оденьгахпросто: тайные преимущества премиальных карт

Чем отличается «золотая» карта от «черной» и как отличить настоящую «платину» от подделки? Платежные системы предоставляют собственные программы лояльности, о которых знают не все клиенты.



Важная особенность премиальных карт — более щедрая программа лояльности. Часть программы предоставляется платежной системой (ПС), часть — банком.

Премиальные карты Visa

Visa Gold. Для таких карт ПС предлагает круглосуточную поддержку по всему миру. Служба поддержки, телефон которой указан на сайте Visa, может по просьбе клиента заблокировать карту. Через службу поддержки можно заказать новую карту (например, если клиент находится за границей) и получить в течение трех рабочих дней (услуга платная). Если карта была украдена или скомпрометирована, клиент может снять наличные через сеть из 280 тыс. точек ПС по всему миру. При этом банк — эмитент карты клиента, которая была украдена или утеряна, должен одобрить выдачу наличных или выпуск карты службе поддержки, которая организует либо выдачу наличных, либо выдачу карты в месте нахождения клиента.

«Золотые» клиенты банка получают бесплатные телефонные консультации врачей и юристов. Если нужна очная консультация, операторы помогут найти медицинские учреждения в стране пребывания клиента, организуют доставку медикаментов, помогут найти юристов и переводчиков. Расходы на покупку и доставку медикаментов, услуги врачей и юристов несет, разумеется, клиент. Услуга предоставляется только во время путешествий за пределами основной страны проживания держателя карты по билетам, не менее 50% стоимости которых было оплачено с помощью премиальных карт Visa. Также для держателей Visa Gold действуют специальные предложения, среди которых скидка до 50% от суммы взноса за членство в Priority Pass, скидки на трансфер, отели и билеты в цирк. Специальные предложения регулярно обновляются. Ознакомиться с ними можно на сайте ПС.



Visa Platinum. Все привилегии «золотых» плюс защита покупок по карте и расширенная гарантия на них. Оплачивая покупки картой Visa Platinum, клиент может воспользоваться страхованием от потери, кражи и повреждения приобретенных по карте товаров. Кроме того, на некоторые покупки, оплаченные картой Visa Platinum, распространяется расширенная гарантия. Суммы покрытия и прочие условия по карте можно уточнить на сайте ПС. Также держателям Visa Platinum доступно больше специальных предложений, чем держателям Visa Gold.

Visa Signature. Привилегии Platinum плюс консьерж-сервис, страхование путешествующих при оплате поездки картой.

Visa Infinite. Еще больше скидок и специальных предложений и расширенная программа страхования.

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Премиальные карты Mastercard

Mastercard Gold предлагает следующие привилегии:

программу привилегий Yandex (Yandex Taxi, Yandex Drive, «Yandex Афиша», «Yandex Навигатор» (топливо), «КиноПоиск»);

кешбэк-программу с Booking.com (8% при бронировании);

гарантированный upgrade арендованного транспортного средства по всему миру от AVIS, благодаря которому клиент получает транспортное средство более высокого класса;

экстренные сервисы Mastercard (выдача наличных или замена карт);

скидки и бонусы от партнеров платежной системы.

Mastercard World предоставляет те же скидки, что и пакет Gold, но предложений и партнеров ПС больше, а скидки в некоторых случаях существеннее. Например, для держателей карты Mastercard World в отличие от «золотых» доступны скидки в сети гостиниц «Гранд Отель», больше скидка в некоторых топовых ресторанах. На каждом новом уровне предложений от партнеров ПС становится больше и выгоды существеннее.

Mastercard Platinum, пакет World плюс. Добавлены:

бесплатный мобильный Интернет в роуминге;

программа льготного проезда с Yandex Taxi.

Mastercard Black Edition дополняется следующими новшествами:

скидкой 15% в ресторанной сети Ginza;

сервисом бесплатной помощи в оформлении туристических виз с «Аэроклуб-туром»;

сервисом льготного проезда по платным трассам в России (-20%);

бесплатным доступом в бизнес-залы Mastercard в Центральной и Восточной Европе;

программой привилегий в VIP-залах аэропортов ( скидки на доступ в залы в России и Центральной Европе);

в России и Центральной Европе); вход в бизнес-залы Mastercard в России (Шереметьево и Пулково) стоит 1 500 рублей.

Mastercard World Elite ко всем преимуществам более младших карт добавляет такие:

10-процентную скидку в ресторанах Novikov Group (для сравнения: карту на такую скидку можно купить за 10 000 рублей в год); 15% — в ресторанной сети Ginza;

сервис бесплатной помощи в оформлении туристических виз с «Аэроклуб-туром» (с бесплатной доставкой);

бесплатный доступ в бизнес-залы Mastercard (российские Шереметьево и Пулково, Центральная и Восточная Европа);

экстренные сервисы Mastercard (экстренная выдача наличных или замена карты).

Кроме того, есть опциональные сервисы Mastercard, которые по своему желанию подключают банки:

Mastercard-консьерж (для карт World Elite, World Mastercard Black Edition). Lifestyle ChatBot (World Mastercard Black Edition, Platinum Mastercard, World Mastercard, Gold Mastercard). Страховые программы для путешествующих (любые типы карт). Global Wi-Fi (доступ в более чем 1 млн Wi-Fi точек по всему миру).

Не все то платинум, что блестит

Каждая платежная система разработала четко выстроенную систему статусов: чем выше статус, тем больше льгот получает держатель карты. Банковские маркетологи этим пользуются. Если на карте написано, например, platinum, это может быть просто названием продукта, а не категорией карты в платежной системе. Так, кредитная карта «Тинькофф Платинум» на самом деле относится к типу Mastercard World. Информацию о программах лояльности, привилегиях, кешбэках и бонусах по карте можно уточнить в банке или в кол-центре платежной системы, выпустившей эту карту.

Премиум не даром

Чем выше статус карты, тем дороже обойдется ее обслуживание для клиента. Бесплатное обслуживание также возможно, но для этого придется выполнять довольно жесткие требования банка-эмитента, связанные с ежемесячным оборотом по счету карты, остатком по депозитным/текущим счетам, ежемесячным зачислением определенной суммы на счет.

Например, выпуск карты «Премиум Infinite» от Газпромбанка по умолчанию обойдется клиенту в 15 тыс. рублей, но если у клиента на счете или вкладе есть 10 млн рублей, то карта достается ему бесплатно. За обслуживание банк ежемесячно будет снимать 5 тыс. рублей, но опять-таки при некоторых условиях (например, среднемесячном остатке в 2 млн рублей и сумме покупок от 1 копейки) плата не взимается. В общем, хорошо иметь на счете несколько миллионов рублей.

Такая же карта от МКБ («Премиальная») будет стоить клиенту 25 тыс. рублей за два года. Обязательным условием является зачисление на счет 150 тыс. рублей.

Карта Росбанка «МожноВСЕ Премиальная» системы Visa Signature обойдется в 3 тыс. рублей в месяц или бесплатно — например, при совокупном среднемесячном остатке на счетах, открытых в пакете «Премиальный», от 3 млн рублей.