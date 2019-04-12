Страх и ненависть в каршеринге

Москва заняла второе место в мире по числу машин для краткосрочной аренды Фото: BoneKot/Depositphotos.com

За минувший год число поездок в каршеринге выросло в четыре раза: с 5,4 млн в 2017-м до 23 млн в 2018 году. Москва заняла второе место в мире по числу машин для краткосрочной аренды. И это не предел — в столице еще достаточно много тех, кто хочет воспользоваться сервисом, но пока не решается. Почему?

Если задуматься о том, какие соображения останавливают не любящих общественный транспорт «безлошадных» водителей от вступления в ряды пользователей каршеринга, то наберется изрядно. Опросив целевую аудиторию, мы насчитали десять «страхов», которые мешают людям сесть за руль арендованного авто. Шеф-редактор раздела «Страхование» Банки.ру решил проверить на собственном опыте, какие из них обоснованны, а какие — просто фобии.



1. «С детства приучен: нельзя брать чужое — можно испортить»

Это страх действительно «детский», абсолютно пустой, ведь вы платите деньги за пользование, а любая «порча чужого имущества» застрахована. К слову, именно для каршеринга страховщики разработали продукт «Поминутное каско», которое позволяет платить за страховку только за время, когда автомобиль трогается с места и едет. При этом, когда он стоит, действует защита по угону и ущербу.

Этот страх может прикрывать на самом деле жажду обладания чем-то: вещью, недвижимостью, автомобилем. Довольно много людей, которым право собственности добавляет уверенности и устойчивости.

Многие не берут ничего в аренду и не живут в чужих квартирах также из-за брезгливости — следы пользования другими людьми, даже чужой запах могут напрягать. Тем не менее молодежь, начиная с миллениалов, все чаще соглашается на совместное пользование чем-то, в частности инструментами, техникой, уже даже появился термин «шеринговая экономика».

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2. «Сделаю что-то не так — например, не найду кнопку зажигания или ключи»

Трудно только первый раз. И то, если следовать указаниям приложения, ошибиться невозможно. Меня долго одолевал именно этот страх. Я долго не решалась арендовать авто в каршеринге, хотя установила себе все имеющиеся приложения, но наконец попробовала на днях. Приложения руководят вами, подсказывая, что делать: отсканировать документы, прочитать договор и согласиться с его условиями, разрешить использование персональных данных, привязать карту. Кстати, приложение Belka так и не приняло мои документы — не устроило качество фото, зато с «Яндекс.Драйвом» и «Московским каршерингом» все получилось сразу.

Итак, собралась на работу, сделала выбор в пользу каршеринга (ехать мне 6 км, так что можно и на такси, особенно с феерическими скидками Uber — иногда выходит даже 160 рублей, у других операторов — 230—250 рублей). Открываю приложение, сразу вижу карту с изображением автомобилей поблизости, выбираю машинку. Пока я решалась нажать кнопку «Забронировать», малышку Kia кто-то увел из-под носа. Остались только Renault Kapture. Ну что ж, пора «примерить» кроссовер (давно хотела).

Нажимаю на иконку авто — вижу варианты тарифа: поминутный, за период (три часа, шесть, 12 часов и 24 часа), для поездки в ИКЕА (пять или семь часов). Поездка в ИКЕА на пять часов обойдется примерно как три часа чистой езды, сутки стоят в разы дешевле, чем при поминутном тарифе. Беру на заметку — можно быстренько метнуться на дачу, куда разрешенная зона парковки каршеринга «не дотягивается».

Приложение сразу же предупреждает, сколько дается минут бесплатного ожидания, чтобы добежать до забронированного авто (обычно пять-шесть, когда нажимаешь кнопку бронирования — начинается обратный отсчет), сколько стоит минута ожидания (обычно от 2 до 5 рублей). Как видите, ничего страшного на этом этапе нет. Забегая вперед, скажу, что добежать за шесть минут я успела, машину благополучно открыла приложением, документы в бардачке нашла, автомобиль завела. Остальное чуть позже.

3. «Мне достанется машина без бензина, придется заправляться за свой счет»

Теоретически все машины должны быть заправлены. Если вдруг бак не полный, в приложении появится кнопка «Заправка машины», нажав на которую можно увидеть карту заправок, маршрут до ближайшей проложит само приложение. На заправке все как обычно, только нужно указать в приложении номер колонки и нажать кнопку «Начать подачу бензина». Машина автоматически заправится до полного бака, платить не придется. Если вдруг не получается заправиться через приложение, нужно сделать это за свой счет, впоследствии вам расходы компенсируют баллами, еще и бонус дадут. А вот мыть авто за свой счет не стоит — компенсации не будет. Просто сообщите через приложение оператору. Запасная канистра омывающей жидкости должна лежать в багажнике. Чтобы открыть капот для ее заливания, нужно позвонить оператору.

4. «Не справлюсь с управлением незнакомым автомобилем»

Этот фактор, безусловно, зависит от ваших водительских навыков. Можно посоветовать либо брать автомобиль известной вам марки или максимально приближенный к нему, либо выделять дополнительное время на привыкание к габаритам и ходу педалей газа, тормоза и сцепления. Однако это дополнительные расходы при поминутном тарифе, а опытный водитель привыкает к автомобилю минут за десять.

5. «Возьму разбитую машину, все повреждения потом повесят на меня»

Действительно, можно не заметить царапины и сколы, если машина грязная. Но на эти мелочи, скорее всего, не обратит внимания и следующий пользователь. Крупные повреждения пропустить сложно. Я, например, обнаружила разбитое зеркало, которое сразу же сфотографировала в приложении. Мои страхи оказались сильнее разумных доводов, как раз из-за этого зеркала я от поездки отказалась. Хотя оператор каршеринга убеждала, что при незначительных повреждениях автомобилем можно пользоваться — фото дефектов в приложении достаточно, чтобы вам потом не предъявляли претензий.

Стоит иметь в виду, что у всех операторов каршеринга все машины оснащены телематическими устройствами, с помощью которых оператор сможет отслеживать обстоятельства ДТП и стиль вождения человека. Если удара во время вашего пользования машиной не было, значит, это не ваша вина. Ну и фото до того, как завели машину, сделать нужно непременно.

6. «Машина сломается по дороге, а мне отвечать»

Автомобиль застрахован по каско. Если он ломается, вы просто сообщаете об этом в службу поддержки и берете другой или такси, предварительно завершив аренду.

«Водитель может чувствовать себя совершенно безопасно, беря в аренду автомобиль, он защищен сразу и полностью, — говорит генеральный директор «Ренессанс Страхования» Юлия Гадлиба. — Но у многих операторов есть франшиза, я считаю, что это правильно. Это заставляет более осознанно управлять автомобилем — часто каршерингом пользуются молодые водители, любящие экстрим. Часто, когда это не твое, ты не так бережно относишься. Франшиза как раз для того, чтобы они чувствовали ответственность за то, что взяли. У «Яндекс.Драйв», например, разумная франшиза — 30 тысяч рублей».

7. «Неправильно припаркуюсь, машину эвакуируют»

Этот риск реальный и очень весомый. Если автомобиль эвакуируют за неправильную парковку, придется заплатить два штрафа: оператору каршеринга и, собственно, «выкуп» эвакуированного автомобиля со штрафстоянки. Штраф оператора просто спишется с привязанной карты, штраф ГИБДД потом придет вам на почту или «нарисуется» на сайте gosuslugi.ru. Этот штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 14 дней. Кстати, штрафы за нарушение правил дорожного движения во время управления арендованным авто тоже никто не отменял.

Каско за рубль Эксперты предупреждают, что каршеринг и автоматически управляемые машины вскоре в корне изменят рынок автострахования. Кто и как сейчас страхует автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, разбирался Банки.ру.



8. «Не сумею завершить аренду, в частности из-за отсутствия Интернета, или не попаду в зону парковки»

Отсутствие Интернета, действительно, может стать проблемой, если вы едете в район с плохим покрытием. Могут случиться и другие казусы. Я, в частности, отказалась от поездки, не выйдя предварительно из машины, в результате осталась с открытой водительской дверью. Проблема решилась звонком оператору, которая закрыла автомобиль дистанционно.

Промежуточная парковка между поездками бесплатна. А парковка по окончании аренды должна быть в зоне парковки оператора каршеринга. Тут ошибиться тоже очень трудно, нужно только заранее посмотреть, где она заканчивается. Как правило, у большинства операторов до МКАД «все включено», некоторые распространяют зону парковки и на Подмосковье, в том числе на аэропорты. Особые правила парковки в крупных торговых центрах, их нужно тоже изучить заранее. Если не оставлять арендованную машину во дворах за шлагбаумами, на частных охраняемых стоянках и подземных парковках, проблем быть не должно.

9. «Мошенники доберутся до аккаунта и привязанной карты»

Это риск действительно есть — в июле 2018 года эксперты «Лаборатории Касперского» проверили безопасность 13 приложений для каршеринга и заявили, что все протестированные сервисы содержат ряд потенциальных киберугроз. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, чтобы потом разбирать его на запчасти или отслеживать передвижение пользователя. От этого, конечно, уберечься трудно, но, по крайней мере, на случай незаконных списаний с карт через мобильное приложение каршеринга есть киберстрахование от «Сбербанк страхования». В компании разработали продукт, покрывающий все риски, связанные с платежами картами, в том числе и в смартфоне, — те, за которые не несет ответственности банк.

Сами операторы, по моему минимальному опыту, в платежах аккуратны. «Яндекс.Драйв» превентивно списал с моей карты 271 рубль, пообещав вернуть излишки по окончании поездки. Поскольку я с испугу из-за зеркала отменила поездку, деньги в полном объеме вернулись мне на карту в течение десяти минут (срок зависит от банка), на электронную почту пришло два чека: о списании и о возврате.

10. «Попаду в аварию, вся вина будет на мне»

Все каршеринговые авто застрахованы по каско, все водители — по ОСАГО. Используются стандартные полисы ОСАГО, каско и ДСАГО с неограниченным кругом допущенных к управлению лиц и повышенными тарифами за специфику использования, поясняет директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев.

ОСАГО в каршеринге убыточно, средняя частота страховых случаев намного выше, чем в среднем по портфелю, поэтому обычно страховщики заключают с операторами комплексные договоры ОСАГО + ДАГО + каско. «По нашей статистике, каршеринг — один из наиболее опасных сегментов в автостраховании, как с точки зрения частоты попадания клиентов в ДТП, так и с точки зрения тяжести самих убытков (полная гибель ТС происходит в этом сегменте гораздо чаще), — поясняет Ковалев. — Сегмент такси также является опасным с точки зрения страховых случаев, но статистика по нему гораздо лучше каршеринга».

И все же от классического ОСАГО каршеринговый вариант отличается хотя бы тем, что регрессных исков быть не может. У клиента нет отношений со страховой компанией — страхователем выступает оператор каршеринга. При наступлении ДТП водитель звонит в службу поддержки оператора, а оформленные ГИБДД документы просто оставляет в бардачке автомобиля.

Подводя итог, скажу, что я не оставила мысли пользоваться каршерингом, причем, как ни странно, меня больше интересуют поездки в ИКЕА и 12-часовая или суточная аренда для поездки за город. Поминутный тариф для поездок на работу мне лично не показался выгодным — он соизмерим по стоимости с такси. Это если в пробке не стоять...

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru