«Задвоение» кредитной истории – штука не то что бы очень частая, но случается и обычно доставляет владельцу неприятностей вагон и маленькую тележку. Что это такое вообще – «задвоение», и как с этим бороться?

Меня вот зовут Павел Бабушкин. Удивительно, но моя фамилия не входит даже в 250 общерусских фамилий. Что уж говорить о списке 25 самых популярных. А вот был бы я, скажем, Андрей Смирнов (первое место в списке общерусских фамилий) или Сергей Кузнецов (третье в списке самых популярных), я бы в свою кредитную историю заглядывал, пожалуй, чаще, чем раз в год. «На предмет самовозгорания», как у Стругацких.

А все дело в том, что с точки зрения данных, хранящихся в бюро кредитных историй, вся наша хваленая уникальность, включая серию и номер паспорта и даже папиллярные узоры на пальцах рук, может обратиться в ничто за секунду. Просто потому, что совпали имя, фамилия и отчество. Наши и какого-то еще человека в нашем регионе. Относительно спокойным за свою кредитную историю в этом плане может быть только Аскольд Афанасьевич Зильбербаум-Птусский, проживающий на Дальнем Востоке, где-нибудь в деревне с населением 23,5 человека. Но только относительно. Для полной гарантии Аскольду Афанасьевичу нужно бы еще во всех документах и отчество через «ять» написать. Тогда точно будет все в порядке.

Часто ли происходит «задвоение»? Нечасто. Может быть, в одном-двух случаях из ста, но все же. При определенных обстоятельствах наличие «близнеца» в БКИшных анналах может повлечь за собой целую череду неурядиц и организационных хлопот.

Обращаетесь в банк за кредитом. Подготавливаете полный пакет документов, рискуя квартальной премией, отвлекаете от чая с сушками и тревожите главного бухгалтера Алевтину Петровну, чтобы она сделала вам справку 2-НДФЛ. Заполняете заявку. А в банке – отказ. Самый железный и самый безапелляционный из всех возможных – «без объяснения причин». На втором-третьем отказе, когда вы уже понемногу начнете впадать в отчаяние, кто-нибудь шепнет про кредитную историю. И тут два варианта. Или вы проверите свою и увидите, что у вас все отлично. Все кредиты закрыты сплошь зелеными квадратиками своевременных платежей, а банк просто «посмотрел не туда». Или вариант два – как раз наиболее частотный. Открываете вы свою кредитную историю, а там на какой-то чужеродный чайник кредит просрочен уже на 24 месяца. И кредитка какая-нибудь взята, обналичена, и тоже по ней долг. Ну, или ипотека. Ба! Откуда что взялось?

А это ваш полный тезка, буквально сосед по городу (области, краю, республике) или чуть реже преступный элемент, но в любом случае личность отвратительная и неаккуратная в финансовых вопросах, кредитов набрал и в ус не дует.

Если кто виноват, более или менее понятно, возникает второй законный вопрос – что делать? Пункт первый – собраться с духом. Впереди долгая и довольно нудная процедура доказательства того, что верблюд – не вы.

Приходите в банк, где ваш недобросовестный тезка взял и просрочил кредит. Показываете паспорт. Показываете кредитную историю. Уточняете иронически, не в измененном ли состоянии сознания вы у них взяли кредит. После того как прояснится, что нет, берете справку, заверенную сотрудником банка, и просите скорейшим образом исправить ошибку. После чего передать уточненные данные в БКИ. И сами делаете ровно то же самое. То есть пишете в бюро, где обнаружился двойник, заявление. Прошу, мол, исправить мои данные. Вот нотариально заверенная копия паспорта. Вот ошибка в кредитной истории. Вот доказательство, что это именно ошибка (справка из банка). И так со всеми банками, где «второй вы» успели негативно засветиться.

Есть, правда, одно «но». Точнее – два. Во-первых, даже если вы соберете все справки моментально, какое-то время уйдет на обработку ваших запросов в бюро кредитных историй. Во-вторых, пока вы не знали, в чем причина отказов, малость испортилась ваша собственная кредитная история. Ведь отводы «коллег» действуют на банковские службы проверки клиента сигналом, что что-то не так, и становятся реальной причиной для отказа.

Так что, убрав свое «отражение», выждите немного, пока не нивелируются последствия неудачных обращений (3-6-12 месяцев), и тогда уже отправляйтесь в банк за кредитом. Предварительно все еще раз тщательно перепроверив. Исключительно «на всякий пожарный».

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