оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгами

Контролируйте свои деньги Фото: JrCasas/Depositphotos.com

Форум портала Банки.ру пестрит жалобами на то, что банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Пока это не коснулось нас лично, мы умны и хладнокровны. Но когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор и не предпринять необходимых действий. Повторим еще раз, что нужно делать в подобных ситуациях.

1. Застряли деньги в банкомате

Банкомат принял карту, учел ввод ПИН-кода, но в последний момент не выдал деньги. При этом со счета соответствующая сумма списалась. Или вы случайно забыли забрать деньги. Банкомат через короткое время «втягивает» купюры обратно, но кто-то может успеть их забрать. Кроме того, бывают случаи, когда выдача происходит на сразу, а через несколько минут, что упрощает ситуацию для возможного вора. Тем не менее отчаиваться не стоит, шанс вернуть деньги есть.

Во-первых, не уходите от банкомата в течение ближайших 20 минут, поскольку если он завис, то может через некоторое время и «отвиснуть». Попробуйте принудительно отменить операцию, нажав и в течение нескольких секунд подержав кнопку «Отмена». Иногда это помогает, банкомат возвращает карту. Если банкомат так и не вернул вам карту, придется звонить в банк, которому он принадлежит. На самом устройстве, как правило, есть название банка и контактный телефон, по которому вам объяснят, что делать дальше. Если банкомат находится в здании банка, обратитесь к сотрудникам: возможно, вам повезет, и достаточно будет просто написать заявление на возврат и дождаться инкассации. Все зависит от внутренних правил банка.

Заявление имеет стандартную форму; перед тем как его писать, не забудьте подготовить данные обо всех подробностях происшествия: точную сумму снятия, по возможности точное время, данные карты.

Заявление может рассматриваться до месяца, к этому надо быть морально и материально готовым. Банк должен проверить сам факт снятия и восстановить полную картину происшествия: был это технический сбой или вы просто забыли забрать деньги, куда банкноты отправились в конечном итоге — обратно в банкомат, вам (и вы просто забыли об этом) или человеку, который подошел к машине после вас. Результат рассмотрения зависит от качества работы банка с клиентами. Например, может прийти простая отписка в стиле «сбоев в работе банкомата не обнаружено», то есть банк просто проверил техническую часть, но не стал тратить время на полноценное расследование.

2. Заблокировали по 115-ФЗ

Согласно 115-ФЗ кредитная организация вправе заморозить счет, если у нее будут подозрения, что клиент занимается отмыванием денег. Чаще всего под заморозку попадают счета ИП и малого бизнеса. Наложить блокировку могут из-за несоответствия операций заявленной деятельности, ухода от налогов: низкой налоговой нагрузки, злоупотребления налоговой оптимизацией, а также из-за большой доли наличных в обороте или больших оборотов переводов физлицам.

Если ваш счет заблокировали, вам придется доказать банку, что операции по счету носят законный характер. Для этого потребуется связаться с менеджером кредитной организации и предоставить полный пакет документов, который запрашивается в индивидуальном порядке.

Список документов, которые необходимо предоставить для подтверждения операций, у каждого банка свой. Обычно в него входят:

· чеки, квитанции, счета на оплату товаров и услуг (в том числе электронные);

· договоры купли-продажи;

· договоры займа или долговые расписки;

· договоры аренды или найма помещений;

· справки об уплате налогов и штрафов.

У физического лица могут потребовать документы о доходах и занятости:

· копию трудовой книжки или трудового договора;

· справку 2-НДФЛ.

Если банк отказал в обслуживании, он не имеет права конфисковать деньги клиента и отказаться их возвращать. Можно перечислить деньги на свой счет в другом банке, но высока вероятность того, что ваша кредитная организация потребует комиссию в размере от 7% до 20% от суммы перевода.

Нажиться на блокировке В «Народном рейтинге» Банки.ру за последний месяц появились десятки жалоб предпринимателей на заморозку операций и счетов. А еще — на комиссии, которые взимают банки с «подозрительных» клиентов.

Если после предоставления всех необходимых документов банк отказывается разблокировать счет, необходимо обратиться в вышестоящие органы — Центробанк, ФАС, Роспотребнадзор или прокуратуру. Вы можете потребовать от банка четкого объяснения причины блокировки счета, но кредитная организация вправе отказаться давать его. Если оснований для блокировки действительно не было, придется обращаться в суд.



3. Отправили деньги не тому

По словам пользователей форума портала Банки.ру, они периодически отправляют деньги не на те счета, на какие собирались. Кто-то нажимает не ту «кнопку» на экране банкомата и переводит средства в организацию с похожим названием, кто-то делает то же самое в интернет-банке. С точки зрения банка подобные платежи не являются ошибочными. Клиент вошел в систему (введя логин и пароль или ПИН в банкомате), добровольно ввел данные и согласился на перечисление денег. Поэтому требовать от банка возврата ошибочно переведенных денег клиент не может.

Если вы сразу обнаружили ошибку, необходимо обратиться в свой банк. Если деньги еще не зачислены на карту держателя, то трансакцию можно отменить, и деньги вам возвратят на карту.

Также можно попытаться договориться с «ошибочным» держателем карты, отправив ему свой номер телефона через чат в онлайн-банке, если такая функция имеется.

В ином случае вернуть деньги можно только через суд. Для этого нужно письменно обратиться в банк держателя карты с просьбой предоставить информацию о нем, советует генеральный директор «Правокард» Станислав Каплан. «Вам, скорее всего, откажут со ссылкой на закон о банковской тайне и персональных данных. Также вы должны подготовить исковое заявление в судебные органы с требованием вернуть деньги, полученные как неосновательное обогащение по статье 1102 Гражданского кодекса. Так как держатель карты вам неизвестен, в качестве ответчика указываете банк держателя карты. Банку, чтобы избежать взыскания, придется предоставить сведения «ошибочного» держателя карты суду. Банк также предоставит доказательства перечисления денег и зачисления их на счет держателя карты», — советует эксперт.

После того как вам стали известны данные держателя карты, заявляйте ходатайство о привлечении его в качестве ответчика. На основании имеющихся доказательств суд должен вынести решение в вашу пользу.

4. Оплатил услугу, но ничего не получил. Как вернуть деньги?

Вы заказали iPhone в интернет-магазине, но вместо этого получили неработающий китайский аналог. Или продавец в последний момент изменил сумму трансакции, и с карты было списано больше, чем нужно. В подобных случаях необходимо инициировать процедуру чарджбэка (возврат оплаты), обратившись в банк, выпустивший карту, с заявлением о возврате денежных средств и приложением соответствующих доказательств. Все банки, выпускающие карты, обязаны принимать такие заявления — это правило платежной системы, с которой они работают. В случае если кредитная организация отказывается обрабатывать ваш запрос, стоит помнить о таком способе решения проблемы, как «Народный рейтинг» портала Банки.ру. Написав жалобу на банк и впоследствии подтвердив свое заявление документами, вы точно привлечете внимание кредитной организации к своей проблеме.

Дальше остается дождаться решения.

Процедура имеет ограничение по времени. Срок подачи заявления составляет:

— для Mastercard — не более 120 дней с момента трансакции либо с момента, когда товар/услуга должны были быть предоставлены (но не позднее 540 дней с момента совершения трансакции);

— для Visa — не более 180 дней с момента трансакции либо с момента, когда товар/услуга должны были быть предоставлены (но не позднее 540 дней с момента совершения трансакции).

Если в течение 30 дней ответчик не докажет безосновательность ваших претензий, оспариваемая сумма принудительно снимается со счета ответчика и возвращается инициатору процедуры (то есть вам). При этом все издержки и комиссии также ложатся на плечи ответчика.

5. У банка отозвали лицензию, надо вернуть деньги со счета

Если у банка отозвана лицензия или он уже полностью закрыл отделения, прекратив работу, нужно ждать прихода Агентства по страхованию вкладов, которое в течение нескольких недель вернет ваши деньги через банки-агенты.

Если сумма вкладов и счетов вкладчика в банке не превышает 1,4 млн рублей и банк является участником программы страхования вкладов, алгоритм действий достаточно прост. Все, что нужно сделать вкладчику, — это прийти с паспортом в выбранный агентством банк и там заполнить заявление о получении страховки. АСВ начинает выплаты, как правило, через 14 дней с момента отзыва лицензии.