Речь в этой колонке пойдет о бесконечных предложениях взять вот так запросто и исправить кредитную историю. Да ладно бы еще запросто, так ведь за деньги же!

Давайте оговоримся сразу. В существующей вселенной, даже если вы Владимир Путин, Супермен или Доктор Зло, исправить кредитную историю просто так не получится. Ни у них «там», ни у нас здесь. Никак. Ни за какие деньги. А теперь идем дальше.

Вечный закон рынка, да? В стране, где более-менее рыночной экономике нет и четверти века от роду, а культура ведения кредитных историй не дотянула еще и до десяти лет, просто не может не быть спроса на хорошую репутацию заемщика. Тем более что занимать-то мы любим. Давешний кредитный бум, когда темпы розничного кредитования росли по 30—35% в год, это хорошо показал. Пока банки «качали» рынок, наращивая свои кредитные портфели, вовлеченными в кредитные отношения оказались четыре из каждых пяти граждан России, к этому вообще пригодных. Ровно год назад, 1 июня 2013 года, Национальное бюро кредитных историй фиксировало: 81% трудоспособного населения хотя бы что-то должны банкам. Сейчас этот показатель явно выше.

Но это бы еще полбеды. Останавливаться вовремя не умеем, вот это да. Сами, во всяком случае. Иначе откуда бы взялись те 7—8% заемщиков, у которых на руках по пять кредитов и больше? И это не пара лишних карточек в кошельке. Это тяжеловесные и довольно «дорогие» «потребы». Вместе они тянут бюджеты целых домохозяйств и отдельных заемщиков в пучину дефолта почище пудовой гири, привязанной к ногам. Иногда очень быстро. Выход на просрочку с первого-второго месяца (а это значит, заемщик вовсе не собирался закрывать кредит) стал явлением не таким и редким, всего же обманывают ожидания банка о регулярности платежей около 4,5% заемщиков.

Вроде это немного. Но когда у тебя пять кредитов и растут в основном потребности, а не зарплата, посыпаться благосостояние может на раз-два. И придется в Сети оставлять запросы вроде «как взять кредит с плохой кредитной историей».

А мошенники — чего тут елейничать, надо называть вещи своими именами — тут как тут. Говорят, ну да, дорогой. С плохой кредитной историей кредит взять — вообще не вариант. Давай-ка мы тебе подсобим. Подчистим, подправим за долю малую. А то и вовсе данные удалим, хотя это, конечно, дороже. У нас свои люди, они все сделают в лучшем виде. Станешь у нас как новенький. И будет тебе хорошо.

Идиотизм предложения заключается в том, что это вранье от первого слова до последнего. Во-первых, кредит с плохой кредитной историей взять можно. Трудно. Хлопотно. Дорого. Но можно. Во-вторых, быть «как новенький» для потенциальных заемщиков — это далеко не хорошо. Это наоборот. Банки на пустую кредитную историю смотрят, как Кутузов на Бородино. Одним глазом и недоброжелательно.

Но люди «ведутся». То ли это наивность, граничащая с детской непосредственностью, то ли наоборот. В сказку-то никто не попал, а значит, «свой человек там-то» — это для среднестатистического российского гражданина нормальный инструмент решения своих повседневных задач. В случае с кредитной историей это не работает.

Допустим, обратились вы к мошеннику. И у него реально (хотя вероятность ничтожно мала) есть «друг» в бюро кредитных историй. Что «друг» может сделать? Залезть в базу, в которой за информацию отвечают бездушные роботы, и «ручками» поправить ваш файл. Допустим даже, что ему это удалось и никто этого не отследил. В этот момент вы стремительно обращаетесь в банк, который сверяется только с тем бюро кредитных историй, где работает «друг», и больше ни с каким (иначе операция теряет вообще всякий смысл). Там вам так же стремительно (черт, ну это уже вообще прямо фантастика какая-то) одобряют кредит при помощи еще какого-нибудь «друга». Вы его радостно берете и… садитесь в тюрьму с безнадежно испорченной кредитной историей и именем, занесенным в межбанковский обменный список лиц, причастных к мошенничеству.

А как? Ведь данные в БКИ обязательно обновятся. Среди работников банковских служб безопасности дураков надо искать днем с огнем. Кроме того, существуют вполне себе эффективные программы противодействия мошенничеству, созданные БКИ и банками на пару, — вычислят с гарантией 99,9%. Ладно, до тюрьмы, может, дело и не дойдет. Все-таки у нас самый гуманный суд в мире. Но покошмарят изрядно, выпишут «условку». И надо оно вам? Гораздо-то проще и эффективнее все сделать по-честному.

Исправить плохую кредитную историю — дело житейское, с кем не случается — можно. И в общем даже несложно. Есть универсальный рецепт. Он всего один, и, если ему следовать, все получится. Правда, впереди у вас долгая и довольно нудная цикличная процедура:

1. Взяли маленький дорогой кредит хоть в МФО, хоть в КПК, хоть у черта лысого (лишь бы этот лысый черт передавал данные в бюро кредитных историй).

2. Выплатили его аккуратно, без малейших просрочек.

3. Взяли справку о закрытии кредитного счета.

4. Проверили кредитную историю на наличие вожделенных «зеленых квадратиков». Есть? Отлично! Начинаем сначала.

5. Взяли кредит чуть побольше (к черту лысому уже обращаться необязательно) в своем уездном банке либо POS-кредит на чайник или телефон в первой попавшейся «связной евросети».

Когда колесо кредитной Сансары прокрутится пять-шесть раз, у вас есть все шансы переродиться из заемщика Не-Кредитовать-Никогда и Пошел-Вон-Из-Банка в совершенно нормального обычного соискателя кредитов. Которому — да, тоже могут отказать. Но у которого всегда есть шанс получить даже такой серьезный заем, как автокредит или ипотека. Заемщики сейчас у банков на вес золота. Замечательных-то всех разобрали. Теперь работают с реальными. Удачи!

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