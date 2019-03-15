Первый не пошел

Торг оказался неуместен: ни один из двух допущенных игроков не принял участия в аукционе по продаже АТБ Фото: коллаж Banki.ru

Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась. Предполагаемые покупатели Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) проигнорировали аукцион. Почему так произошло?

Все два часа торгов по АТБ в графе «Количество подтверждений» стоял скорбный значок ноля. Аукцион признан несостоявшимся, поскольку ни один из двух допущенных игроков не принял в нем участия, подтвердила пресс-служба Банка России. «При подготовке к аукциону мы не исключали и такого варианта развития событий», — передал зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу.

На актив претендовали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк. Последний объяснил свой отказ от сделки лаконично: кредитная организация пересмотрела свое видение развития в регионе. Совкомбанк сослался на слишком высокую стоимость актива. «К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», — сообщил председатель правления кредитной организации Павел Гусев.

Банк для экономных

Стартовая стоимость 99,9% акций АТБ составляла 9,86 млрд рублей, в ходе торгов она снизилась до ранее определенного ЦБ минимума — 6 млрд и 1 рубль. Фактически регулятор был готов продать актив с дисконтом 40%. В текущей ситуации Азиатско-Тихоокеанский Банк не может стоить меньше, прокомментировал Василий Поздышев.

Даже эту цену можно считать слишком высокой, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Весь вопрос в том, что за эти деньги получит инвестор.

«АТБ обладает весьма сильными позициями в регионах присутствия, имеет узнаваемый бренд и довольно широкую клиентскую базу (в частности, крупный розничный портфель), находится на территориях, позволяющих развивать трансграничные операции», — перечисляет замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, и у Совкомбанка, и у МКБ были все основания для покупки санируемого банка.

Главный актив АТБ — это клиентская база и сеть структурных подразделений за Уралом, соглашается Иван Уклеин. «Но банки-покупатели не могут позволить себе слишком высокую цену за тот прирост, который они получат для развития своего бизнеса», — констатирует аналитик «Эксперт РА». Расширение филиальной сети потребовало бы от любого из банков-инвесторов оптимизации и нового подхода к развитию в регионах. В условиях конкуренции с крупными банками клиентов еще нужно удержать, а поддержка региональной сети требует дополнительных расходов. Таким образом, к фактической стоимости актива инвестор должен был добавить затраты на объединение бизнесов.

«Выраженная локализация бизнеса АТБ может потребовать от любого покупателя довольно серьезных вложений в интеграцию и изменения процедур управления», — поясняет Валерий Пивень. Развитие существующего бизнеса обойдется дешевле. Более того, эксперт не исключает, что такой «региональный крен» мог бы создать риски для стабильности покупателя.

Санация — знак качества?

На реальную стоимость АТБ, конечно, повлияла и санация. «Санируемые банки обычно показывают невысокую операционную эффективность и требуют кардинальной перенастройки бизнес-модели. За период финансового оздоровления база доходных активов постепенно стагнирует, кадровые и технологические компетенции теряются, и то, что там остается, потенциальный интерес составляет только за сумму сильно ниже капитала банка», — отмечает Иван Уклеин. Это проблема всех санируемых банков, подчеркивает эксперт.

Перед продажей Банк России докапитализировал АТБ на 9 млрд рублей. Регулятор также пытался устранить юридические ограничения, которые могли повлиять на ход сделки. Это иски, связанные с векселями компании «ФТК», которые продавал АТБ, а также требования клиентов по субординированным облигациям на 26 млрд долларов. Несмотря на финансовое оздоровление, вопрос качества активов наверняка был принципиальным для инвестора, говорит управляющий директор компании «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов. «Не исключено, что на балансе остался какой-то объем активов, которые пришлось бы дорезервировать, поэтому даже минимальная цена в 6 миллиардов рублей показалась завышенной», — указывает аналитик.

Еще на этапе подачи заявок Совкомбанк и Московский Кредитный Банк не были уверены, стоит ли участвовать в аукционе, писала газета «Коммерсант». Собеседники издания жаловались на непрозрачность сделки и невозможность провести корректный due diligence. Василий Поздышев называл такие заявления «некорректными».

Инвесторы наверняка были заинтересованы либо в продлении процедуры due diligence, либо в хорошей скидке, считает Иван Уклеин. По его словам, точная и корректная оценка бизнеса АТБ могла потребовать от аудиторов нескольких месяцев. «В кредитном портфеле АТБ достаточно много розничных кредитов, анализ даже нескольких тысяч розничных заемщиков дает понимание о состоянии только небольшой доли портфеля. По сути, помимо налогового, финансового и юридического due diligence нужно было провести аудит всей кредитной политики банка: как выдавались эти кредиты, насколько они географически разбросаны, насколько адекватна залоговая политика. Если мы говорим о банке достаточно крупного масштаба, естественно, что этот аудит занимает много времени и ресурсов», — поясняет эксперт.



На проверку АТБ у несостоявшихся покупателей было около месяца, на сжатые сроки никто в итоге не пожаловался. Наоборот, Совкомбанк сообщил, что успел завершить процедуру.

Первый блин комом. Но будет и второй

Хотя первый блин вышел комом, Банк России не отказывается от дальнейшей продажи АТБ. «Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы работы банка с учетом его годовых результатов работы», — сообщил Василий Поздышев. Он не исключил, что «ценовые параметры» продажи изменятся.

Если стоимость актива снизится, Совкомбанк и МКБ снова могут поучаствовать в аукционе. «Им этот актив снова может быть интересен, но принципиально новых участников никто не ждет при текущей конъюнктуре и предлагаемой Банком России цене», — говорит Иван Уклеин. По его словам, всему виной ситуация на рынке: макроэкономика и геополитика не добавляют привлекательности российским активам, а тем более инвестициям в банковский сектор.

Новые претенденты могут появиться, если на протяжении года Азиатско-Тихоокеанский Банк сохранит устойчивую бизнес-модель и сможет поддерживать хорошие показатели рентабельности, уверен Валерий Пивень.

Успех второго раунда продажи будет зависеть не только от качества и доходности банка, считает Александр Проклов. «Это вопрос, скорее, маркетингового исследования. Интересен ли хоть кому-нибудь этот актив с точки зрения портфельных инвестиций, скажем, 10—15% капитала, или будет рациональнее предлагать весь банк целиком», — отмечает аналитик.

Пробный шар

Азиатско-Тихоокеанский Банк — первый продающийся банк из череды тех, кто проходил санацию по новым правилам, через Фонд консолидации банковского сектора. Финансовое оздоровление кредитной организации началось в апреле прошлого года, а уже в августе ЦБ анонсировал продажу актива. Тогда это мотивировали размером банка и желанием прощупать рынок — в дальнейшем регулятор планирует предложить инвесторам объединенную структуру на базе «Открытия» и Бинбанка. Впрочем, эксперты призывают не связывать провал аукциона по АТБ с другими будущими сделками.

«В случае с «Открытием» и Бинбанком речь идет об очень крупной структуре. Скорее всего, механизм продажи будет иным и по своей сути сопоставим с другими крупными сделками приватизации», — говорит Валерий Пивень.

И первая неудача с АТБ тоже не критична, уверен Александр Проклов. «Это был, действительно, пробный шар. Не вижу ничего странного и страшного в том, что аукцион не состоялся. Это была некая попытка посмотреть, как может функционировать механизм продажи банка из-под управления ФКБС», — резюмирует эксперт.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru