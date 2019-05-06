Вкладчиков не зовут на праздник Победы

Лишь некоторые банки предложили специальные вклады к 9 Мая Фото: VadimVasenin/Depositphotos.com

Банки все реже предлагают специальные депозиты ко Дню Победы. С чем это связано и на что обратить внимание вкладчикам?

Май больше не сезон

Декада перед затяжными майскими праздниками и Днем Победы обычно заполнена новостями от банков — в последние годы игроки активно предлагали клиентам открыть специальные депозиты по привлекательным ставкам. Однако в этом году ни один из системно значимых банков не запускал промовклады к праздничным датам.

По состоянию на 30 апреля в базе Банки.ру обнаружилось чуть больше десятка депозитов, которые так или иначе можно было отнести ко Дню Победы или 1 Мая. Специальными «победными» вкладами отметились небольшие региональные кредитные организации. Например, московский ТЭМБР-Банк (депозит «Победитель» по ставке 8,15% годовых), ульяновский банк «Венец» («Салют Победы», 7,9%), пермский Почтобанк («Победа», 7,8%), петербургский Энергомашбанк («Победа», 7,65%). Исключением стал разве что Связь-Банк из топ-30 с депозитом «Победный» под 7,8% годовых.

Есть акции специально для ветеранов. Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные условия почти по всем продуктам из своей линейки для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые награждены медалью за оборону города. Для таких клиентов заметно снижена минимальная сумма вклада — с 10 тыс. до 1 тыс. рублей, или до 50 долларов. Самые доходные депозиты банка «Санкт-Петербург» — «Белые ночи online» и «Белые ночи» — сейчас можно открыть по ставкам 8% и 7,8% годовых соответственно.

На общем фоне также выделяется вклад «Ветеранский» волгоградского НОКССбанка. Под 8,3% годовых в банк можно вложить сумму от 10 млн рублей. Правда, неясно, найдется ли в России хоть один ветеран с такими сбережениями.

Ряд игроков сделали акцент на теме майских праздников. Так, Вокбанк и Алмазэргиэнбанк запустили вклады с похожими названиями — «Мир. Труд. Май!» (8%) и «Мир, труд, май» (7,7%). Банк «Джей энд Ти» предлагает депозит «Майский» с доходностью 7,5% годовых.

Крупные игроки думают, оставаться ли в стороне

Крупные российские банки все реже вводят вклады, приуроченные ко Дню Победы, замечает главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина. Вместо этого некоторые кредитные организации решили продлить действие своих весенних сезонных предложений.

Например, Райффайзенбанк увеличил срок приема вклада «Время действовать» по ставке 6,31% до 15 мая. Альфа-Банк продлил до конца месяца депозит «Львиная доля», но снизил его доходность — до 7,18% годовых. Продукт «Газпромбанк — Ваш успех» со ставкой 7,45% от одноименного банка тоже будет действовать до 31 мая. На тот же срок доступен депозит «Время — деньги» (7,5%) Московского Индустриального Банка. Почта Банк с 30 апреля запустил сезонный вклад «Максимальный» под 7,15% годовых, открыть депозит можно до 1 июля. «Уралсиб», наоборот, завершил прием вклада «Журавли», свернув линейку сезонных предложений.

Сезонное похолодание

Согласно последним данным ЦБ, в первой половине апреля средняя максимальная ставка по депозитам физлиц в банках из топ-10 держалась на уровне 7,54% годовых. Показатель снижался на 0,2 процентного пункта в последней декаде марта, а до этого показывал рост на протяжении полугода.

Сейчас на рынке не наблюдается роста ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам, отмечает Юлия Прошина. Крупные игроки, наоборот, в апреле снижали доходность депозитов для физлиц. Среди них — «Открытие», ВТБ, МКБ и банк «Россия». За последний месяц кредитные организации корректировали не столько ставки, сколько дополнительные условия по вкладам, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Теперь максимальная ставка (7,75—8%) доступна только по долгосрочным вкладам, в основном без права пополнения, либо только для определенных групп клиентов (например, пенсионерам), либо с выплатой в конце срока», — поясняет аналитик. По его словам, банки действовали на опережение, ожидая смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Банк России 26 апреля оставил ключевую ставку на прежнем уровне 7,75%, однако указал, что показатель может быть снижен уже во II—III квартале этого года.

Игроки еще раз отреагируют на это изменение снижением процентных ставок, уверена начальник управления развития депозитных, страховых и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Светлана Сурина. Она предполагает, что это произойдет еще до очередного заседания совета директоров ЦБ.

На доходность депозитов может повлиять ужесточение условий фондирования для банков, считает менеджер отдела развития сберегательных продуктов Райффайзенбанка Евгений Василевич. «Движение рынка может зависеть не только от динамики ключевой ставки, но и от других параметров, таких как использование безотзывных кредитных линий. Мы будем следить за стоимостью фондирования и корректировать ставки в соответствии с ним», — говорит эксперт. В апреле первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объявила о том, что регулятор в течение трех лет сведет на нет использование безотзывных кредитных линий для банков. Сокращение лимитов началось уже с 1 мая.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов ожидает падения привлекательности банковских депозитов уже в мае. «Если учитывать базовый сценарий снижения ключевой ставки ЦБ уже во втором-третьем квартале, то в ближайший месяц-два доходность депозитов может опуститься примерно на 0,25 процентного пункта», — отмечает эксперт. По его оценкам, до конца года показатель в среднем потеряет до 0,5 п. п., хотя отдельные банки могут воздержаться от ухудшения условий по вкладам из-за растущей конкуренции.



Изменение тренда повлияет и на сезонные предложения игроков, уверен Уклеин. «При сохранении текущей ситуации в экономике высока вероятность того, что на горизонте трех — шести месяцев вкладов со специальными условиями будет меньше», — констатирует эксперт. Бума выгодных летних предложений по вкладам ожидать не стоит, соглашается Прошина.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru