«Чиновник» непризнанной «Донецкой республики» открыто произнес то, что подразумевают, но не озвучивают лидеры таких вполне себе признанных стран, как Казахстан, Белоруссия или Армения. От России ждут денег и ничего, кроме денег.

Заместитель министра иностранных дел «Донецкой народной республики» Борис Борисов на днях выступил в Госдуме. «Республика» собирается переходить на рубль, потому что только рубль спасет ее от гуманитарной катастрофы – гривна, по выражению Борисова, «схлопывается». Чтобы перейти на рубль, «республика» планирует создать свой ЦБ. И уже этот «ЦБ» попросит у России стабилизационный кредит. Первый транш, по словам Борисова, должен быть никак не меньше 30 млрд рублей. Россия может смело давать эти деньги, уверен Борисов, ведь экономика «Новороссии» генерирует в год около триллиона рублей, так что вернем.

Дальше Борисов сказал нечто странное, а именно: что продолжение хождения гривны приведет к крымскому сценарию (?) – к уничтожению банковской системы, системы расчетов между предприятиями, вслед за этим к остановке выплат зарплат, пособий, в конечном итоге к прекращению нормальной торговли и неизбежному переходу к военной экономике и к карточной системе.

Зря он упомянул крымский сценарий, ведь российские власти рассматривают Крым как образцовый регион и считают, что мы там все замечательно сделали. Правда, банки позакрывались, цены повысились, в головах у продавцов и покупателей кавардак, зато плавно, последовательно, без травм. «Новороссия», видимо, хочет резко порвать с проклятой гривной. Но главное в речи Борисова, конечно, не это. И даже не создание ЦБ на осажденной территории. Появились же там как будто из ниоткуда министры, появится и свой ЦБ. Главное – вот эти «30 млрд как минимум». Собственно, ради этого Борисов и совершил свой вояж в российскую столицу.

На самом деле «чиновник» непризнанной «республики» открыто произнес то, что подразумевают, но не озвучивают лидеры таких вполне себе признанных стран, как Казахстан, Белоруссия или Армения (последняя вроде на днях должна присоединиться к Евразийскому экономическому союзу). От России ждут денег и ничего, кроме денег. Россия должна дать денег, после чего отойти в сторону. По оценкам, создание Союза чревато для России дополнительными потерями в размере 1,5–2,5 млрд долларов только на белорусском направлении. Это именно дополнительные потери, а сколько Россия потеряла от создания сначала Союзного государства, а затем Таможенного союза – это отдельный разговор. А ведь были еще и другие, сегодня уже прочно забытые затеи, вроде ЕврАзЭс. Дорогие и бессмысленные.

Радостно, что в результате интеграционных усилий России поднимается экономика Белоруссии. Экономика Казахстана поднимается тоже. Во многом за счет собственных усилий, но вклад России в оживление Казахстана тоже есть. Но хотелось бы, чтобы наша страна вела себя, как разумный человек. Если ты приходишь в магазин и отдаешь деньги, ты четко понимаешь, что получаешь взамен. Россия пока ничего не получила от своих интеграционных мечтаний. По большому счету и присоединение Крыма, хотя и успело обогатить конкретных личностей, для экономики в целом – череда бесконечных потерь. Все это прекрасно понимают лидеры «Новороссии». Пресловутое «население» (терпеть не могу этого слова) можно заморочить с помощью средств массовой информации, рассказав, как это здорово, когда «объединяются» три страны, и какой фантастический потенциал будет у «единой» экономики. Но люди, принимающие решения, тем более если это не назначенцы, а самородки, которых наверх вытолкнула война, не столь доверчивы. Борисов, минуя сантименты (на них просто нет времени), просит 30 млрд рублей. А раз просит – верит, что получит, и не исключено, что его вера не совсем беспочвенна.

Россия считает себя империей, поэтому и платит. В мире две имперские страны, помимо нашей: это США, подлинная Римская империя современности, и Германия, как и Россия, империя самопровозглашенная. Для Германии создание ЕС обернулось колоссальными убытками и падением уровня жизни. В США тоже полно бедняков, на окраине любого американского города по вечерам можно видеть очереди в ночлежку. США могли бы больше дать своим обездоленным, кабы не лезли в Ираки и Сирии. Зачем Россия потянулась в имперский лагерь, я не понимаю. Вот Китай, не империя ни разу, а при этом мощнейшая экономика в мире. Китайцы по факту колонизировали Африку – но это сделал бизнес, а не политики. Бизнес зарабатывает, политики тратят. Империи плохи тем, что ради химер иссушают свои народы. Не нужна нам Российская империя.

А ЦБ в Донецке создать, конечно, можно. Заодно в Базель поехать, правила поизучать. Фантасмагория, но единственная ли? Мы живем в эпоху перемен – сбылось китайское проклятие.

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