовые прогнозы экспертов и т. д.).

Налоговый вычет считается от базового показателя 120 тыс. рублей, даже если сумма ежегодных взносов выше.

При оформлении защиты от дополнительных рисков снижается страховая сумма, поскольку часть взноса идет как плата за эти дополнительные риски.

В общем и целом НСЖ является скорее защитным (накопительным) инструментом, нежели инвестиционным (доходным). Он позволяет человеку сформировать подушку безопасности на черный день. Однако, если говорить о длительной перспективе, у обладателя полиса есть все шансы получить хороший доход, но это уже зависит от успешной деятельности страховщика. Например, реальный кейс СК «Росгосстрах Жизнь»: клиент планировал за 12 лет накопить 500 тыс. рублей, а в итоге выплата составила 620 тыс. рублей.

Инвестиционное страхование жизни. ИСЖ является инвестиционным инструментом, с помощью которого обладатель полиса вкладывает средства в ценные бумаги. Таким образом, страхователь становится участником фондового рынка. В отличие от самостоятельной покупки акций или облигаций, оформление соответствующего полиса автоматически означает защиту от риска потерь: даже в случае неудачного вложения первоначальный капитал возвращается клиенту в 100-процентном размере.

Клиенту по ИСЖ предлагается большой спектр инвестиционных идей и стратегий. Можно, например, выбирать между разными уровнями риска: классический продукт, где потенциал роста прибыли безграничен, или продукт с фиксированным купоном, выплачиваемым при выполнении определенных условий.

Полисы ИСЖ (как и НСЖ) можно приобретать как непосредственно в страховых компаниях и у их агентов, так и через банки. Во втором случае обычно происходит полноценная консультация с менеджером, клиенту составляют целый финансовый портфель, куда могут входить и вклад, и ИСЖ, и инструменты управляющей компании, например ИИС. Но важно понимать, что независимо от места оформления полиса ответственность за деньги клиента по нему несет именно страховая компания, не банк.

Какие плюсами, помимо всех перечисленных преимуществ, обладает ИСЖ?

Юридические преимущества: нельзя изъять или поделить.

Быстрая выплата при наступлении страхового случая. Можно назначить любого выгодоприобретателя, не обязательно законного наследника.

Страховая защита (в определенных случаях). Например, при наступлении смерти в результате несчастного случая возможно удвоение страховой суммы.

Затруднением для страхователя может стать финансовый фактор: уплата взноса, в отличие от НСЖ, производится единовременно. К тому же минимальный порог входа составляет обычно от 100 тыс. рублей, что может показаться крупной суммой. Несмотря на то что вложенный капитал защищен на 100%, при досрочном расторжении клиент теряет деньги. Сегодня на рынке начали появляться и продукты ИСЖ с регулярными взносами, в рассрочку, но пока не повсеместно.

Можно выделить еще ряд недостатков.

Доходность ниже, чем при самостоятельном инвестировании. В случае положительной динамики на рынке ценных бумаг тот, кто покупает акции или облигации напрямую, потенциально заработает больше. Прибыль от ИСЖ в среднем ниже, что вполне логично: полис предполагает 100-процентную гарантию возврата средств.

Небольшой налоговый вычет — 13% от базы в 120 тыс. рублей, тогда как средний чек обычно составляет 300—400 тыс. рублей.

Бывают опции, которыми клиенты не умеют пользоваться и портят себе доходность, бездумно их применяя. Например, не видя доходности на второй год действия пятилетней программы, начинают менять инвестиционную стратегию.

Как можно заметить, инвестиционное и накопительное страхование жизни имеют много общего. Говоря о выборе между ними, нужно смотреть на собственные финансовые возможности и правильно ставить цели. Человеку в большинстве случаев требуется финансовая подушка безопасности, которую помогает создать НСЖ. Этот продукт подойдет и тем, кто не располагает достаточным количеством средств, но периодически готов откладывать небольшие суммы на крупную цель, например образование ребенка. А вот если в портфеле уже есть и инструменты защиты, и инструменты с фиксированным доходом (депозиты) и остаются «свободные» 100 тыс. рублей (как минимум), то, чтобы попробовать «на вкус» фондовый рынок, имеет смысл выбрать ИСЖ.

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