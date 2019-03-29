Трудности перехода

Без замены «симки» абонентом другого оператора стать не получится Фото: коллаж Banki.ru

Так называемое мобильное рабство давно отменили. Теперь мы можем без проблем сменить оператора на другого, сохранив свой номер. Звучит прекрасно! Но, к сожалению, на практике это удается далеко не всем. А некоторых абонентов, наоборот, переводят к другому оператору без их ведома. Давайте разбираться, как это происходит и что делать в таких случаях.

Оператор не удерживает… но и не отпускает

Услуга перехода со своим номером от одного оператора к другому довольно популярна в России. И это неудивительно: ведь можно существенно сэкономить время и деньги, выбрав предложение без оглядки на бренд. «По данным ЦНИИС, за время действия MNP (от англ. mobile number portability — перенос мобильных номеров. — Прим. Банки.ру) подано 22,4 миллиона заявок на перенос, — рассказывает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — Для сравнения: по свежим подсчетам AC&M-Consulting, всего в РФ действует 255,7 миллиона активных сим-карт. Таким образом, перенос номеров является важным драйвером роста или падения доли рынка. Как правило, при переносе номера к конкуренту мобильный оператор старается всеми силами удержать уходящего клиента, например, предоставлением скидок и тому подобных бонусов. По статистике ЦНИИС, только половина заявок заканчиваются переносом, а остальные закрываются, в том числе в рамках отказа от перехода».

У оператора есть вполне разумный и законный способ сохранить абонента — предложить ему выгодные условия и существенные скидки. И зачастую абонент соглашается изменить свое решение и остаться.

А может оператор просто взять и не отпустить абонента? «Редко, но все же бывают случаи, когда оператор-донор старается удержать абонента по надуманным причинам, — утверждает директор по продажам «Tele2 Москва» Антон Жуковский. — Такой способ является незаконным, и при выяснении причин компания может получить серьезный штраф за подобные действия».

Отпусти меня, если сможешь



Кроме этого, бывают ситуации, когда оператор и рад бы отпустить абонента, но не может!



«В качестве основных причин отказа в переносе номера к другому оператору можно выделить следующие: несоответствие регистрационных данных владельца номера либо имеющаяся задолженность», — говорит Антон Жуковский.

Но тут все просто: если оператор отказывает вам в переносе (вам об этом придет СМС), нужно выяснить причину отказа и исправить ее. Неправильные данные в базе оператора можно скорректировать, явившись с паспортом в салон связи. А по каким-то причинам сформировавшуюся задолженность — погасить.

Но иногда бывают ситуации, когда у абонента все хорошо, а вот два оператора не могут передать его друг другу.

Переход от Yota к МГТС в нескольких действиях, или «День сурка»

Пользователь под ником alirus рассказал в «Народном рейтинге» Банки.ру, как долго и настойчиво пытался поменять оператора, но ему это никак не удавалось. Когда он решил перейти с Yota на МГТС, первое же заявление оператор Yota отклонил по техническим причинам «из-за того, что дата подачи заявления некорректная, что недопустимо согласно пункту 135 ПОУТС». Абоненту порекомендовали еще раз написать заявление в офисе МГТС, что он и сделал, но получил отказ по тем же причинам. А потом еще раз и еще… Что же произошло?

Загадочная аббревиатура ПОУТС — это «Правила оказания услуг телефонной связи». В пресс-службе Yota Банки.ру рассказали, что оператор получал заявление от МГТС с нарушением сроков, указанных в ПОУТС, и, соответственно, выполнить перенос не мог.

Руководитель пресс-службы МГТС Татьяна Мартьянова так прокомментировала эту ситуацию: «Относительно этого кейса — и на солнце есть пятна. Этот исключительный случай закончился хорошо: клиента успешно перевели к нам, и в связи с возникшей заминкой мы сделали ему перерасчет. Процедура переноса номера простая, но тем не менее могут случаться накладки». Согласитесь, приятно, когда оператор признает свои ошибки и идет навстречу клиенту.



Засыпаю в «МегаФоне», просыпаюсь в «Билайне»

Еще одним интересным случаем поделилась читательница Банки.ру под ником racimosa: она неожиданно для себя узнала, что по ее номеру есть заявление о переносе из «МегаФона» в «Билайн». Хотя, по ее словам, менять оператора она не планировала и никаких заявлений не писала. Так что же, можно неожиданно оказаться абонентом другого оператора?

«Ситуация, которую описывает клиент (смена оператора через два дня после того, как пользователь стала абонентом «МегаФона»), возможна только в случае, если другой абонент подавал заявку и указал ошибочный номер, — объяснили в пресс-службе «Билайна». — Заявка в данном случае была сформирована автоматически, но была отклонена, так как номер в заявке был ошибочный».



Может ли смена оператора стать сюрпризом для абонента? Нет, конечно. Давайте рассмотрим, как выглядит процедура перехода. «Абонент должен обратиться к оператору, к которому он хочет перенести свой номер, сделать это можно в салоне или на сайте интернет-магазина, — рассказывает Антон Жуковский. — Клиент подает заявление о переходе, заполняет договор на оказание услуг связи и получает новую сим-карту. После составления соответствующей заявки данные попадают в централизованную систему, которая передает информацию о факте переноса оператору-донору. Донор рассматривает поданное заявление и проверяет правильность всех указанных данных. Если абонент не получает никаких сообщений, то через восемь дней с момента подачи им заявления (в случае если абонент не указал другую дату — не менее восьми и не более 120 дней) состоится переход. С указанной абонентом даты и часа переноса номера старая сим-карта перестает работать, и в телефон надо будет вставить новую».

То есть без замены «симки» абонентом другого оператора стать не получится.

Сегодня хочу, завтра не хочу

Но ведь абонент может и передумать? Есть ли у него такое право? Читатель Банки.ру с ником vincenikki сначала собирался перейти в «МегаФон» со своим номером, но потом изменил свое решение, а перенос все равно состоялся.

«Отмена переноса возможна не позднее двух суток до его даты, — прокомментировали в пресс-службе «МегаФона». — Если заявление на отмену было написано позже, перенос будет произведен. Клиент может обратиться к своему предыдущему оператору и написать заявление на ошибочную портацию или подождать 60 суток и написать новое заявление на перенос номера. Самостоятельный перенос возможен не чаще чем один раз в 60 дней. На момент переноса баланс должен быть положительным. Если при переносе номера был выбран тариф с абонентской платой, то она списывается после переноса в минус и по процедурам перерасчет сейчас не производится».

То есть, учитывая то, что перенос происходит за восемь рабочих дней, у вас есть целых шесть на то, чтобы передумать и отозвать заявление.

Естественно, операторы очень не любят отдавать абонентов конкурентам. Но уж если абонент твердо решился на переход, то никто его не остановит! Нужно только знать правила и действовать по инструкциям.



Антонина САМСОНОВА, Banki.ru