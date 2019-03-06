оденьгахпросто: как спасти кошелек от ненужных трат

Спасение вашего кошелька - в ваших руках Фото: siraanamwong/Depositphotos.com

Как часто, сводя ежемесячный бюджет, вы замечаете, что определенная часть трат явно была лишней? Если хотя бы пару раз в год вы ловите себя на этой мысли, пора начать исправлять ситуацию.



Ранее мы уже разобрались, почему вы переплачиваете и какие два десятка финансовых привычек вредят вашему бюджету. Теория освоена, самое время переходить к практике и принимать экстренные меры по спасению кошелька от чрезмерных трат. Банки.ру собрал семь способов спасения. Выберите хотя бы один и сравните, как это повлияло на вашу жизнь с точки зрения разумного обращения с деньгами. И помните: чем больше способов одновременно вы используете, тем больше выгода (не всегда сиюминутная, но в итоге вы обязательно ее увидите).

1. Отложить покупку на несколько дней

Беда всех шопоголиков — это спонтанные траты. Вы увидели вещь, влюбились в нее (в случае с женщинами) или твердо решили «Надо!» (в случае с мужчинами) и тут же совершили покупку. Однако значительная часть спонтанных покупок, особенно совершенных в угнетенном или, наоборот, радостном состоянии, по итогу лежат у своих владельцев без дела.

2. Вернуть часть расходов

Не можете удержаться от приобретения понравившегося костюма или парфюма из новой коллекции? Тогда хотя бы сократите свои траты на эти позиции. Если не получается совершить покупку в период скидок, то используйте банковскую карту с кешбэком, позволяющую вернуть часть стоимости товара в виде бонусов или денег. Даже если вы используете кредитную карту с cash back, то вполне можете укладываться в льготный период кредитования, чтобы не переплачивать по ней.

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3. Установить лимит

Другой вариант — установить ежемесячный и/или ежедневный лимит трат по своей банковской карте. Это не позволит вам выйти за рамки разумного. Во многих крупных банках нужный лимит можно установить прямо в мобильном приложении. Если необходимо повысить его, достаточно будет также зайти в мобильный банк или обратиться в кол-центр вашего банка.

4. Потратить деньги на образование

Не первый месяц остается около 10% дохода (а то и больше), которые так и хочется потратить на желанную вещь? Будьте разумны: вложите эти средства в обучение, эта статья расходов точно никогда не будет лишней. В ряде случаев она даже способна увеличить ваш доход — например, если вы закончите программу MBA, ряд работодателей будут готовы предложить вам более высокую зарплату.

5. Купить квартиру

Конечно, маловероятно, что в вашей «кубышке» завалялись несколько лишних «бесхозных» миллионов. Но если вы отложили несколько сот тысяч рублей, на которые планировали приобрести новый домашний кинотеатр или мотоцикл, то можно пересмотреть выбор в пользу покупки нового или улучшения существующего жилья. Этой суммы вполне хватит на первоначальный взнос по ипотеке.

6. Положить деньги на вклад

Чтобы не было соблазна тратить деньги «не на то», откройте вклад и сразу перечисляйте премии и образовавшиеся лишние средства на него. Лучше выбрать для этих целей пополняемый, но не снимаемый (без потери процентов) депозит. Заоблачной доходности с существующими процентными ставками вы, может быть, и не получите, но хотя бы перекроете инфляцию.

7. Заглянуть в будущее

Некоторые эксперты советуют следующую схему сокращения импульсивных трат. «Положив глаз» на конкретный товар, представьте, на какую действительно полезную покупку вы бы могли потратить ту же сумму. Например, пять не купленных кофт — это как минимум 10—25 тыс. рублей, на которые можно приобрести смартфон (не iPhone, но вполне хороший мобильник) или сходить к стоматологу (даже один непролеченный зуб может доставить достаточное количество проблем и заметно «объесть» ваш кошелек).