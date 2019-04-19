Провода, коты и прочие неприятности

Иногда даже самые простые вещи могут помешать абоненту подключиться к Интернету Фото: aksenovko/Depositphotos.com

Управляющие компании, черные списки, коты, медведи, блохи, цвет кабеля. Все это может помешать абоненту подключиться к Интернету. Что же делать?



Казалось бы, связь сейчас есть практически везде: города и села буквально опутаны кабелем, можно выбирать интересные предложения различных провайдеров, технологии и бренды. Но даже сейчас абоненты сталкиваются с проблемами при подключении к Интернету. А иногда даже самые простые вещи могут привести к большим сложностям.

В вашей квартире мошенники!

Один из читателей Банки.ру сообщил в «Народном рейтинге», что провайдер «МГТС» отказал ему в подключении, потому что в квартире якобы мошенники. Учитывая то, что автор отзыва — владелец квартиры и никогда раньше с МГТС не сталкивался, выглядело это странно.



При этом в кол-центре МГТС автору отзыва сообщили, что технической возможности подключить услугу в его подъезде нет. Так при чем же здесь мошенники?

«С нами по официальному каналу клиент связывался один раз и получил ответ о том, что в его подъезде технической возможности подключения услуг МГТС пока нет, — прокомментировала руководитель управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова. — Речь о черных списках не шла, так как никаких черных списков в компании не существует. После его поста на Банки.ру мы пытаемся связаться с клиентом, но пока безрезультатно».

Об отсутствии черных списков для подключения также рассказали в пресс-службах провайдеров Netbynet (бренд Wifire), «Билайн», «ЭР-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») и «Акадо». Тем не менее ограничения, связанные с поведением абонентов в прошлом, все же есть. «Бывают ситуации, когда абонент хочет подключиться к провайдеру после того, как прекратил сотрудничество в одностороннем порядке, не воспользовавшись официальными процедурами расторжения договора, — рассказывает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet Андрей Егоров. — У абонента может остаться задолженность перед провайдером, например, если он не вернул в установленном порядке арендованное оборудование или не исполнил какие-то иные обязательства по договору оказания услуг. В этом случае возобновить сотрудничество с провайдером с чистого листа возможно только после урегулирования вопроса с предыдущей задолженностью».

Посторонним вход воспрещен

Что еще может помешать провайдеру подключить абонента к Интернету? Как мы уже писали выше, отказать могут по техническим причинам: если дом не подключен к сети или существуют технические сложности с проведением кабеля в квартиру. Кто-то не дает сверлить стены, где-то прокладыванию кабеля могут помешать архитектурные особенности дома. Чаще всего сложности возникают, если доступ в подсобные помещения предоставляется провайдеру только в рабочее время, тогда как абоненту удобнее ждать мастера вечером или в выходной. В таких случаях подключение производится в два этапа: сначала мастер осуществляет все работы вне квартиры собственника, а потом уже, в удобное для абонента время, подключает Интернет непосредственно в квартире.



Иногда также возникают проблемы с доступом к оборудованию, а бывает и так, что представитель провайдера не может попасть на территорию жилого комплекса даже при желании жильцов. Что делать, если управляющая компания не пускает провайдера? «Такой отказ не является правомерным, поскольку только собственники жилых помещений могут утвердить вопрос подключения дома либо отклонить путем проведения общего собрания собственников, на котором будет принято соответствующее решение двумя третьими от общего числа голосов, — говорит юрист юридической компании «Глазунов и Семенов» Иван Лосев. — Для урегулирования спорного вопроса, если УК не идет на контакт, собственники и представители провайдеров могут обратиться с заявлением о нарушении действующего законодательства в прокуратуру, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или УФАС. Практика показывает, что после подобных обращений нарушителей привлекают к ответственности в виде штрафов».

Кстати, в решении этой проблемы наметился прогресс. Как рассказал партнер юридической компании «Нортия ГКС» Максим Корельский, в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О связи», который будет рассмотрен уже в мае этого года. Согласно документу, поставщик интернет-услуг может подать в УК письменное обращение о выдаче разрешения на размещение оборудования и беспрепятственный доступ к нему в процессе эксплуатации. Управляющая компания обязана рассмотреть обращение в течение пяти дней с момента подачи и в течение трех рабочих дней проинформировать об этом жильцов дома. После этого собственники жилья могут в течение трех дней выразить свои возражения, а также запретить установку оборудования или демонтировать уже установленное ранее оборудование. «Таким образом, при принятии ГД РФ законопроекта последнее слово будет за собственниками жилья», — уточняет Корельский.

Вне зоны доступа

Ладно Интернет с его проводами и оборудованием. Но мобильная-то связь должна быть везде, верно? Как выяснилось, не все так просто.

Проблемы с доступом в новые ЖК бывают и у сотовых операторов, отмечает технический директор «Tele2 Москва» Алексей Крушинин. «Зачастую мобильные операторы сталкиваются с трудностями при обеспечении связи в жилых комплексах. В первую очередь это технические и архитектурные сложности. Как правило, ЖК — это плотно застроенная территория, объекты расположены в тесной близости друг с другом, что мешает свободному распространению сигнала, а внешнее размещение на сооружениях внутреннего двора не всегда представляется возможным», — поясняет он. Кроме этого, по утверждению Крушинина, outdoor-покрытие будет неудачным решением для многоэтажных домов — обычно сигнал не доходит выше 25-го этажа. Наиболее верный путь — это установка оборудования на крышах зданий, но и тут не все просто. По законодательству оператор может разместить базовые станции на объекте, если это согласовано на этапе строительства ЖК. Однако если жилой комплекс уже заселен, то размещение возможно только при наличии письменного согласия двух третьих от числа жильцов. Что касается indoor-покрытия, то его обеспечение для оператора экономически нецелесообразно: установка оборудования внутри здания требует существенных вложений, что в разы увеличивает период окупаемости.

Коты, блохи и медведи

С основными причинами, создающими сложности для подключения, мы разобрались. Но иногда неприятности подстерегают там, где их совсем не ждешь. И некоторые из них бывают весьма курьезными.

В «ЭР-Телекоме» («Дом.ru») нам рассказали о проблеме, возникшей при прокладывании кабеля и связанной с тем, что его цвет не совпадал с цветом обоев. А мастер «Акадо» как-то оказался в заложниках у клиентки: пустила она его в квартиру без проблем, а вот выпускать отказывалась. Но первая проблема легко решается с помощью краски, а вторая — только вызовом полиции.

С животным миром договориться сложнее. В пресс-службе «Билайна» вспомнили случай, когда подключить клиента помешали... блохи! Так получилось, что неприятные насекомые жили в подвале дома и так сильно кусались, что мастер не мог добраться до точки коммутационного доступа. Проблему пришлось решать с привлечением СЭС.

Бывают и вовсе опасные для жизни и здоровья истории. Как-то раз на просторах Югры мастерам из Netbynet доступ к оборудованию в подъезде преградил медведь.

А разговору абонента с кол-центром «Акадо» постоянно мешал кот: животное теребило провод, разговор прерывался. Видимо, по-мнению кота, хозяин должен больше внимания уделять ему, а не Интернету.

Как видите, практически все проблемы при желании можно решить. Как заметил Андрей Егоров из Netbynet, «медведи в подъезде хоть и случаются, но лишь переносят сроки подключения, а никак не отменяют его». Главное — не останавливаться перед трудностями и знать свои права.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru