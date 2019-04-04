Пусть неплательщик плачет!

Формально новых поборов не вводится, поэтому влияние на макроэкономические показатели если и будет, то весьма косвенным Фото: коллаж Banki.ru

В России скоро появятся шесть новых налогов. Кому и за что придется платить и как очередная «налоговая реформа» отразится на кошельках россиян?



Бизнесу пообещали прозрачность

Власти не будут менять налоговую систему в ближайшие шесть лет. Заявление премьера Дмитрия Медведева о моратории на повышение налогов, которое он сделал в конце марта, сейчас обсуждают многие. Поводов вспомнить обещания главы правительства несколько. Основной — план Минфина внести в Налоговый кодекс новые виды платежей: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с большегрузных автомобилей за использование федеральных дорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Кроме того, в разряд налогов планируют перевести оплату услуг государственных реестров.

Если верить официальным заявлениям, то речь совсем не о повышении налогов. Цель — «обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей». Так комментируют инициативу в самом Минфине. Слова чиновников финансового ведомства совпадают с тем, что ранее говорил Медведев, — кодификация налоговых платежей не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эффективность взимания некоторых платежей (в частности, платы за вред окружающей среде) крайне низкая и в итоге государству приходится тратить бюджетные деньги. То есть получается, что финансовые власти не устраивает то, что предприниматели слишком мало платят. Перевод экологического сбора в ранг налоговых платежей должен исправить эту ситуацию.

Вероятно, больше денег чиновники надеются получить и за счет сборов с большегрузного транспорта. Этот сбор власти ввели в конце 2015-го, изначально планировалось, что плата составит 3,5 рубля за километр пути. Однако после массовых протестов дальнобойщиков и заявлений представителей бизнеса о неминуемом росте цен правительство пошло на уступки: сейчас с учетом льготы сбор составляет 1,9 рубля. За время работы госсистемы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» было собрано более 63,7 млрд рублей, в том числе 23,5 млрд — в 2018 году. В документе Минфина говорится уже о ставке 3,73 рубля, которую планируется ежегодно индексировать. Будет ли правительство снова вводить льготы для дальнобойщиков, пока неясно.

Непонятна и судьба курортного сбора, который сейчас действует в четырех регионах страны. Больше всего туристам приходится платить в Ставропольском крае — 50 рублей в сутки. В Минфине предлагают заменить его «гостиничным сбором» и дать право взимать плату с путешественников в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Максимальная ставка — 100 рублей. Правда, платить за проживание гостям этих городов придется не так скоро — с 2023 года. К тому времени как раз должен завершиться эксперимент с курортным сбором.

Официальная инфляция не вырастет

Формально никаких новых поборов не вводится, поэтому влияние на инфляцию и на иные макроэкономические показатели если и будет, то весьма косвенным, считают эксперты, опрошенные Банки.ру. Перевод неналоговых сборов в ранг налогов существенно не повлияет на инфляцию, в том числе из-за снижения реальных доходов россиян. Конечно, рассуждает ведущий аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков, бизнесу придется больше заниматься отчетностью и разборами случаев, когда налоговая служба будет предъявлять претензии. «И многие будут учитывать это в своей ценовой политике. Но в условиях падения реальных доходов населения возможность постоянно перекладывать свои расходы на население будет ограниченной», — считает он.

Однако некоторые производители все же могут попытаться использовать перевод неналоговых платежей в статус налоговых как повод поднять тарифы. «Автомобильные грузоперевозки могут в очередной раз подорожать, хотя с учетом очередной заморозки цен на топливо экономического обоснования для этого нет», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Повышение тарифов у операторов связи, по его словам, если и будет, то пройдет незамеченным, так как тарифы на мобильную связь в России и так одни из самых низких в мире. В итоге, уверен эксперт, на официальной инфляции нововведение никак не отразится, а наблюдаемый рост цен как был около 10%, таким и останется. «А вот если произойдет падение курса рубля (например, из-за санкций), то это сразу перекроет по масштабу любой эффект от перевода неналоговых платежей в налоговые», — предупреждает он.

Более неприятные последствия могут быть из-за другого налогового нововведения, считают эксперты. С апреля перестала действовать льготная ставка НДС для импортного племенного скота и птицы, а также вдвое вырос налог на корма и специальные добавки для животных. Соответствующее постановление власти приняли в конце прошлого года. И это самым непосредственным образом может отразиться на ценниках в магазинах.

По словам аналитика «Финама» Алексея Корнева, хотя отечественная продукция, действительно, в значительной степени заменила импорт, Россия пока не полностью удовлетворяет свои потребности в сельхозпродукции. «Если по производству свинины, мяса птицы, некоторых видов овощей, жиров доля импорта снизилась до минимума, то по некоторым направлениям мы продолжаем в значительной степени зависеть от зарубежных поставок», — говорит он.

«Отечественные производители хоть и получат преимущество, но пройдет немало времени, прежде чем все смогут перестроиться под новые реалии», — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его мнению, отмена льготного НДС для импорта племенного скота, птицы, яиц, жиров и животных масел совершенно точно скажется на инфляции.

Уголовный кодекс как стимул

История со сменой статуса платежей намного больше может оказать влияние на бизнес, считают эксперты. Ведь перевод сборов в статус налоговых платежей власти предприняли для повышения собираемости налогов и усиления фискальной дисциплины. По информации Федерального казначейства, сборы, предлагаемые Минфином к включению в Налоговый кодекс, в 2018 году дали бюджету 316,6 млрд рублей. Приумножить их предлагается не за счет стимулирования производства, а исключительно с помощью административных мер.

«Нагрузка на бизнес вырастет вместе с повышением ответственности за неуплату этих платежей и сборов — ведь теперь они станут налогами и их взысканием будет заниматься ФНС», — говорит Жарский. «Появится возможность более агрессивного преследования за неуплату и даже возможность уголовного преследования», — добавляет эксперт. Директор по макроаналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев также считает, что «невыплата этих новых налогов может повлечь за собой блокировку счетов компаний, а также наступление ответственности предпринимателей в рамках законодательства».

Налоговый кодекс, действительно, предусматривает более жесткие санкции — пени и штрафы за недоимки по платежам. В частности, налоговики могут блокировать расчетные счета неплательщиков. А за уклонение от уплаты налогов предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Главная угроза — это уголовная ответственность по статье за уклонение в крупном размере. Соответственно, по факту законопроект Минфина означает усиление давления на бизнес», — комментирует руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман. Он опасается, что из-за нововведений может потеряться целевое назначение ранее неналоговых сборов. «Сейчас, например, утилизационные сборы и экологические платежи поступают на целевые счета и должны расходоваться именно на соответствующие цели. В случае же их направления на налоговые счета данные средства, как и другие платежи, переведенные в налоги, станут «размываться» в общих фондах, что снизит целевой характер и прозрачность их использования», — считает Гойхман.

По мнению аналитика «Финама» Алексея Корнева, добросовестным плательщикам беспокоиться не о чем. «Сейчас основная часть из перечисленных сборов в случае их неуплаты не влечет за собой уголовной ответственности, что используется недобросовестными предпринимателями в целях экономии расходов на обязательные платежи и сборы. Для таковых, конечно, налоговая нагрузка возрастет — в силу того, что придется платить все «по-честному», — говорит он. Формально же никаких новых поборов для бизнеса не вводится, меняется лишь ответственность за уклонение от их уплаты.

Впрочем, у неплательщиков еще есть время одуматься. Хотя поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы, срок их введения планируется отодвинуть до 1 января 2021 года. Как сообщила пресс-служба Минфина, такая договоренность была достигнута между правительством и предпринимателями, чтобы у последних было время адаптироваться к новым условиям. При этом, как пообещал бизнесменам первый зампред правительства Антон Силуанов, будет предусмотрен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства в отношении пяти платежей.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru