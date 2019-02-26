«Жизнь» кончилась?

Золотое время инвестиционного страхования жизни может подойти к концу Фото: BrianAJackson/Depositphotos.com

Во втором полугодии 2018 года зафиксировано сокращение темпов роста страхования жизни, а кое-где даже сокращение объемов. Взрывной рост продолжается только у лидера рынка, которому принадлежит уже 42% рынка ИСЖ.

«Сбер» против рынка

Рынок продолжает расти, но уже гораздо более сдержанными темпами. В 2018 году, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), страховщики жизни увеличили сборы на 32,8% — до 478 млрд рублей. Но, если углубиться в анализ статистики, становится понятно, что этот рост обеспечен главным образом одним игроком — лидером рынка СК «Сбербанк страхование жизни». Сборы компании в 2018 году составили 181,5 млрд рублей, что на 77% больше, чем в 2017-м.

ВСС приводит данные по 23 компаниям — членам Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ), суммарно представляющим почти 100% рынка страхования жизни, всего лицензию на страхование жизни имеют чуть более 30 компаний.

Концентрация рынка усиливается даже в рамках одного полугодия: топ-10 страховщиков жизни уже контролируют 99% всего рынка против 87% в первом полугодии, на долю топ-5 приходится 86% премий против 68% всего полгода назад, на долю топ-3 — 73% (55% за первые шесть месяцев года). Лидер рынка — «Сбербанк страхование жизни» собрал 36% всех премий в страховании жизни (34% в первом полугодии). По итогам 2017 года его доля составляла 30%, а в 2016 году — 28%. Если брать отдельно инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), там влияние лидера еще сильнее — по итогам прошлого года он собрал 42%.

Структура рынка в целом не изменилась: по-прежнему львиная доля премий — 61% (291 млрд рублей) приходится на ИСЖ против 59,9% годом ранее, на кредитное страхование — 20% (93,7 млрд) против 19,7% в 2017-м, на накопительное страхование жизни (НСЖ) — 14% (67,1 млрд), годом ранее — 15,1%. Таким образом, кто контролирует рынок ИСЖ, который считается чуть ли не единственным драйвером, тот контролирует «жизнь».

Однако без этой компании рынок страхования жизни выглядит далеко не так радужно. В 2019 году без госбанков — Сбербанка, ВТБ («ВТБ Страхование» теперь входит в группу «СОГАЗ»), «Открытия» (страховая группа «Росгосстрах») — рынок упадет, считает Алексей Слюсарь, генеральный директор занимающей вторую позицию по сборам 2018 года СК «АльфаСтрахование». «Рынок показывает нисходящую тенденцию по темпам роста, я считаю, что в следующем году рынок без госбанков, в первую очередь без «Сбербанка», вообще упадет, станет меньше. Первый квартал 2019 года нам об этом отчетливо говорит», — полагает он.

По словам генерального директора «Капитал Life» Евгения Гуревича, без лидера рынка рост страхования жизни составил лишь 16% по итогам года. Это свидетельствует о том, что интенсивный рост себя исчерпал, взрывное развитие 2018 года закончилось, оно должно перейти в органический рост, подчеркивает он.

«Проанализировав данные за четыре квартала в отдельности, мы видим динамику, которая говорит сама за себя: во втором квартале в среднем по рынку без «Сбербанк страхование жизни» сбор премий по ИСЖ составил 45 миллиардов рублей, в третьем квартале — 41,2 миллиарда рублей, в четвертом квартале — 39 миллиардов рублей», — приводит данные Гуревич.

Эту же тенденцию отмечает и генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков, указывая, что если разделить рынок на кэптивный (аффилированный с материнским банковским бизнесом) и некэптивный, то первый рос гораздо активнее, чем не связанный с банковским бизнесом. «Как нам кажется, в некэптивной части даже падение произошло: по нашим ощущениям, процентов на 10%, точнее мы это посмотрим по итогам года. Мы росли примерно на 12% — существенно выше, чем некэптивный рынок, но ниже, чем рынок в целом», — поясняет Волков.

Открытие года

Если говорить о кэптивном рынке, то у «Сбербанка» появился новый сильный конкурент. Входящее в группу «Открытие» ПАО «Росгосстрах» в прошлом году зарегистрировало собственную компанию по страхованию жизни, а затем купило «ЭРГО-Жизнь», на базе которой планирует строить собственного игрока с претензией на лидерство. О таких планах было заявлено на прошлой неделе на пресс-конференции «Росгосстраха». Как пояснил генеральный директор компании Николаус Фрай журналистам, в течение месяца у компании появится имя (пока она именуется «компания по страхованию жизни группы «Росгосстрах») и будет объявлено о стратегических планах. К слову, возглавил компанию бывший генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко.

Новорожденный страховщик жизни будет строиться на инфраструктуре приобретенной в конце 2018 года «ЭРГО-Жизни», так что начинать с нуля не придется, и с большой долей вероятности ей можно предсказать не менее взрывной рост, чем у «дочки» Сбербанка. Представляя предварительные итоги 2018 года, первый зампред правления ПАО «Росгосстрах» Вячеслав Воробьев сообщил, что в прошлом году объединение с банком «Открытие» обеспечило компании «Росгосстрах» рост банкострахования в десять раз.

Напомним, что «Росгосстрах» остался без своего страховщика жизни после того, как контроль над универсальной компанией был передан в августе 2017 года основным владельцем страховщика Данилом Хачатуровым банку «Открытие»; страховщик вошел в периметр санации кредитной организации Центробанком. Компания «РГС Жизнь» (с сентября 2018 года — «Капитал Лайф»), ранее также принадлежавшая Хачатурову, в сделку не вошла, ее владельцем объявил себя президент ПФК «ЦСКА» Евгений Гинер.

Страховщики, конечно, прогнозировали, что ажиотаж на рынке инвестиционного страхования жизни когда-нибудь закончится, но не ожидали, что он закончится так внезапно.

Гипертония от регулятора

Страховщики, конечно, прогнозировали, что ажиотаж на рынке инвестиционного страхования жизни когда-нибудь закончится, но не ожидали, что он закончится так внезапно. Крупнейшие компании, проанализировав причины наметившегося (а то и произошедшего уже спада), пришли к выводу, что их три: насыщение рынка, растущая конкуренция со схожими продуктами управляющих компаний и брокерских компаний, а также чрезмерное давление со стороны регулятора.

«В снижении темпов роста сыграл роль целый ряд факторов. И насыщение рынка, потому что купить ИСЖ — это не то же, что за хлебом ходить каждый день. Если человек купил ИСЖ, вряд ли ему завтра можно то же самое предложить, — комментирует председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. — И выборка сужается, плюс повышения ставок на депозиты, негативный фон в СМИ (связанный с доходностью по ИСЖ. — Прим. ред.). Я знаю результаты как минимум одной компании — они хорошие, выше, чем по депозитам доходность».

«Мы всегда призывали Центробанк, чтобы все участники финансового рынка регулировались одинаково, регулятор должен всех участников рынка мерить одной линейкой и предъявлять им одинаковые требования. Понятно, что когда мы затягиваем гаечку в одном месте, то в другом она расслабляется и растет. Мы видим, как сейчас растут управляющие компании», — сетует Евгений Гуревич.

В сентябре — октябре, безусловно, повлияло снижение курса рубля и увеличение банковских ставок по вкладам, считает Алексей Слюсарь. «Мы четко и однозначно видим приостановку принятия людьми инвестиционных решений на долгий срок. Соответственно, люди стали отдавать предпочтение покупке валюты, действовать в более коротком периоде. Ставки не только рублевые, но и валютные резко пошли вверх. Однозначно и бесспорно произошло насыщение рынка», — говорит он.

Как один из факторов сворачивания рынка Слюсарь прямо называет «создание давления на страховую индустрию со стороны Центробанка», имея в виду, по всей видимости, и публикацию негативных прогнозов по доходности ИСЖ, и письма о соблюдении стандартов, заявления регулятора, что будут наказывать за мисселинг и банки в том числе. «И некоторые банки охладели к продаже инвестстрахования», — констатирует эксперт.

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В ожидании второго пришествия

Впрочем, наиболее оптимистично настроенные эксперты полагают, что еще не все потеряно: с мисселингом поборолись, долевое страхование жизни (unit linked) даст второй шанс инвестиционному страхованию.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, представляя результаты года, отметил, что саморегулируемая организация страховщиков весь год вместе с Центральным банком работала над стандартами отрасли, которые были бы понятны потребителю услуги, чтобы те, кто продает этот продукт, понимали, что они продают, и объясняли это покупателю. «После того как был выпущен трудный стандарт ВСС, были выпущены еще и указания Центрального банка, который сказал: «Вы несколько опоздали, и нам нужно навести еще больший порядок». Несколько согласительных процедур, несколько горячих встреч, но в конечном итоге мы пришли к пониманию того, что хотим одного и того же и те процедуры, которые предлагаем мы, проще и понятнее страхователю, чем то, что предлагает Центробанк», — рассказал Юргенс.

Президент ВСС отметил, что сейчас лидеры в страховании жизни — те, кто является обладателем крупных продающих сетей банков, где на фронтдесках сидят люди, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продать, а не объяснить. «Второй частью нашего Марлезонского балета были попытки договориться с банковскими ассоциациями, чтобы они тоже ввели свой стандарт, который соответствовал бы нашему. Ассоциация банков России такой стандарт приняла, он добровольный, но там есть оговорка, что, если вы не работаете по этому стандарту, мы не предлагаем ваши услуги потребителю. В этот процесс включился и Банк России со своим регулятивным надзором», — пояснил Юргенс.

Год был тяжелым: он ушел не на развитие, а на борьбу с мисселингом — явным или мнимым, отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов и подчеркивает, что в итоге количество жалоб в Банк России на страхование жизни составило всего около 2 000, ни в какое сравнение с ОСАГО не идет. «С другой стороны, может, и неплохо, что не дали гнойнику развиться. И СРО страховщиков, и Банк России выпустили нормативные документы (которые позволят уменьшить мисселинг. — Прим. ред.). У нас, может быть, в этом году появится время заниматься не регуляторикой, а именно продвижением всех наших ключевых инициатив», — сказал он.

Максим Данилов полагает, что новый импульс рынку страхования жизни может дать долевое страховое жизни (unit linked). ВСС провел рабочие встречи и с Минфином, и с Банком России, фундаментальных возражений против развития этого рынка нет. Будет создана рабочая группа с участием представителей рынка и регулятора, сообщил он.

Максим Чернин также уверен, что у рынка страхования жизни еще впереди огромные перспективы. «Если сравнивать его проникновение на душу населения, даже при этих сумасшедших темпах роста мы отстаем от того, что было в Восточной Европе. Восточная Европа переживала пики, когда unit linked вводились, был период роста, потом разочарование, коррекция продукта», — отмечает он.

Страхование жизни, по его мнению, будет расти по следующим направлениям. Во-первых, это инвестиционные продукты, в первую очередь unit linked. Второе — программы с сервисными компонентами, это тренд всего мира. «Людям не нужна только оплата деньгами, когда что-то плохое произошло. Нужны сервисы, которые делают, чтобы этого плохого не произошло, а если оно все-таки случилось, помогают с этим справляться», — говорит Чернин. В части кредитного страхования жизни ждут угрозы — больше, чем возможности, потому что кредиты уходят в онлайн, полагает эксперт. «В офлайн кредитное страхование жизни «вшивается» в кредитный продукт. Оно полезно для клиента, но не всегда правильно продается. В онлайн такого не будет — отключил галочку, и все. Страховщикам жизни придется компенсировать эту часть», — заключает эксперт.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru