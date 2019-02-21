Свой чужой номер

Как это не мой телефон? Фото: коллаж Banki.ru

Если данные по вашему номеру в базе оператора не совпадают с паспортными, вы не сможете совершать некоторые операции. А оператор может в любой момент заблокировать ваш номер! Что делать?



Казалось бы, наш номер мобильного телефона — это что-то такое понятное, само собой разумеющееся. Но, лишившись его, сразу понимаешь, насколько он тебе дорог! К мобильному номеру привязаны социальные сети, банковские карты, учетные записи различных сайтов и приложений. Да и знакомые знают этот номер, чтобы связаться с вами при случае. Утрата номера — это просто «потеря потерь»! К сожалению, такое может случиться.

Ни оператора поменять, ни сим-карту восстановить

Даже в наш цифровой век не все операции с мобильным номером можно сделать онлайн. Для некоторых из них придется прийти в офис оператора с паспортом или назвать паспортные данные при звонке в кол-центр. Очень часто в такие моменты абоненты с удивлением понимают, что информация в биллинге оператора не совпадает с их паспортными данными. А значит, желаемые действия абонент совершить не сможет!

Причем данные могут не совпадать частично или даже полностью. Например, мой коллега Иван, обратившись с заявлением о переходе от одного оператора к другому, неожиданно выяснил, что сделать он этого не сможет, потому что номер ему не принадлежит, а записан на совершенно другого человека. Иван утверждает, что сим-карту оформлял на свой паспорт. Как же ее владельцем мог оказаться кто-то другой?

«Чаще всего это техническая ошибка, связанная с опечаткой оператора при вводе данных либо с невнимательностью абонента при заполнении анкет, — рассказывает генеральный директор юридической компании «Основа» Александр Митус. — Также бывают ситуации, когда данные меняются в связи с заменой паспорта или изменением места жительства. При этом, как правило, абоненты не обращаются к оператору для внесения корректировок в свои данные».

Похоже, в нашем случае имела место техническая ошибка: скорее всего, при заполнении данных перепутали анкеты. Но, так как номер оформлялся несколько лет назад, установить истину сейчас уже вряд ли получится. Да и смысла в этом нет. Нужно решать проблему!

Пойди туда, не знаю куда

Иван обратился в кол-центр своего оператора, где ему подсказали прийти в салон связи с паспортом и написать заявление. Правда, по словам Ивана, упомянули, что, учитывая слишком большие расхождения данных, это может не помочь. Но есть другой способ: не платить три месяца за номер, подождать, пока он заново выйдет в продажу, прийти в салон и оформить его уже на себя! Оценив перспективы намечающегося квеста, Иван от этой идеи отказался. Значит, единственный способ заявить свои претензии на этот номер и стать его законным владельцем — идти в офис оператора и писать заявление.

«Для исправления данных об абоненте необходимо просто обратиться в офис оператора. И подать заявление с просьбой внести изменения в данные абонента. Если при обращении в офис оператора вам отказали, можно обратиться к оператору с официальным письмом, направив его в главный офис компании», — советует Александр Митус. Данные о местонахождении штаб-квартиры оператора есть на сайте. При обращении лучше иметь две копии заявления, чтобы на вашем экземпляре проставили входящий номер. Если документы направляются по почте, отправлять их следует заказным письмом с уведомлением о вручении. Так у вас будут доказательства обращения, которые понадобятся, если придется обращаться в суд.

А можно все данные поменять?

Многие абоненты не знают, что поменять данные в биллинге оператора можно полностью. Для этого необходимо доказать, что именно вы являетесь пользователем данного номера. Этот шаг обезопасит абонента от внезапной блокировки (об этом расскажем ниже) и значительно облегчит жизнь. Выяснилось, что такая возможность есть у всех операторов «большой четверки».

Если оператор отказывается вносить изменения в данные об абоненте, необходимо получить письменное обоснование отказа. Если отказ не обоснован, то отстаивать свои права можно через суд, обязав оператора внести корректные данные об абоненте.

В пресс-службе «Билайна» поясняют, что ситуации, когда номер оформлен на одного человека, а пользуется им другой, возникают по ряду причин. Например, карта оформлена на вашего родственника, либо вам ее подарили вместе с телефоном или планшетом. В таких случаях у оператора есть специальные процедуры подтверждения владельца номера для последующего внесения правильных данных в систему.

В «Билайне» эта процедура строго регламентирована, с ней можно ознакомиться на сайте оператора .

В пресс-службе МТС заявили, что для подтверждения своих прав на использование номера необходимо явиться в офис оператора, при этом лучше иметь при себе абонентский договор. Если же его нет, предусмотрена процедура идентификации, но она зависит от каждого конкретного случая.

Если у вас номер оператора «МегаФон» и вы хотите подтвердить, что именно вы являетесь его пользователем, оператор требует соблюдения следующих условий:

— клиент знает Ф. И. О. абонента (можно посмотреть в личном кабинете);

— пользователь является совершеннолетним;

— при обращении в офис компании сим-карта должна быть в наличии и не должна быть заблокирована (не подключены услуги «Блокировка услуг по утрате SIM-карты» / «Добровольная блокировка», не должны быть заблокированы PIN/PUK коды);

— идентификационный код предъявляемой сим-карты должен совпадать с кодом, указанным в базе.

В Tele2 также существует процедура корректировки данных абонента. Как утверждает директор по продажам «Tele2 Москва» Антон Жуковский, клиент, обратившись с паспортом и сим-картой в монобрендовый салон оператора, сможет изменить как Ф. И. О., так и паспортные данные. Эта процедура занимает до трех дней, поскольку при изменении номера паспорта требуется проверка актуальности самого документа, а это делается уже в офисе. Остальные изменения может совершить сотрудник салона прямо на месте. Если физически сим-карты у клиента нет с собой, ему придется доказать, что именно он является пользователем «симки». Заполнить небольшой опросник, указать последние звонки, дату и сумму пополнения баланса, модель телефона или CCI-код на пластике от самой карты. Все это поможет подтвердить факт пользования номером.

Важно помнить о том, что такие операции удаленно совершить не получится. В любом случае придется посетить офис оператора.

«Если оператор отказывается вносить изменения в данные об абоненте, необходимо получить письменное обоснование отказа. Если отказ не обоснован, то отстаивать свои права можно через суд, обязав оператора внести корректные данные об абоненте, — советует Александр Митус. — Для этого у абонента должен быть экземпляр договора на оказание услуг связи. При его отсутствии доказать факт принадлежности конкретного номера абоненту будет проблематично. Может потребоваться доказательство факта использования номера в течение длительного времени. Вместе с тем, полагаю, случаи обращения в суд по данному вопросу крайне редки, чаще всего «большие операторы» урегулируют такие вопросы в претензионном порядке, не доводя дело до суда».

Ваш номер заблокирован? Вам в офис оператора!

С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О связи», обязывающие операторов отключать от услуг связи абонентов, личность которых не удалось подтвердить. И некоторые абоненты действительно внезапно оказались без связи из-за ошибок в личных данных. Также вам может прийти СМС о том, что нужно подтвердить свои данные у оператора.

«В соответствии с законом «О связи» теперь оператор должен актуализировать данные владельца сим-карты. Некоторые пользователи могут получить СМС-сообщения с просьбой прийти в ближайший салон связи для актуализации своих паспортных данных. Неверные данные могут привести к блокировке номера. Кроме того, абонент может столкнуться со сложностями при обращении в контактный центр или при попытке MNP-перехода», — рассказал Антон Жуковский.

Ничего страшного в этом нет, нужно выбрать удобный салон связи вашего оператора и прийти туда с паспортом и абонентским договором. Если же абонентского договора на руках нет (такие ситуации совсем не редки), будет достаточно паспорта и процедуры идентификации при возникновении вопросов (ее мы описывали выше). После этого внезапные блокировки вам будут не страшны.

Как говорится, нет ничего невозможного. Любую ситуацию, даже самую сложную, можно разрешить. Особенно если знать, как это сделать максимально быстро и правильно. Не поленитесь сверить ваши данные у оператора с паспортными. Это убережет вас от проблем и блокировок в будущем.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru