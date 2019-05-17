Роуминг Шредингера

Роуминг в поездках по стране чем-то напоминает несчастного кота из умозрительного эксперимента Шредингера: вроде бы нет, а вроде и есть Фото: RasulovS/Depositphotos.com

Некоторое время назад новостные ленты пестрили сообщениями о том, что в путешествиях по России теперь можно не тратить деньги на роуминг. И для большинства абонентов это действительно так. Только вот не для всех! Откуда такая дискриминация? Давайте разбираться.

Такие разные роуминги

Начнем с терминологии. Роуминг — это предоставление услуг связи абоненту за пределами домашней сети. Соответственно, в зависимости от того, как далеко от дома находится абонент и в сети какого оператора он воспользовался услугами, можно выделить три типа роуминга: внутрисетевой, национальный и международный.

С международным роумингом все понятно: человек покидает страну, попадает в сеть иностранного оператора, за что и платит дополнительные деньги. В этом материале речь пойдет о внутрисетевом и национальном роуминге. «Сущность внутрисетевого роуминга заключается в том, что при перемещении по стране сеть не меняется, но меняются тарифы и, по сути, за те же самые услуги оператор берет больше денег, — рассказывает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Карпухин. — Национальный роуминг возникает в ситуации, когда на территории пребывания абонента отсутствует покрытие сети его оператора, телефон регистрируется в другой сети и тарифы увеличиваются».

Логично предположить, что проще отменить внутрисетевой роуминг, ведь в данном случае оператор не должен ни с кем договариваться и никому платить. С национальным роумингом сложнее, хотя его операторы также обязаны отменить в ближайшее время.

«Операторы начали отменять внутрисетевой роуминг сами еще в 2018 году, — рассказывает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Федор Жуков. — Вступающие в силу с 1 июня 2019 года поправки в статьи 46 и 54 федерального закона «О связи» плату за национальный роуминг также отменяют». Получается, с 1 июня внутрироссийский роуминг будет вне закона. А что же сейчас?

Невезучие 10%

В «Народный рейтинг» сотовых операторов Банки.ру пожаловался пользователь с ником томашевичмб. Он рассказал, что в майские праздники ездил в Калужскую область, пользовался там мобильным Интернетом и в итоге получил от МГТС счет в размере 3 тыс. рублей. Позвонив в абонентскую службу оператора, он узнал, что его тариф SMART mini — архивный и на него условия отмены роуминга не распространяются.

«С 1 сентября 2017 года МГТС отменила национальный роуминг на всех тарифах с мобильной связью, — утверждает руководитель пресс-службы МГТС Татьяна Мартьянова. — Если абонент подключился ранее этой даты, то есть его тариф автоматически становился архивным, ему надо было подключить бесплатную опцию «Везде как дома SMART», чтобы не платить за роуминг. В данном отзыве абонент пользоваться как раз архивным тарифом и не подключил бесплатную опцию, поэтому за пределами домашнего региона ему были произведены дополнительные корректные начисления». Также в пресс-службе рассказали, что абонентов, которым необходимо для общения без роуминга в поездках по России подключать дополнительную опцию, около 10%. Немало! Вот так на фоне хороших новостей абонент не озаботился проверкой информации по своему тарифу и попал в те самые «невезучие 10%». Обидно!

Кстати, интересно, откуда взялась такая дискриминация по архивному принципу? «Регулятор определил срок на выполнение постановления ФАС об отмене внутрисетевого и национального роуминга, — комментирует коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов. — Сложности в этом вопросе вызывает то, что у операторов регулярно актуализируются тарифные планы, а старые уходят в архив. Чтобы внести обновленные параметры, связанные с роумингом, необходимо проверить каждый такой тариф и скорректировать его. Это занимает достаточно много времени». То есть у оператора просто не дошли руки до архивных тарифных планов. К сожалению, в данном случае деньги абоненту никто не вернет.

Операторам придется поторопиться, ведь уже 1 июня такие списания станут вне закона. Значит, совсем скоро путешествия по России не потребуют от абонентов дополнительных расходов на связь? Или есть еще подводные камни?

«Дело в том, что потери от отмены роуминга операторы могут компенсировать повышением тарифов, подключением платных услуг, которые формально роумингом являться не будут, — предостерегает Федор Жуков. — Поэтому придется доказывать, что все эти дополнительные обременения — плата за некий скрытый роуминг. При наличии таких подозрений нужно жаловаться в ФАС и Роспотребнадзор, деньги взыскивать в общем порядке: заявлять оператору претензию, если откажется — добиваться возврата в суде».

Так что, если вы планируете путешествие по России в ближайшие пару недель, уточните условия вашего тарифного плана у оператора. А после 1 июня обращайте внимание на изменения и нововведения.

Отменят ли роуминг в Крыму?

Крым для сотовых операторов — регион особый. Дело в том, что из-за санкций ни один федеральный оператор там не работает. Поэтому если вы едете в Крым, то автоматически попадаете в национальный роуминг. Изменится ли эта ситуация после 1 июня?

«Принятые изменения в закон «О связи» обязывают отменить роуминг с 1 июня во всех регионах РФ без исключений, в том числе в Крыму», — утверждает Дмитрий Карпухин. Но до 1 июня осталось совсем чуть-чуть, и операторы вряд ли успеют это сделать.

Антон Кондратов утверждает, что с крымскими операторами у «большой четверки» есть роуминговые договоренности, но их условия вряд ли можно назвать выгодными. Поэтому и связь для абонентов получается дороже. Возможно, после предложений регулятора по отмене роуминга ситуация в Крыму изменится в лучшую сторону.

По мнению Федора Жукова, не исключено, что в отношении Крыма правила могут быть введены позднее, или будет установлен переходный период, либо на нарушения будут какое-то время закрывать глаза.

Что же, будем следить за ситуацией и ждать, что скажет регулятор.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru