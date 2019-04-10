​Валютно-биржевая аномалия

Растущие нефтяные цены накачали рубль Фото: коллаж Banki.ru

Рост нефтяных цен и отсутствие санкций поддержали рубль. Индекс Мосбиржи на максимуме, а ставки по облигациям как никогда привлекательны. Стоит ли пытаться заработать на этом росте?



Устали от санкций

Политический кризис в Ливии и ужесточение санкций в отношении Ирана спровоцировали атаку биржевых спекулянтов на рынок нефтяных фьючерсов. Игроки выходят из коротких позиций, толкая вверх котировки. Стоимость Brent с начала апреля выросла уже на 4,5%. Из-за дефицита нефти на глобальном рынке аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что во II квартале цена барреля поднимется до 72,5 доллара.

На этом фоне российские биржевые индексы чуть ли не ежедневно обновляют исторические максимумы. Во вторник, 9 апреля, индекс Мосбиржи достигал отметки 2 574,07 пункта. С начала года рынок вырос более чем на 8%. Рубль держится на максимуме с начала года: по оценкам аналитиков «Фридом Финанс», уже на этой неделе доллар может опуститься к 63 рублям. Крупных покупателей на валютном рынке, за исключением ЦБ, сейчас практически нет. Как пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка, у банков сейчас избыток свободной валютной ликвидности: 8,9 млрд долларов по состоянию на 1 марта. В Минфине анонсировали, что направят в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 млрд рублей, что на 54 млрд рублей меньше, чем в марте.

Поддержку рублю также оказывает повышенный спрос со стороны нерезидентов. По оценкам компании «Инвестиционные партнеры», за неделю (с 30 марта по 5 апреля) только через биржевые фонды в российские активы пришло более 14 млн долларов, всего с начала года в наш рынок ETF вложили около 600 млн долларов. Интерес инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к российскому, растет вопреки угрозе санкций. По словам аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, многих успокоили публикации в американской прессе о том, что тема санкций против РФ начинает утомлять американский конгресс. «Конечно, для определенных групп тема актуальна, но она выпадает из главного потока политического процесса. Риски новых ограничений начинают снижаться», — рассуждает он.

Интерес инвесторов подогревается и в связи с приближающимся сезоном дивидендных выплат. Уже на следующей неделе с размером выплат должен определиться Сбербанк. Как ожидается, они могут составить около 16 рублей на акцию. Это рекордный размер выплат за всю историю банка.

Высокие цены на нефть и ослабление риска санкций — далеко не единственные позитивные факторы для нашего фондового рынка и рубля. «Ожидание сохранения низких долларовых ставок, запуск очередного раунда количественного смягчения в Европе, а также налоговые и кредитные стимулы в Китае увеличивают аппетит к риску у инвесторов», — говорит портфельный управляющий УК «Сбербанк управление активами» Дмитрий Постоленко. С начала года индекс MSCI Emerging Markets прибавил 13%, а индекс MSCI Russia подрос на 16%.

Полгода плохая погода

Вопрос в том, как долго сохранится такая ситуация. Например, в Goldman Sachs полагают, что рост добычи сланцевой нефти в США и увеличение предложения странами ОПЕК уже во второй половине года приведут к снижению стоимости Brent до 66 долларов. Похожие прогнозы и у российских инвесткомпаний: вторая половина года может оказаться не такой удачной для рынка и рубля. По оценке аналитика «Открытие Брокера» Тимура Нигматуллина, основные факторы, способствующие росту нефтяных цен, практически исчерпаны. А риски замедления глобальной экономики из-за торговых споров между крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем создают риски снижения спроса на энергоносители. По его мнению, если стоимость барреля упадет до 66,5 доллара, это практически не окажет влияния на курс рубля, а вот если цены рухнут до 40—45 долларов, то наша национальная валюта может заметно ослабнуть.

Кроме того, ситуация в Турции пока далека от разрешения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал к пересчету голосов на муниципальных выборах в Стамбуле. С начала года доллар вырос к турецкой лире почти на 8%. Все это также создает дополнительные риски для развивающихся рынков.

Финансовый советник «БКС Премьер» Антон Берлинер не исключает, что уже в ближайшие дни на рынке может наблюдаться небольшая коррекция. «Голубые фишки» активно растут последние три недели, после такого активного движения инвесторы захотят зафиксировать прибыль, и это вполне логичное желание», — отмечает он. В то же время, если речь идет о более длительных вложениях, торопиться не следует. «На наш взгляд, стоит оставаться в рисковых активах в ближайшие шесть — девять месяцев», — говорит Дмитрий Постоленко. Осторожным инвесторам он рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации компаний первого и второго эшелона, которые позволяют сейчас зарабатывать 8,5—10% на горизонте двух-трех лет. Такая доходность, по мнению управляющего, выглядит достаточно привлекательно, особенно в преддверии снижения ставок по банковским депозитам.

Откуда акции растут

Наиболее интересными вложениями среди российских акций могут быть компании нефтегазового сектора, предлагающие высокие дивиденды. Лидерство по дивидендной доходности у «Сургутнефтегаза». По оценкам «Открытие Брокера», в июле компания может выплатить акционерам свыше 7,6 рубля на привилегированную акцию, что соответствует доходности 18%. По оценкам аналитика «Финама» Сергея Дроздова, котировки бумаг нефтяной компании могут подрасти еще на 10%. Он также отмечает, что ее «префы» обладают хорошей устойчивостью к резким колебаниям рынка.

Еще один претендент на серьезный рост — «Газпром нефть». Компания отчиталась об увеличении выручки и продаж нефтепродуктов в прошлом году. При этом, отмечают аналитики «Финама», ее финансовые результаты в меньшей степени по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями зависят от экспорта. На долю внутреннего рынка приходится 43,2% выручки. Консенсус-прогноз рынка — 400 рублей за акцию, сейчас бумаги «Газпром нефти» торгуются в районе 340 рублей. В перспективе компания планирует направлять на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО (сейчас — 25%).

В Альфа-Банке ожидают, что если цена нефти останется выше 70 долларов за баррель, это позитивно отразится на акциях и других компаний нефтегазового сектора. Кроме того, высокие цены на железную руду и рост индекса деловой активности в Китае будут способствовать и повышению котировок бумаг компаний металлургического сектора — НЛМК и «Евраза». Бумаги «Полюс золота» и «Полиметалла» могут показать снижение, поскольку усиление аппетита к риску и оптимизм вокруг американо-китайских переговоров оказывают давление на цены на золото, отмечается в обзоре банка.

Фаворит в финансовом секторе сейчас Сбербанк, котировки которого с начала месяца выросли уже более чем на 10%. В марте банк продемонстрировал рекордно высокую прибыль — 74 млрд рублей. При этом некоторые эксперты отмечают, что технически бумаги Сбербанка выглядят перекупленными — в них заложены ожидания высокой дивидендной доходности. В случае обострения санкционной риторики у них все шансы снова начать терять свои позиции.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru