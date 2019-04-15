​Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Спрос на вложения в иностранные бумаги существует давно, но раньше возможности инвестирования в валюте были ограничены Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

У массового инвестора появился новый инструмент, который позволяет получать доход в долларах, — валютные ПИФы. Во что они вкладывают и как можно приобрести их бумаги?

Ставка на ETF

Отечественный сектор коллективных инвестиций продолжает прирастать все новыми валютными фондами. На прошлой неделе еще одна управляющая компания — БКС сообщила о запуске ПИФа «БКС Фундаментальный выбор», вкладчики которого могут получить доход в иностранной валюте. А в начале апреля о создании уже второго валютного фонда сообщила УК «Альфа-Капитал». Планы создать валютные ПИФы есть практически у всех крупных УК. «Мы рассматриваем возможность создания такого фонда, так как видим высокий спрос со стороны наших клиентов на подобные инструменты», — говорит управляющий активами «Регион ЭсМ» Алексей Скабалланович. Аналогичные планы есть у УК «Открытие».

Фонд БКС будет вкладывать средства в американские ETF, корпоративные бонды и казначейские облигации США. Сейчас его активы составляют 150 тыс. долларов, стоимость пая — около 15 долларов. Как рассказала операционный директор УК БКС Ольга Ковлешенко, пока вложиться в ПИФ можно только в рублях, однако в ближайшее время купить его паи можно будет и за американскую валюту. Минимальная сумма — 1 000 долларов. Чтобы приобрести паи, придется открыть брокерский счет, с которого можно будет перевести валюту в управляющую компанию. При этом в БКС обещают брать минимальные комиссии — покупка обойдется в несколько центов. «БКС Фундаментальный выбор» сфокусирован на ETF, но, по словам представителей компании, речь идет об активном управлении портфелем из 10—15 биржевых фондов. «В зависимости от ситуации речь может идти об индексных ETF или фондах облигаций», — уточнила Ковлешенко. Она также сообщила, что компания разрабатывает схему вторичного внебиржевого обращения бумаг ПИФа.

Фокус на ETF — это характерная особенность многих российских ПИФов на иностранные акции и облигации. Например, в фонде «Сбербанк — Развивающиеся рынки», согласно его отчетности, 89,5% активов приходилось на iShares Core MSCI Emerging Markets. Фонд «Альфа-Капитал Золото» в конце 2018 года держал свыше 70% средств в американском инвестфонде SPDR Gold Trust. В биржевых фондах также управляющие часто ориентируются на ETF, которые следуют какому-либо рыночному или отраслевому индексу. Скажем, фонд «Технологии 100» «Альфа-Капитала» вкладывает почти все средства в американский инвестфонд Invesco QQQ Trust, Series 1, а недавно созданный той же компанией фонд на индекс S&P 500 повторяет ETF Ishares Core S&P 500. Исключение — фонд УК «Сбербанк Управление активами» на индекс S&P 500, который инвестирует в корзину бумаг, входящих в индекс. В топ-10 крупнейших позиций — акции Microsot, Amazon, Apple.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, привязка ПИФов к ETF объясняется тем, что пока активы таких фондов сравнительно небольшие. Объем одного из первых созданных в России валютных фондов «Атон — Фонд еврооблигаций» сейчас составляет около 20 млн долларов. «В перспективе в портфелях будет появляться все больше акций и облигаций, но для этого необходимо, чтобы их объем составлял несколько сот миллионов долларов», — говорит он.

Пока же управляющие стремятся сократить свои затраты и повысить привлекательность валютных ПИФов, следуя мировому тренду. Комиссии иностранных ETF составляют сотые доли процента, в последнее время стали появляться фонды, где вообще не нужно платить управляющему. А в марте агентство Bloomberg сообщило, что компания Salt Financial намерена привлекать инвесторов, которые получат по 50 центов за каждую тысячу долларов в ее биржевой фонд. Правда, эта акция будет действовать только год.

Обходной маневр

Возможность создавать фонды, инвестирующие в иностранные ценные бумаги, у российских управляющих появилась уже давно. Но до недавнего времени инвесторы могли вложить в них только рубли. Это, по сути, нивелировало весь смысл инвестиций: чтобы, например, зарабатывать на российских евробондах 4—5%, будущему пайщику надо было внести на счет рубли, которые затем сами управляющие конвертировали в доллары. И наоборот, если пайщик решил выйти из фонда, то на счет ему переводили опять же рубли, которые УК покупали по текущему курсу. В итоге все валютные риски оставались на инвесторе, а высокая доходность в рублях еще не означала, что объем долларовых накоплений вырос.

«Двойная конвертация убивает весь эффект от инвестиций», — жаловался в ноябре 2017 года на конференции «Розничный инвестор» главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. В прошлом году доллар подорожал к рублю более чем на 20%, и это повысило интерес россиян к вложениям в валюте. Среди притоков от физлиц около 20% приходится на различные зарубежные инструменты, акции, ETF и тому подобное, рассказывал Потапов в конце 2018 года в интервью Банки.ру. По оценкам портала Investfunds.ru, в этом году фонды, инвестирующие в иностранные бумаги, также лидируют по объемам привлечения. Только в ПИФ «Альфа-Капитал Еврооблигации» инвесторы вложили около 2 млрд долларов.

В УК «Открытие» говорят, что видят очень большой интерес клиентов к продуктам, номинированным в валюте. «Сейчас многие инвесторы рассматривают укрепление рубля как раз как возможность по выгодному курсу вложиться в валютные продукты», — считает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков. По мнению Скабаллановича, спрос также обусловлен нестабильностью экономики и геополитическими рисками. «Укрепление рубля многими воспринимается как временное явление. В сочетании с повышенными ожиданиями доходности по иностранным ценным бумагам это привело к спросу на бумаги таких ПИФов», — отмечает он.

Впрочем, спрос на инвестиции в иностранные акции и облигации существует достаточно давно, но до недавнего времени клиенты были ограничены в возможностях инвестирования в иностранной валюте. Чтобы обойти эти запреты, управляющие стали изобретать различные схемы. Например, в «Атоне» клиенту, который хотел бы вложить наличные доллары в фонд, покупающий российские и иностранные евробонды, нужно открыть брокерский счет, а в УК «Альфа-Капитал» в качестве альтернативы предлагают заключить с компанией договор доверительного управления. Минимальная сумма для вложений — 300 долларов. При этом придется заплатить комиссию в размере 0,9%. Наличие договора ДУ, по словам Владимира Брагина, позволяет клиенту покупать и продавать валютные активы. Сейчас управляющая компания запустила два биржевых фонда, паи которых торгуются на бирже в долларах, — ПИФ «Альфа Технологии 100» и «Альфа-Капитал S&P 500».

Доходы и расходы

Главный плюс биржевых ПИФов — сравнительно низкие комиссионные расходы. Например, покупая паи фонда на Мосбирже, вы платите комиссию брокеру, а также во время владения бумагами придется потратиться на вознаграждение управляющему. Речь о сравнительно небольших суммах. Например, в «Альфа-Капитале» это около 0,7%, для фонда «Сбербанк — S&P 500» максимальная комиссия составляет 1%.

Однако при покупке на бирже инвестору, возможно, придется заплатить заметно больше текущей котировки бумаг ПИФа. Заявки на покупку и продажу паев выставляет уполномоченный агент (маркетмейкер), который может зарабатывать на спредах. Как уверяют в УК «Альфа-Капитал», речь может идти о 0,3—0,5%. Управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов рассказал, что эта разница для фонда «Сбербанк — S&P 500» обычно составляет 0,5%. При этом, по его словам, пока американские биржи закрыты, расчет стоимости пая ведется исходя из котировок фьючерса на индекс S&P 500.

В валютных фондах, бумаги которых не торгуются на рынке, расходы инвестора на вознаграждение управляющим могут быть заметно выше, чем в биржевых. Например, в БКС пайщикам придется заплатить до 4% (с учетом расходов на спецдеп, регистратора и аудитора), а также в правилах фонда прописаны «прочие расходы». При этом при покупке через агента ему придется заплатить еще 1%, а случае, если инвестор решит продать бумаги ПИФа «Фундаментальный выбор» ранее чем через 1,5 года, с него удержат скидку 1—2%. Примерно такие же расходы у пайщика, который вложился в рублевые фонды акций.

С точки зрения доходности валютные ПИФы выглядят неплохо. Например, за год фонд «Атон Фонд еврооблигаций» заработал вкладчикам почти 6% в валюте. Акции биржевого фонда «Технологии 100» с начала торгов (декабрь 2018 года) на бирже поднялись на 11%. Максимальные ставки по валютным вкладам сейчас составляют 3—4%, однако ситуация с ликвидностью у банков улучшается, и крупные игроки сейчас менее заинтересованы в привлечении долларов. По оценкам Райффайзенбанка, на 1 марта у банков на счетах находилось около 8,9 млрд долларов. Сколько зарабатывают ПИФы, инвестирующие в иностранные акции и облигации, можно прочитать здесь.

Эксперты напоминают, что, в отличие от дохода от вкладов или инвестиций в суверенные еврооблигации, доходы, полученные в валютных ПИФах, облагаются налогом. В том числе и те, которые были заработаны за счет валютной переоценки. Однако, напоминает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов, владельцы паев могут воспользоваться льготой: при владении паями более трех лет государство освобождает пайщика от уплаты налога с части полученного дохода.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru