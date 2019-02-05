Телефон на диете

Семь раз отмерь — один раз заплати Фото: Дарья Беленькая/Banki.ru

Вы привыкли молча отдавать сотовому оператору ту сумму, которую он ежемесячно присылает в СМС? Вы точно не переплачиваете?



Сегодня мы не представляем себе жизнь без мобильной связи. Да и расходы на нее не так уж велики: заплатил и забыл. При этом нередки ситуации, когда люди годами отдают оператору гораздо больше, чем требуется.

Клиент не так уж важен?

Исторически сложилось, что рынок сотовой связи в нашей стране значительно отличается от зарубежных. Что-то абонентам на руку. Например, невысокие цены на связь при очень приличном качестве. Но есть и такое, что вряд ли клиентам понравится.

«В России рынок мобильной связи характеризуется рядом особенностей. В частности, в РФ относительно высокий уровень «чистого оттока» абонентской базы у всех операторов из-за пресыщения рынка, особенностей регулирования и рыночных стратегий, — считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — Помимо этого, у абонентов есть возможность относительно легко и дешево перейти к другому оператору с сохранением номера. Наконец, у четырех основных игроков рынка объективно нет существенных конкурентных преимуществ друг перед другом с точки зрения лицензий, покрытия, качества обслуживания и так далее».

По мнению Тимура Нигматуллина, все вышеперечисленное говорит о предпосылках специфичного отношения большинства мобильных операторов к своим клиентам. Так, невысокая ARPU (средняя выручка от абонента) и высокий отток (короткий срок «жизни» абонента у оператора) потенциально делают ценность среднестатистического клиента достаточно низкой. Соответственно, операторы стремятся агрессивно монетизировать клиентов за счет продажи разного рода дополнительных информационно-развлекательных услуг, посредством рассылки сообщений и push-уведомлений либо прямого повышения цен на тарифы. Также мобильные операторы пытаются заработать, снимая деньги со счета по повышенному тарифу, если их некоторое время не использовать. Когда деньги заканчиваются, номер блокируют и перепродают.

Невысокая ARPU (средняя выручка от абонента) и высокий отток (короткий срок «жизни» абонента у оператора) потенциально делают ценность среднестатистического клиента достаточно низкой.

Разберем наиболее часто встречающиеся ситуации отъема денег у абонентов. И расскажем, как их не допустить.

Подписки, «Гудок», «Плейбой» и прочие неприятности

«Народный рейтинг» сотовых операторов Банки.ру полон отзывов клиентов, которых «случайно» подписали на платные сервисы, хотя эти услуги люди самостоятельно не подключали. Причем зачастую абонент даже не знает, что является «счастливым» обладателем платной услуги. Например, так называемая «замена гудка», когда привычный сигнал ожидания ответа заменяется другой мелодией или даже песней. Дело в том, что мы сами себе не звоним и догадаться о ее наличии не можем. Ну если только никто из собеседников не подскажет. А услуга-то платная, и за нее с нашего счета регулярно списываются деньги. Если подобных услуг подключено несколько, сумма может набегать вполне приличная. Абонентов, которые платят, но не пользуются, называют «спящими», и таких много.

Можно ли это предотвратить? Для начала возьмите себе за правило хотя бы раз в три месяца заходить в личный кабинет на сайте оператора или в специальном приложении. Нас интересуют подключенные услуги. Если вы вдруг обнаружили что-то лишнее, отключайте немедленно и не стесняйтесь обращаться к оператору за компенсацией. Конечно, вам скажут, что вы подписались сами (по правде говоря, такое вполне может случиться: кликнули на ссылку, нажали кнопочку — и готово). Если же вы сознательно себе этот сервис не подключали, сообщите об этом оператору, и, с большой вероятностью, деньги вам вернут. А для предотвращения подобных ситуаций подключите специальный контентный счет и держите на нем 0 рублей. Таким образом вы дадите понять оператору, что платные информационно-развлекательные сервисы вам не нужны. И раз в полгода проверяйте, не отключился ли этот счет сам по себе. К сожалению, такое тоже случается.

Тайная жизнь гаражных ворот и онлайн-касс

Неоднократно всплывают истории, когда «умная» техника самостоятельно подписывается на гороскопы, погоду, психологическую помощь и даже «уроки игры на гитаре». Дело в том, что внутри устройства установлена сим-карта с номером телефона. А значит, для оператора это обычный абонент, просто с немного нестандартным потреблением трафика.

Чтобы не терять деньги и потом не доказывать, что сама подписаться техника никак не могла, лучше заранее дать понять оператору, что перед ним не живой человек, а техника, пусть и довольно умная. «Сим-карту лучше использовать по назначению. Если вы хотите использовать ее в устройстве «умного дома» или онлайн-кассе, то лучше приобрести M2M-карту, на нее точно не подключатся платные подписки», — подсказывает генеральный директор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин.

Естественно, если такие ситуации происходят, нужно добиваться от оператора возврата средств. Какими бы «умными» ни были кассы и ворота, психологическая помощь им все же пока не нужна. Тем более за деньги.

Зачем вам столько СМС?

Как выглядит большинство современных тарифов сотовых операторов? Чаще всего это набор из пакетов минут, СМС и Интернета, за которые вы платите фиксированную абонентскую плату. А теперь попробуйте вспомнить, как часто вы отправляете СМС. А звоните вы напрямую с телефона или из мессенджеров? Сомневаетесь в ответе — закажите детализацию и посмотрите, сколько из оплаченного вами трафика вы израсходовали. Скорее всего, вы будете неприятно удивлены. А это значит, что пришло время взять вопрос формирования тарифа в свои руки. Изучите детализацию за несколько месяцев, поймите свои настоящие потребности и подберите тариф, который максимально соответствует вашим потребностям. Если такого не нашлось, вам на помощь придут тарифы-конструкторы.

«Сегодня мобильные операторы используют тарифы-конструкторы, где абонент сам решает, что для него важнее — «голос» или интернет-трафик», — говорит Игорь Жижикин. — Абонент выбирает необходимое количество минут, гигабайтов трафика или ориентируется по цене. При этом важно выбирать такое наполнение пакета, чтобы не выходить за его рамки, иначе придется докупать недостающие минуты и гигабайты, что непременно приведет к удорожанию связи». Тарифы-конструкторы появились на рынке недавно, но уже стали популярными. На текущий момент они представлены в линейках операторов Tele2, «Билайн», Yota, «Тинькофф Мобайл». Так вы будете платить только за то, что вам действительно нужно.

Сегодня мобильные операторы используют тарифы-конструкторы, где абонент сам решает, что для него важнее — «голос» или интернет-трафик.

Если ваш оператор таких возможностей не предоставляет — не беда. Можно подобрать максимально удобное предложение из действующих тарифов. Операторы регулярно обновляют тарифные линейки, подстраивая их под потребности абонентов. А значит, ваш текущий тариф мог просто устареть. Не бойтесь пробовать новое: вопреки сложившемуся мнению, архивные тарифы не всегда выгоднее новых.

Неприятный сюрприз

Ваш тариф — это немного больше чем абонентская плата, набор минут, СМС и гигабайтов. Кроме этих явных признаков, есть еще и прочие условия, которые пишутся мелким шрифтом ниже или под сноской «Подробно». Именно там абонента могут ждать неприятные сюрпризы. Например, одна моя коллега, поменяв свой старый тариф на новый (по многим параметрам существенно более выгодный), неожиданно столкнулась с тем, что минуты звонков на городские номера списываются не из пакета, а тарифицируются отдельно. Учитывая то, что в ее случае звонки на городские номера составляли значительную долю трафика, ей пришлось потратить лишние средства, а потом опять менять тариф. Правда, в этот раз все условия были изучены досконально. Но моя коллега обратила на это внимание, потому что списания были приличными. А небольшие суммы можно так сразу и не заметить. Поэтому не ленитесь прочесть все условия тарифного плана, на который собираетесь переходить.

Дорогой, я ухожу!

Сравнивать и изучать тарифы можно (и нужно) не только внутри своего оператора. Часто нелишним будет поинтересоваться предложениями его конкурентов. «Не всегда получается перевестись на новый, более выгодный тариф своего же оператора? В таком случае можно прийти к конкуренту и написать заявление на переход на его, скорее всего, лучший тариф. В процессе перехода, возможно, ваш родной оператор попытается вас удержать и сделать спецпредложение», — советует генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

В таком случае вы при всех исходах будете «в плюсе»: либо уйдете к другому оператору на более выгодные условия, либо решите остаться, если ваш текущий оператор «уговорит» вас существенными скидками и интересными предложениями. Для того чтобы перейти со своим номером, достаточно подать заявление о переводе тому оператору, к которому вы собираетесь уйти, и подождать восемь рабочих дней. Помешать переводу могут наличие долга за связь или неправильные личные данные в базе. Но это понятные и легко устранимые ограничения.

Через десять дней ваш тариф подорожает...

Было время, когда операторы вели демпинговые войны и связь становилась все выгоднее и выгоднее абонентам. Сейчас мы видим обратный тренд — цены растут. Вот вы когда-нибудь читали абонентский договор? Вряд ли. А там написано, что оператор имеет право менять условия тарифа. И вы как абонент под этим договором подписались.

Как же быть в курсе изменений? «Не стоит забывать о базовом и самом официальном канале получения всей информации о тарифе и услугах оператора — собственном сайте оператора. Именно на нем публикуются все последние изменения и новинки тарифов и услуг», — напоминает ведущий консультант iKS-Consulting Максим Савватин. «Увы, но на нем также оповещают об изменениях и удорожании как действующих, так и архивных тарифов. Согласно федеральному закону «О связи», оператор обязан оповестить абонента об изменении тарифов за десять дней до их вступления в действие. Все изменения отражаются в новостном разделе веб-сайта вашего оператора. Абоненту стоит периодически следить за лентой новостей, чтобы потом не было сюрпризов при изменении тарифов и чтобы вовремя выбрать для себя более оптимальное предложение взамен изменившихся тарифов», — поясняет он.

Акции и спецпредложения — реальная возможность для экономии

Операторы и провайдеры стараются привлекать и удерживать абонентов за счет различных маркетинговых приемов. И зачастую эти варианты оказываются довольно выгодными. Так почему бы ими не воспользоваться?

«Экономить на услугах связи несложно, если знать условия их предоставления, — утверждает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet Андрей Егоров. — Например, чтобы не переплачивать за мобильный Интернет, можно приобрести пакет гигабайтов. А чтобы не платить за то время, когда вас нет дома, можно поставить временную блокировку услуг. Кроме того, всегда обращайте внимание на пакетные и акционные предложения, чаще всего это позволяет сэкономить от 20% до 50% стоимости услуг».

Условия акций и спецпредложений всегда публикуются на сайте операторов. Достаточно просматривать информационные рассылки и периодически заходить в соответствующие разделы сайтов. Также бывают предложения, ориентированные на конкретного человека. Не спешите сразу отметать их как рекламные, изучите. Возможно, это действительно выгодно.

Будьте внимательны, не переплачивайте, но и не упускайте выгодных предложений. Тогда диета для вашего телефона будет только на благо, а сэкономленные средства можно потратить на что-то приятное.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru