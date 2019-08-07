Скимминг, банкоматы-«оборотни» и слишком отзывчивые местные: как не потерять деньги в поездках

Лишиться денег из-за чьих-то неправомерных действий всегда неприятно, а попасть в такую ситуацию в зарубежной поездке — вдвойне. Рассказываем, как защитить свои финансы от действий мошенников.

Банкоматы-«оборотни» и как их распознать

По данным Райффайзенбанка, в последнее время наблюдается снижение объема мошенничества с использованием поддельных карт как в России, так и за рубежом (в 2018 году сокращение составило 3% по отношению к предыдущему году, а в 2019-м — уже 73%). При этом случаев потери и кражи карт в 2018 году стало на 28% больше.



«Сейчас основная опасность, с которой можно столкнуться в зарубежной поездке, — это кража карты, в том числе с использованием «ливанской петли» — специального устройства, которое задерживает карту в банкомате и не дает ей выйти обратно», — рассказывает руководитель центра операционно-сервисного обслуживания Райффайзенбанка Марина Кабирова.

То есть потерять карту можно, не только если ее вытащили из кармана, но и воспользовавшись банкоматом. Но как опознать банкомат-«оборотень»?

«Осуществляйте операции в банкоматах в безопасных местах: в государственных учреждениях, подразделениях банков, аэропортах и так далее, — советует начальник управления фрод-мониторинга МТС-Банка Павел Фетисов. — Перед использованием банкомата осмотрите его на предмет наличия подозрительных устройств, не соответствующих его конфигурации и расположенных в месте ввода ПИН-кода и разъеме, который предназначен для приема карт (накладная ПИН-клавиатура, мини-камера). Если что-то вас насторожило, рекомендуем отказаться от использования такого банкомата и сообщить о своих подозрениях сотрудникам банка по телефону, указанному на банкомате».

На что же обратить внимание при осмотре банкомата? Эксперты Positive Technologies советуют:

Обратите внимание на то, как устроен картридер. Мошенники обычно приклеивают специальные накладки-скиммеры, которые перехватывают данные с карт. Такие накладки могут выглядеть как часть банкомата, но обычно они очень слабо закреплены. Если видите или чувствуете на ощупь, что у банкомата отваливается деталь в районе отсека, куда вставляется карта, — поищите другой банкомат.

Ищите банкомат с «крыльями» на клавиатуре: камерам злоумышленников сложнее записать ПИН-код с «окрыленного» пинпада.

Вводя ПИН-код, убедитесь, что в непосредственной близости от вас никого нет, и не стесняйтесь прикрывать пинпад рукой.

Выбирайте банкомат с поддержкой NFC (бесконтактной передачи данных): сейчас такие можно встретить почти в любом крупном городе Европы и США. Злоумышленники в своей массе пока еще не готовы работать со скиммингом по NFC (хотя и такой существует) и чаще нацелены на простейшие способы наживы.

В пресс-службе Хоум Кредит Банка советуют незамедлительно связаться с кредитной организацией, если с вашей картой что-то случилось, — так вы не дадите мошенникам времени на то, чтобы украсть с нее деньги.

Кстати, в некоторых странах есть возможность получить наличные, не пользуясь банкоматом. Например, в США распространена услуга «покупка с выдачей». Оплачиваете товар на кассе картой и просите снять с нее немного наличных. Продавец списывает с карты сумму покупки и требуемую сумму наличных, после чего наличные отдает вам. Удобно и не надо стоять в очереди к банкомату, который к тому же не вызывает доверия. «Если хотите воспользоваться этой возможностью, поинтересуйтесь заранее, поддерживает ли ваш банк такую функцию, как покупка с выдачей (особенно в иностранной валюте)», — советуют в Positive Technologies.

Никогда не отдавайте карты неизвестным

Какие бы ни были обычаи в стране и как бы ни мешал языковой барьер, ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда ваша банковская карта попадает в чужие руки. Часто бывает так, что, увидев замешательство иностранного гражданина, местные могут предложить свою помощь в оплате покупок или снятии денег в банкомате. «Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Это может быть очень опасно!» — утверждает Павел Фетисов. Ведь, завладев вашей картой, добровольный «помощник» может украсть ее, и не факт, что вы его догоните. А может оказаться более «продвинутым» и скопировать данные карты.

«Одна из главных угроз, которая может подстерегать россиянина за рубежом, — это скиммеры (когда с помощью специальных устройств считываются данные карты и создается ее копия), — говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, отмечая, что в России этот вид мошенничества пока не так распространен. — Поэтому клиентам банков нужно быть очень осторожными и внимательными в отношении того, куда они прикладывают свою карту: подобным способом мошенники могут увести данные платежной карты, а затем и наличные средства».

А иногда люди просто становятся заложниками обычаев той или иной страны. По словам Артема Гавриченкова, человек, приезжающий из России в США, зачастую сталкивается с тем, что правила использования платежных карт в Штатах далеки от идеала. Например, официант не будет приносить клиенту терминал для оплаты. Вместо этого он заберет карту, перепишет ее данные и вернет. Это делается для того, чтобы потом можно было списать чаевые отдельной трансакцией. Для США это абсолютно нормальная политика еще и потому, что в случае проведения подозрительной операции на основе этих данных банк по первому требованию может вернуть деньги. К сожалению, эта сугубо американская история может не сработать в отношении карт российских туристов. Поэтому нашим путешественникам рекомендуется иметь для оплаты в поездках отдельную карту и переводить на нее средства в объеме, достаточном для оплаты всех необходимых счетов, но при этом не слишком большую, чтобы можно было легко пережить ее утрату в случае мошеннических действий.

Остался без связи — остался без денег!

Существует еще одна серьезная угроза при поездках за рубеж. Артем Гавриченков подчеркивает, что, если по какой-то причине у пользователя закончились деньги на счете мобильного телефона, оператор может отключить ему роуминг, и вернуть его без помощи технического специалиста клиент уже не сможет: обычно телефон просто не работает до приезда в какую-то другую страну. Вследствие этого абоненту перестают поступать входящие звонки, но самое главное — не приходят СМС, в том числе сообщения от банка с одноразовыми паролями, подтверждающими трансакцию.

Становится невозможным осуществление онлайн-покупок и любые операции, требующие подтверждения по СМС. Самое неприятное, что если у банка возникнет подозрение на фрод (а подозрительной может считаться, например, операция, проведенная не в стране постоянного пребывания клиента) и связаться с клиентом ему не удастся, то карта будет заблокирована до выяснения причин. Даже если связаться с банком удастся, далеко не факт, что он будет готов отдать управление аккаунтом пользователя звонящему с незнакомого номера.

На этот случай рекомендуется иметь достаточно средств на счете мобильного телефона и определенный запас наличных денег. Независимо от того, есть ли у человека наличные, рекомендуется иметь с собой как минимум две пластиковые карты разных банков

Не все страны одинаково технологичны

Почему-то в нашей стране принято считать, что мы отстаем в плане технологий. Хотя с точки зрения внедрения новых способов оплаты и цифровизации вообще мы впереди многих стран. Поэтому, отправляясь в поездку, следует учитывать особенности страны, где вы планируете побывать. По данным Positive Technologies, продавцы в Японии, принимая к оплате карту, иногда пользуются магнитной полосой, как, впрочем, и в ряде стран Юго-Восточной Азии. В Таиланде, например, продавец может очень удивиться, что карту, оказывается, можно не только провести через считыватель магнитной полосы, но и вставить в другой отсек терминала для считывания информации с чипа.

Если терминал позволяет использовать чип, постарайтесь убедить продавца вставить карту в считыватель. Если не выйдет — пользуйтесь картой с выставленным лимитом. Привычка использовать магнитную полосу для подтверждения платежа пока еще сохранилась и в Канаде, и во многих городах США и Латинской Америки. Если терминал не принимает чип и NFC, всегда поможет Samsung Pay, потому что он эмулирует магнитную полосу и будет работать в большинстве терминалов в этих регионах. Владельцам айфонов в этом смысле не так повезло.

Кстати, о том, как быстро в нашей стране приживаются новые технологии. Россияне давно привыкли к оплате смартфоном — это быстро, удобно и эффективно. Однако во многих странах вас не поймут, если вы потянетесь телефоном к платежному терминалу. В Новом свете все по старинке. Например, в США могут попросить оставить подпись на дисплее платежного терминала в качестве подтверждения оплаты — явление для России практически незнакомое. Эти особенности также стоит учитывать, отправляясь в поездку.

Памятка отдыхающему

Перед поездкой предупредите ваш банк (через кол-центр или в мобильном приложении) о том, куда и на какой срок вы собираетесь. В противном случае банк может посчитать ваши операции ошибочными и заблокировать карту из лучших побуждений: современные антифрод-системы делают это часто, быстро и решительно, клиент рискует остаться вообще без денег.

Не пользуйтесь банкоматами, которые выглядят подозрительно или установлены в безлюдных местах.

Не отдавайте банковскую карту в руки незнакомым людям, даже если они очень на этом настаивают.

Собираясь в поездку, возьмите с собой несколько карт разных банков и некоторую сумму наличными, не пренебрегайте мобильными кошельками, такими как Apple Pay и Google Pay. Держите карту отдельно от наличных — даже если что-то случится с одним из средств оплаты, у вас останутся альтернативы.

Подпишитесь до отъезда на СМС- или push-уведомления об операциях по карте, это позволит вам контролировать списание денег в ресторанах и магазинах и вовремя предотвратить мошенничество или ошибку. Не забывайте вовремя пополнять счет мобильного, чтобы не остаться без связи за границей.

Всегда сохраняйте чеки, полученные при оплате картой в точках продаж, — при ошибочном списании денег с карты по возвращении домой вы всегда сможете подтвердить точную сумму операции.

Если при попытке оплаты банковской картой имела место «неуспешная» операция, следует сохранить один экземпляр выданного терминалом чека для проверки на отсутствие указанной операции в выписке по банковскому счету.

Если банкомат не «отпускает» карту или она украдена, сразу же блокируйте ее с помощью звонка в банк или через мобильное приложение.

По возвращении на родину поменяйте ПИН-коды использованных за границей карт.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru