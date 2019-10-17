Кредитная история. Как рассказать ее заново

Банки научились следить за нашим финансовым поведением и наказывать непослушных отказом в кредите или маленькими лимитами. Как исправить репутацию и стоит ли ввязываться в это сражение?



Банки отказывают в выдаче кредита (или предлагают продукты с более высокими ставками) заемщикам с низким индивидуальным кредитным рейтингом — его еще называют скоринговым баллом. Рейтинг — это мера кредитоспособности заемщика, выраженная числом. Его присваивают бюро кредитных историй (БКИ) на основе имеющейся у них информации. Каждое бюро использует свою методику, и в разных бюро вы получите разные рейтинги. По общему правилу, чем выше рейтинг, тем выше кредитоспособность, а что означает каждая конкретная цифра, можно узнать на сайте конкретного БКИ.

В основе оценки заемщика лежат две идеи, говорит генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Во-первых, это социально-демографические данные о заемщике. Здесь, по мнению Лагуткина, человек немногое может изменить. Из факторов, которые обычно негативно рассматриваются банками и могут контролироваться заемщиком, — частота смены места жительства. Во-вторых, его финансовое поведение — информация о нем, собственно, и хранится в кредитной истории. И на нее заемщик может повлиять гораздо сильнее. Но стоит ли делать это целенаправленно?

Взгляд на историю

Для начала нужно ее, конечно, посмотреть.

В этом году сделать это стало проще. С 31 января 2019 года вступил в силу ФЗ № 327 от 03.08.2018 «О внесении изменений в федеральный закон «О кредитных историях». Теперь заемщик дважды в год может бесплатно получить свою кредитную историю в каждом из действующих бюро кредитных историй. В реестре на сайте ЦБ значится 15 таких организаций. Кроме того, заемщик может получить свой скоринговый балл — индивидуальный кредитный рейтинг. Его считают на основе своих данных три крупнейших БКИ, в которых в совокупности собраны данные 95% заемщиков: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс».

Проще всего получить доступ к кредитной истории пользователям сайта gosuslugi.ru с подтвержденной учетной записью. Первым делом на этом сайте заемщику нужно сделать запрос, в каких БКИ хранится его кредитное досье, через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) Центробанка. Gosuslugi.ru просят на это один рабочий день, но по факту могут выдать ответ через несколько минут. Несколько минут потребуется на регистрацию на сайтах основных агентств (они попросят доступ к данным на gosuslugi.ru), еще 5—15 минут — на формирование отчета с кредитной историей.

Правда, эксперимент при написании этой статьи сопровождался компьютерными сбоями. На сайте ОКБ операция регистрации не была закончена из-за проблем с доступом к данным gosuslugi.ru и перешла в затяжную переписку со службой поддержки. На сайте НБКИ и «Эквифакса» я получил свои кредитные истории очень быстро. Отличие только в том, что личный кабинет на сайте «Эквифакса» еще до получения отчета встречает вас цифрой вашего личного кредитного рейтинга, а у НБКИ его нужно заказывать отдельно. Когда я на следующий день зашел, чтобы получить его, выяснилось, что и здесь произошел сбой. Впрочем, в мою пользу. Личный кабинет на сайте НБКИ до сих пор предлагает мне две бесплатные кредитные истории, хотя одну из предусмотренных законом бесплатных копий я уже получил.

В моем случае вся информация в кредитной истории была корректной, но так бывает не всегда. Поэтому многие эксперты советуют в первую очередь изучить собственную кредитную историю. Если ошибки все-таки обнаружатся, править их можно самостоятельно или с помощью специализированных сервисов.

Оно вам надо?

Заемщик, решивший начать процедуру улучшения своей репутации, должен хорошенько подумать о целесообразности этого поступка.

Например, Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», считает, что убеждение заемщиков в целесообразности работы над своим кредитным рейтингом рискует превратиться в инструмент маркетингового давления со стороны банков. Люди могут начать брать кредиты для поддержки своей кредитной репутации, а не потому, что им нужны деньги.

Есть минимум три довода против целенаправленного исправления истории.

1. Банковский суверенитет

Решение о выдаче кредита все-таки остается за банком. Причины его не разглашаются, и оспорить его нельзя. На форумах Банки.ру встречаются жалобы на отказ в кредите от читателей, скоринговый балл которых очень высок. Безусловно, это не частая ситуация, но возможная. Причиной может быть, например, вмешательство службы безопасности, которая на основе каких-то данных (даже ошибочных) может посчитать вас «неблагонадежным».

«Любая организация принимает решение исходя как минимум из трех важных составляющих, — рассказывает Эльман Мехтиев, председатель совета СРО «МиР». — Первая — риск-аппетит акционеров кредитора. Говоря просто, если у человека средний скоринговый балл, то одна организация даст кредит, а другая не даст, потому что готовность к конкретному уровню риска разная. Кредитор может быть готов выдавать средства лицам с рейтингом, условно, 800, а у вас 700. Вторая составляющая — так называемый соцдем. Скажем, если я работаю только с людьми пенсионного возраста, то даже заемщику с очень высоким рейтингом, но молодому я вряд ли выдам средства. Последняя составляющая — ценовые условия. В конечном итоге не существует однозначных гарантий того, что с одним и тем же рейтингом дадут (или, наоборот, не дадут) кредит».

Впрочем, градации рейтинга от бюро кредитных историй составляются как раз на основе практики выдачи кредитов, говорит Олег Лагуткин. БКИ видят, выдал ли банк кредит заемщику, кредитную историю которого запрашивал, как платит заемщик по выданному кредиту, и на этом основании оценивают вероятность получения кредита — по сути, это и есть индивидуальный рейтинг.

2. Связь не очевидна

Прямой связи между уровнем рассчитанного рейтинга и уровнем предложенной ставки нет. «Нельзя утверждать, что некий рейтинг, условно возьмем 500, гарантирует вам ставку, скажем, 25% годовых по определенному кредитному продукту», — отмечает Лагуткин. А ведь стоимость обслуживания долга — важнейший для заемщика параметр.

Получится ли добиться при улучшении скорингового балла и исправлении кредитной истории комфортной ставки — большой вопрос, ответ на который опять-таки зависит от политики конкретного банка.

3. Доход решает

В конечном итоге все равно ключевое значение имеет доход заемщика. То есть усилия по нахождению более высокооплачиваемой работы могут оказаться гораздо эффективнее ухищрений по исправлению кредитной истории.

При залоговом кредитовании (на покупку автомобиля или жилья) вероятность выдачи кредита растет с повышением размера первоначального взноса. К заемщику, способному оплатить 10% от суммы сделки, банки начинают относиться гораздо благосклоннее, говорит Олег Лагуткин.

Если все же лечить

Если заемщик все же выбирает путь исправления кредитной репутации, на рынке его ждет много предложений.

По мнению Лагуткина, для «подращивания» кредитного рейтинга необходимо не менее двух-трех лет.

Существующие услуги по исправлению истории — платные. Например, программа «Идеальный заемщик» у «Эквифакса» стоит приблизительно 60 рублей в месяц. У НБКИ за 699 рублей по программе «ПКР12» вы сможете получить информацию об изменениях вашего рейтинга в этом бюро за последний год. Консультации по исправлению кредитной истории дает компания «Прогресскард» (полугодовая программа стоит около 4 тыс. рублей). Программы по улучшению кредитной истории предлагают и некоторые банки.

Заемщики на форумах интересуются, что можно сделать, если в кредитах отказывают даже в МФО. Скорее всего, виной тому отвратительная платежная дисциплина, и далеко не всегда в этом виновата банальная халатность: потеряв работу и набрав долгов, человек может разрушить свою кредитную репутацию почти до нуля.

Но даже в этом случае возможны варианты, считает Олег Лагуткин. Такие заемщики могут начать исправление репутации с обращения в кредитные кооперативы или ломбарды. Исправные платежи этим организациям тоже будут работать на улучшение кредитной истории, ведь они тоже отправляют информацию в БКИ. Вопрос в терпении, дисциплине и готовности к расходам.

Эльман Мехтиев считает, что каждого человека целесообразно раз в месяц бесплатно информировать о текущем уровне его кредитного рейтинга в каком-нибудь специальном мобильном приложении, тогда он начнет соотносить его изменения со своим поведением. Как говорят врачи, лучше предупредить, чем лечить.

Сергей КАШИН, Banki.ru