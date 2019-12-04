Чем ниже инфляция в России, тем больше население беспокоится по поводу ее возможного ускорения в будущем. Инвесторы, находящиеся в поисках надежного инструмента для защиты капитала от инфляции, могут присмотреться к инструментам долгового рынка с плавающим купонным доходом.

С начала года инфляция в РФ стремительно снижается. Если в декабре 2018 года прогноз Банка России предполагал инфляцию в 2019 году на уровне 5—5,5%, то на текущий момент регулятор ожидает увидеть показатель в пределах 3,2—3,7%.

Более того, в феврале — марте 2020 года может быть достигнут локальный минимум по инфляции менее 3%, когда эффект от повышения НДС в I квартале 2019 года выйдет из базы расчета.

В то же время на горизонте 2020 года регулятор и население ожидают ускорения роста цен. ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания 25 октября приводит прогноз по инфляции в 2020 году в диапазоне 3,5—4%. Одним из ключевых проинфляционных рисков регулятор назвал расходование ликвидной части ФНБ сверх порога в 7% ВВП.

Инфляционные ожидания населения также остаются повышенными. По данным октябрьского исследования «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, более 52% опрошенных ожидают инфляцию заметно выше 4%. Медианные значения прямых оценок годовой инфляции опрошенными снизились за октябрь с 8,9% до 8,6%, но еще не достигли минимумов апреля 2018 года на уровне 7,8%.

Кроме того, угроза новых антироссийских санкций США по-прежнему остается, несмотря на то что с начала 2019 года эта тема достаточно редко всплывает в информационном пространстве. В 2018 году из-за введения ряда ограничений для российских компаний ЦБ дважды поднимал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в качестве реакции на возросшие инфляционные риски.

По мере приближения к минимумам по инфляции все больше становится актуальным вопрос «Как защитить свой капитал от роста цен в будущем?». Из-за цикла снижения процентных ставок актуальные доходности по банковским вкладам выглядят недостаточными, чтобы компенсировать возможное ускорение инфляции. Инструменты долгового рынка с фиксированной доходностью также выглядят малопригодными для этих целей, так как рост процентных ставок вызовет снижение их стоимости.

В такие периоды частному инвестору имеет смысл вспомнить о том, что облигации бывают не только с фиксированным, но и с плавающим купоном. В том числе привязанным к индексу потребительских цен (ИПЦ), динамика которого как раз отражает уровень инфляции.

Если обратить внимание на аукционы ОФЗ Минфина, то можно обнаружить заметный рост спроса на инструменты ОФЗ-ИН — гособлигации, индексируемые на инфляцию. Если по итогам аукциона 16 октября Минфин разместил ОФЗ-ИН 52002 на 5,36 млрд рублей при спросе 20,04 млрд рублей, то 13 ноября тот же выпуск был размещен уже на 40,25 млрд рублей при спросе 83,7 млрд рублей.

Купон долговых бумаг класса ОФЗ-ИН является фиксированным на уровне 2,5%, но номинал регулярно индексируется на размер инфляции. При этом в случае дефляции номинал не пересчитывается в меньшую сторону, а остается на прежнем уровне. Таким образом, эти бумаги стабильно обеспечивают владельцу реальную доходность 2,5% свыше инфляции на долгосрочном временном промежутке.

Выпуски ОФЗ-ИН 52001 и 52002 обращаются на фондовом рынке Московской биржи и доступны для приобретения широкому кругу инвесторов с минимальным порогом от 1 тыс. рублей. Для инвесторов, заинтересованных в инструменте с защитой капитала от инфляции, этот актив выглядит одним из лучших вариантов надежного размещения денежных средств. Эти инструменты просты в обращении, не требуют регулярного мониторинга и имеют высший в РФ рейтинг надежности.

Для инвесторов, ожидающих более значительного превышения доходностью уровня инфляции, можно отметить наличие ряда корпоративных бумаг, купон которых привязан к ключевой ставке в РФ. Динамика ключевой ставки коррелирует с ростом ИПЦ, поэтому такие бумаги будут достаточно эффективны для целей защиты от роста цен. В качестве примера можно привести облигации ПИК БО-ПО6, обеспечивающие владельцу купон в размере ключевой ставки +1,45%, а также бумаги госкомпании ГТЛК 1Р-06, у которых премия к ключевой ставке составляет 1,5%.

Также для защиты от инфляции частного инвестора может заинтересовать и чуть более экзотический инструмент — ОФЗ-ПК с привязкой к ставке RUONIA. RUONIA представляет собой ставку однодневных кредитов, по которой банки кредитуют друг друга на межбанковском рынке. Обычно она примерно равна ключевой ставке ЦБ, поэтому в качестве защиты от инфляции этот инструмент также может подойти. Особенность инструмента заключается в том, что изменение ставок отражается в купоне с опозданием на один купонный период. Среди таких выпусков на Московской бирже можно обратить внимание на бумаги ОФЗ ПК серии 29012 и 29006.

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