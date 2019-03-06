Сети подземелья: как не потерять связь в метро

Мы уже не мыслим себе метро без интернета и мобильной связи Фото: Nomadsoul1/Depositphotos.com

Сейчас в московском метро есть и связь от сотовых операторов, и Wi-Fi в поездах от «МаксимаТелеком». Рассказываем, как это устроено и как решить возникающие в подземке проблемы со связью.



Где бы ни появился современный человек, совсем скоро вслед за ним приходят сети сотовых операторов. А потом и Wi-Fi. И привычные книги у пассажиров метро сменяются на серфинг в Интернете, социальные сети и просмотр видео. К хорошему люди привыкают быстро. Если раньше само по себе наличие связи под землей казалось чудом, то сейчас пассажиры активно жалуются на перебои с сетью или ее отсутствие в вагонах. Больше всего достается, конечно, MT_FREE, сети Wi-Fi от «МаксимаТелеком». Мы собрали самые распространенные жалобы пассажиров и разобрались, что делать в той или иной ситуации.

Сначала пришли сотовые операторы

Сотовые операторы начали строить сеть в метро еще в начале нулевых: в 2002 году первую базовую станцию на станции метро «Курская» установил «Билайн», в 2004-м «МегаФон» оборудовал связью станцию «Площадь Революции». Но связь в метро развивалась медленно. Дополнительным «пушем» для операторов стало создание сети бесплатного Wi-Fi в московском метро оператором «МаксимаТелеком». Работы начались 1 сентября 2013 года, а уже с 1 декабря 2014 года бесплатная сеть стала доступна в поездах всех линий метрополитена.

Сотовые операторы в последние годы также активно осваивают метро. Причем связь теперь доступна абонентам не только на станциях, но и в туннелях. Конечно, построение сетей в метрополитене имеет свои особенности.

Как устроена сотовая связь в метро

«Работы по установке оборудования в тоннеле существенно отличаются от установки indoor-покрытия на станциях, — рассказывает технический директор «Tele2 Москва» Алексей Крушинин. — Временной интервал, когда специалисты могут выполнять монтаж, в перегонах короче, так как требуется отключение контактного рельса и использование специального мотовоза. Кроме того, отличается и само оборудование. На станции размещается базовая станция, повернутая в перегон. Это позволяет обеспечить абонентам плавное подключение при подъезде к станции и отъезде от нее. В перегонах же используется так называемый фидерный кабель, который излучает сигнал на всем своем протяжении. Во многих перегонах такой кабель уже существует, его использует метрополитен для своих нужд и предоставляет операторам для обеспечения связи. Такое партнерство является взаимовыгодным: перевозчик получает арендную плату за использование своего кабеля, а операторы экономят на капитальных вложениях».

Покрытие операторов «большой четверки» достаточно хорошее. Так, в «МегаФоне» утверждают, что их сетями покрыты все 266 станций, а более 100 перегонов оснащены связью стандарта 4G. МТС также отчитались о покрытии всех станций и планируют до конца 2019 года оснастить все перегоны сетью 4G. «Билайн» рассказал о покрытии всех ключевых станций Московского метрополитена. О покрытии всех станций и переходов метро также отчитался Tele2, но связь в перегонах пока доступна на некоторых участках Сокольнической, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Полностью покрыть все перегоны (с учетом строящихся станций) оператор планирует в течение трех лет.

Бесплатный Wi-Fi в метро: счастье или боль?

Сейчас абонентам в метро доступны как сети сотовых операторов, так и бесплатный Wi-Fi от оператора «МаксимаТелеком». Чтобы им воспользоваться, нужно либо посмотреть несколько рекламных роликов, либо подключить платную услугу «как дома» и автоматически подключаться к сети сразу при входе в вагон. Кстати, по данным оператора, услугой «как дома» пользуются около 10% абонентов сети. То есть основная часть пользователей предпочитают бесплатную «рекламную» модель.

Когда бесплатный Wi-Fi в метро только появился, это был прорыв: по сути, уникальная услуга, к тому же еще и бесплатная. Со временем эйфория прошла, посыпались жалобы и вопросы.

Меня «подцепил» автобус: теперь ни мобильного Интернета, ни бесплатного

Есть проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи MT_FREE: авторизовавшись в сети «МаксимаТелеком» и подключившись хотя бы раз, смартфон запоминает сеть и постоянно пытается к ней подключиться при включенном Wi-Fi. Например, стоишь на улице, на остановке, просматриваешь соцсети в телефоне. Подъезжает автобус, и все: ни 4G, ни Wi-Fi.

Когда бесплатный Wi-Fi в метро только появился, это был прорыв: по сути, уникальная услуга, к тому же еще и бесплатная. Со временем эйфория прошла, посыпались жалобы и вопросы.

Дело в том, что сеть «МаксимаТелеком» есть не только в метро. «В настоящее время MT_FREE работает в метрополитенах Москвы и Петербурга, наземном транспорте Москвы, в автобусах двух перевозчиков Петербурга, в поездах «Аэроэкспресс», электричках ЦППК, в аэропорте Внуково и еще в 15 региональных аэропортах, сети ресторанов Аркадия Новикова, на стадионе «Санкт-Петербург Арена», — рассказали в пресс-службе оператора. — Кроме того, MT_FREE запущена в городских пространствах Казани и Магадана». По сути, для вашего гаджета это одна и та же сеть. А значит, он будет пытаться ее поймать и подключиться, если на вашем устройстве подключена функция автоподключения к Wi-Fi. Абсолютно то же самое происходит, когда вы приходите домой и ваш гаджет видит домашнюю сеть. Только в этом случае никаких проблем вы не испытываете. Кстати, у пользователей «платного» варианта этой услуги (естественно, если наземный Wi-Fi клиент также включил в оплату) проблем тоже не возникает. А вот для тех, кто подключается по бесплатной схеме, начинаются проблемы: реклама не просмотрена, значит, и сети нет.

Конечно, самый простой способ решить проблему — отключать Wi-Fi на вашем смартфоне, когда вы не планируете им пользоваться. Кстати, это еще и вопрос безопасности (но об этом ниже). В «МаксимаТелеком» подсказали еще один способ: «Пользователи могут отказаться от подключения к сети в отдельных видах транспорта с помощью мобильного приложения MT_FREE. В разделе «Настройки подключения» можно выбрать сегменты, к которым устройство будет подключаться автоматически». Таким образом, если вы не планируете пользоваться MT_FREE нигде, кроме метро, просто отключите соответствующую опцию. И проблема решится.

Зашел в вагон, подключиться не могу. Что делать?

Еще одной распространенной проблемой оказалась невозможность подключиться к сети. В «МаксимаТелеком» подсказали, что доступность сети составляет 98%, но проблемы все равно случаются. И решить их можно только ночью, когда пассажиров в метро нет. Возможно, поломка касается только вашего вагона. Тогда достаточно просто перейти в другой, и проблема решится сама собой.

Иногда сеть работает, но страница авторизации автоматически не подключается (так бывает на некоторых типах устройств). «В таком случае нужно перейти в браузер вручную и открыть любой http-сайт, например gowifi.ru, — подсказывают в пресс-службе «МаксимаТелеком». — Значительно упрощает доступ в сеть приложение MT_FREE. Оно направляет push-уведомление о доступности сети MT_FREE. Нажав на push, пользователь сразу переходит к подключению».

Также мешать доступу может некоторое ПО (например, блокировщики рекламы). На самом деле это честно: компании надо зарабатывать, и бесплатность Интернета компенсируется необходимостью смотреть рекламу.

Связь без опасности

Мы много раз писали о том, что общественные сети Wi-Fi небезопасны. Ведь вы никогда не знаете, кто одновременно с вами находится в этой сети и зачем. А еще под известную сеть могут мимикрировать мошенники. Как часто это случается и как себя защитить, рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

«Wi-Fi в метро, действительно, не отвечает лучшим практикам организации Wi-Fi-точек. Впрочем, честно говоря, мало какая существующая сеть полностью отвечает столь высоким требованиям, — считает Артем Гавриченков. — Организация Wi-Fi сети безопасным для пользователя образом — достаточно сложный процесс, и такая сеть будет сложна и для самих пользователей: от них потребуется несколько большая подкованность в техническом плане, чем обычно бывает у пассажиров метро».

По словам Гавриченкова, подмена точки Wi-Fi гипотетически возможна, причем не только в метро: обычно телефон запоминает сеть, и если на устройстве включена функция автоподключения к Wi-Fi, то далее он может поймать сеть, имитирующую MT_FREE, где угодно. «При всем этом существенных инцидентов, связанных с имперсонацией точки Wi-Fi, практически нет и не было, — успокаивает эксперт. — На сегодняшний день ни браузер телефона, ни крупные организации, предоставляющие услуги в Интернете, не рассчитывают на чистоплотность сетевого оператора. С точки зрения таких компаний, как Google, «Яндекс», Telegram, сеть MT_FREE ничем не лучше, чем сеть злоумышленника, поэтому и методы защиты от нее предпринимаются те же самые. Следовательно, в 95% случаев никакой ущерб пользователю причинен быть не может, если только нет оснований полагать, что человек может быть целью таргетированной атаки. Более того, и выгоду от подобных действий злоумышленники вряд ли получат. Именно поэтому инциденты с имперсонацией Wi-Fi-точки маловероятны».

Большинство крупных сайтов защищены, но вопросы могут возникать с некорректно написанными приложениями. Подобные приложения встречаются даже в официальных источниках, таких как Google Play Market для телефонов Android. Что делать, чтобы обезопасить себя?

Советует Артем Гавриченков:

– прибегнуть к самодисциплине при использовании любых интернет-ресурсов (заходить только на проверенные сайты, не авторизовываться в личных кабинетах и приложениях, не совершать операций с деньгами и т. д.);

– можно для уверенности установить VPN-клиент на телефон или просто получить настройки VPN и ввести их в сетевые настройки устройства. Однако необходимо быть точно уверенным в надежности провайдера VPN-услуг и доверять ему, ведь в момент пользования VPN трафик точно пойдет через владельца этого сервиса, и дальше он сможет сделать с данными абсолютно все, что в принципе доступно на сегодняшний день злоумышленнику;

– взвесить все риски и в первую очередь помнить о самодисциплине, а технические средства использовать, только если пользователь точно знает, как они работают.

Берегите себя, пользуйтесь только проверенными сетями и приложениями и оставайтесь всегда на связи. А если у вас есть еще вопросы по доступности сотовой связи и Wi-Fi под землей, пишите в комментарии. Мы разберем самые интересные из них и найдем решение.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru

