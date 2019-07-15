Акции на распутье. Покупать или продавать?

Пока на рынке сохраняется неопределенность, эксперты советуют не торопиться распродавать акции Фото: alphaspirit/Depositphotos.com

В течение предыдущей недели российский фондовый рынок снижался, но остается вблизи исторических максимумов. Что делать в этой ситуации инвесторам, ведь стабильность не может длиться вечно?

Рынок на паузе



Отечественный фондовый рынок взял коррекционную паузу. Буквально за пару дней индекс Мосбиржи потерял почти 2%. Главным фактором для распродаж стали новости из конгресса США, где одобрили ограничения на покупку нового российского госдолга. Новость крайне болезненная для иностранцев, которые с апреля снова начали активно скупать ОФЗ. По оценкам ЦБ, сейчас нерезиденты владеют 30% рынка рублевых гособлигаций, а их доля в евробондах РФ — более 54,5%.

Самые осторожные поспешили зафиксировать прибыль и выйти из бумаг, и этим объясняется падение котировок большинства «голубых фишек». Акции Сбербанка за день подешевели на 1,8%. По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы пользуются возможностью фиксировать прибыль, пока рынок находится на максимальных значениях. «С мая мы непрерывно росли, поэтому накопился навес», — говорит он. Индекс Мосбиржи за два последних месяца вырос на 10,5%. В Альфа-Банке отмечают, что падение рынка происходит на фоне выхода инвесторов из бумаг компаний и банков, по которым уже прошли даты фиксаций реестра под выплату дивидендов.

«В краткосрочной перспективе рынок может продолжить снижаться, но позитивный тренд не сломлен», — уверен Зварич. В частности, поддержку рынку могут оказать растущая цена на нефть (за неделю стоимость барреля Brent выросла на 4%) и позитивная динамика на западных площадках. Индекс S&P 500 обновил на прошлой неделе максимум, пробив уровень 3 000 пунктов. Все это влияет на настроения инвесторов, повышая аппетит к вложениям в рисковые активы, рассуждает аналитик.

Это подтверждается данными компании EPFR Global, которая еженедельно отслеживает потоки инвестиций в глобальные фонды развивающихся стран. За неделю (3—10 июля) чистый приток средств в фонды акций, ориентированные на Россию, составил 100 млн долларов. Как отмечает в своем обзоре главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов, наибольший проток был в крупнейшие фонды JP Morgan, Pictet и DWS. «Российские акции получили существенный кредит доверия, усиливающий положительную динамику притоков», — написал он.

Участники рынка также обращают внимание на достаточно сдержанную реакцию рубля. После появления новостей о санкциях 12 июля доллар подорожал лишь на 22 копейки, а евро вырос на 29 копеек. Еще в начале июня валюта торговалась на более высоких уровнях.

В ближайшей перспективе значительного ослабления рубля эксперты не ожидают. Поддержку отечественной валюте может оказать начавшийся налоговый период. По расчетам аналитиков банка «Санкт-Петербург», совокупный объем налоговых платежей составит около 2 трлн рублей. С другой стороны, любые внешние новости могут вывести нашу валюту из равновесия. Тем более если, по словам аналитика «Фридом Финанс» Александра Осина, санкции против госдолга РФ спровоцируют ответ и все это перейдет в полномасштабную торговую войну. «Все это, конечно, плохо отразится на рынке и нашей национальной валюте», — отметил он.

Что покупать?

Пока на рынке сохраняется неопределенность, эксперты советуют не торопиться распродавать акции, тем более что бумаги многих российских компаний по прежнему стоят в 1,5—2 раза дешевле зарубежных аналогов. Да и исторический анализ мультипликаторов не сигнализирует о завышенных котировках. «Если сравнить цены российских акций с прибылью на акцию, то получится, что российский рынок в целом стоит около 6 P/E, а нефтегазовый сектор — около 5. Это соответствует примерно середине диапазона колебаний за последние десять лет», — указывает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Михайлов.

К тому же впереди новый дивидендный сезон, который может стать более урожайным для инвесторов. Планы повысить дивидендные выплаты есть у «Газпрома», «Роснефти» и других крупных эмитентов. Правда, гарантий, что владельцы их акций получат ожидаемый результат, никто не даст. Скажем, стоит ли покупать акции «Газпрома» после того, как буквально за пару месяцев бумага подорожала на 50%? Не факт, что компании также удастся решить проблему с экспортом газа: в первой половине 2019 года объем поставок снизился на 5,9%.

Тем не менее, как считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, вложения в госкомпании остаются одной из самых безопасных стратегий на российском рынке. «С одной стороны, их производство направлено на экспорт. То есть они меньше зависят от курса рубля, потому что получают валютную выручку. С другой стороны, они всегда могут рассчитывать на масштабную поддержку со стороны государства», — говорит он.

В ИФК «Солид» советуют инвесторам пользоваться ситуацией и увеличивать портфели за счет бумаг компаний, акции которых снижаются после дивидендного гэпа. В их числе «Северсталь», МТС и «Татнефть». Тем, кто ждет ухудшения ситуации на рынке, финансовый брокер инвесткомпании Дмитрий Балакин предлагает хеджировать риски, купив фьючерсы на драгметаллы или акции крупнейших золотодобытчиков. При этом, правда, надо учитывать, что стоимость акций того же «Полюса» сейчас находится на пике. С начала июня котировки выросли на 23%.

Поэтому более безопасный вариант — пересидеть нестабильные времена в коротких ОФЗ. В частности, интересным вариантом может быть выпуск 24019 с погашением в октябре этого года. Сейчас облигации торгуются с доходностью выше 7%. Примерно на такую же доходность можно рассчитывать, купив выпуск ОФЗ 29011 с погашением в январе 2020 года.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru