​Разбор Банки.ру: в чем секрет инвестиционных облигаций Сбербанка

«Для тех, кто стремится к потенциально высокому доходу, но не готов рисковать». Под этим слоганом Сбербанк предлагает заработать на своих инвестиционных облигациях. Но действительно ли инвесторы ничем не рискуют?

Максимальная ставка, которую может получить сейчас клиент крупнейшего банка страны, открыв там вклад, составляет 5,5%. На этом фоне предложение Сбербанка купить его инвестиционные облигации (ИОС) и получить доходность до 10% годовых выглядит более чем соблазнительно. Тем более что, как уверяет реклама на фоне четырех комиков из «Квартета И», банк гарантирует возврат 100% вложенных денег. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей. С внесенной суммы банк взимает комиссию — 0,31%.



Под названием «инвестиционные облигации» скрываются структурные продукты, которые выпускают многие российские банки и брокерские компании. Сбербанк является абсолютным лидером по объему и числу выпущенных в России структурных облигаций. По данным портала CBonds, на крупнейший банк страны приходится около половины из 262 выпусков структурных облигаций и нот. Немного отстает от него компания «БКС», выпустившая недавно структурные облигации с частичной защитой капитала по российскому праву.



Самое основное здесь в том, что доход не гарантирован. Так что если вы думаете, что, купив инвестиционную облигацию, будете регулярно получать купонные платежи из расчета 10% годовых, а в конце срока эмитент просто вернет тело долга, то вы заблуждаетесь. На самом деле клиент заключает с банком контракт (можно сказать, делает ставку) на определенное событие. А результат целиком зависит от поведения «базового актива», то есть набора акций или индекса, в который вкладывается часть средств владельца ИОС или ноты.

Сбербанк сейчас предлагает клиентам шесть таких инструментов. По некоторым из них доход выплачивается в конце срока, по другим — владелец может рассчитывать на регулярные купонные выплаты (при соблюдении определенных условий).

- ИОС InvestKIDS. В основе — акции американских компаний, производящих продукцию для детей (The Walt Disney Company, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Nestle).

- ИОС на индекс IMOEX. Доход зависит от среднего значения индекса Московской биржи IMOEX за период с ноября 2019 по ноябрь 2022 года.

- ИОС на индекс SBERECCY. Доход зависит от финального значения американского индекса Economic Cycles Index.

- ИОС на «Авто». Базовым активом выступают акции автопроизводителей (BMW, Porsche Automobil, Daimler, Peugeot).

- ИОС на IT. Облигации с купонными выплатами, размер которых зависит от динамики акций высокотехнологических компаний: IBM, SAP, Oracle, Apple.

- ИОС EUROSTOXX. Доход зависит от поведения индекса европейского рынка EURO STOXX 50, причем выплачивается как приросте, так и снижении, но не более чем на 10%.

К сожалению, банк далеко не везде подробно прописал условия, при которых владелец облигаций получит доход. Например, владелец пятилетних ИОС на «Авто» не сможет получить выплату, если цена хотя бы одной из акций, входящих в портфель, упадет более чем на 10% от их стоимости на 2 декабря 2019 года. А вот какой должна быть динамика индекса Мосбиржи, чтобы владельцы трехлетних ИОС на индекс IMOEX получили в конце срока доход, и как коррелирует поведение индекса с величиной выплат — неизвестно. Согласно расчетам на сайте банка, вложив на три года в эти облигации 100 тыс. рублей, через три года можно заработать максимум около 32,3 тыс. рублей при годовой доходности 9,27%.

Облигации против ИОС: что лучше?

Если сравнить потенциальную доходность инвестиционных облигаций с обычными облигациями того же Сбербанка, то, на первый взгляд, владелец ИОС может заработать гораздо больше. Например, похожий по срокам выпуск облигаций Сбер12R с погашением в июле 2022 года торгуется на бирже с доходностью 6,73%. Даже с учетом реинвестированных купонов максимальный доход инвестора за три года составит около 22 тыс. рублей без учета комиссий брокеру.

С другой стороны, при «нейтральном сценарии», по расчетам Сбербанка, доход со 100 тыс. рублей, вложенных в ИОС на индекс Мосбиржи, будет всего 14,5 тыс. рублей, что означает доходность 4,17% годовых. Вклад или обычная облигация выглядят более привлекательно. При негативном развитии событий, то есть если индекс не вырастет, покупатель ИОС ничего не заработает. Ему даже не удастся компенсировать комиссию (300 рублей), которую возьмет с него банк за покупку облигаций.

На сайте Сбербанка предлагают максимизировать доход от ИОС, открыв индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получив налоговый вычет. Однако ту же процедуру можно проделать и с обычными облигациями, как и с другими бумагами, торгующимися на нашей бирже.

Обычные облигации можно продать в любой момент на бирже, сохранив накопленную доходность (НКД). Для этого не придется обращаться в банк или к его маркетмейкеру, ведь по всем более-менее ликвидным выпускам корпоративных бумаг в день проходят десятки, а то и сотни сделок. То есть продать их можно без особых проблем, просто отправив поручение брокеру с терминала или мобильного приложения. В случае со структурными продуктами такой вариант может и не сработать, поскольку ликвидность у многих биржевых структурных нот и облигаций очень низкая. Например, по уже размещенным на бирже ИОС (на сайте банка они находятся в архиве) в день, как правило, проходит лишь несколько сделок, причем объемы торгов не превышают нескольких десятков тысяч рублей. Фактически эти инструменты неликвидны. В банке пояснили, что по запросу клиентов предоставляют котировки на покупку и продажу, причем готовы совершить сделку с любым объемом бумаг.

Почему компании и банки так активно предлагают купить структурные продукты, облигации или ноты?

Как правило, компания или банк, выпустивший ноту или облигацию, размещает часть средств в активы с низким риском (депозиты, ОФЗ), а оставшуюся часть в опционы и фьючерсы на определенный индекс или набор инструментов. Это называется «базовый актив». Как пояснили порталу Банки.ру в Сбербанке, говорить о том, что деньги конкретного держателя ИОС вкладываются в какие-то конкретные инструменты, не совсем корректно, управление происходит на портфельном уровне.

Если структурный продукт с гарантированной защитой капитала (как в случае со Сбербанком), то теоретически можно рассчитать, какую часть организатор займа в принципе использует для инвестиций. Например, при рыночной ставке 5% годовых примерно 85% от вложенной на три года клиентом суммы банк или компания могут положить на депозит или использовать в межбанковских операциях: через три года эти 85% как раз подрастут до уровня изначально вложенной инвестором суммы. А оставшимися деньгами трейдеры банка или брокера могут распоряжаться по своему усмотрению. Ведь в отличие от инвестора организаторы займа ничем не рискуют.

Инвестору, конечно, могут пообещать определенную доходность или даже гарантировать купон, однако при этом, сколько на самом деле на его инвестициях зарабатывает компания, выпустившая структурный продукт, останется неизвестным. Информацией о марже организаторы займов обычно с клиентами не делятся, но, по словам участников рынка, если речь идет о рискованных стратегиях (вложениях в акции, товары или индексы), маржа может достигать десятков процентов. Этот доход делится между самими организаторами и посредниками-дистрибьюторами. Поэтому для рядового инвестора с небольшим капиталом структурные облигации или ноты — уравнение со множеством неизвестных. А вот банк или брокер, выпустивший такие структурные продукты, решает сразу три задачи:

— гарантированно зарабатывает на комиссии;

— привлекает сравнительно дешевые деньги;

— получает дополнительную маржу, используя деньги клиента.

Итак, подведем итоги.

О плюсах

При удачном раскладе можно заработать гораздо выше ставки по депозиту или облигациям.

В отличие от инвестиций в акции или другие рыночные активы, капитал защищен от рисков. Всегда можно вернуть тело займа.

Широкий выбор инвестиционных стратегий и инструментов и низкий порог входа. Самостоятельно купить набор акций IT-компаний или вложиться в пару доллар/рубль с 1 000 рублей невозможно.

Минусов больше

Доходность обычно не гарантирована. Она может оказаться гораздо ниже инфляции.

Вложения гарантируются эмитентом, но не застрахованы в АСВ. Так что перспективы возврата инвестиций у подобных инструментов зависят от финансового состояния эмитента бумаг. Например, если речь о небольшой компании, то риски возрастают. Так, по словам независимого инвестиционного советника Натальи Смирновой, в случае отзыва лицензии или банкротства компании, продавшей ноты или облигации, инвестор не получит ничего, даже если стратегия оказалась удачной.

Кроме того, если гарантированная часть вкладывается, скажем, в корпоративные облигации, то у инвестора возникает второй риск — риск дефолта компании, выпустившей их. Как показывает история, облигации даже крупных и с виду надежных компаний и банков могут оказаться дефолтными.

Структура вложений и система вознаграждения непрозрачны. Неизвестно, сколько действительно зарабатывает банк или брокер, инвестируя деньги клиента. При этом инвестор не всегда может просчитать корреляцию между поведением базового актива и доходностью его вложений. Как пример — ИОС на индекс IMOEX, где совершенно неясно, как зависит доход инвестора от значений индекса.

Сложности с продажей и покупкой облигаций и нот на вторичном рынке. Потенциальный риск потерь за счет спредов маркетмейкера.

В случае выплаты дохода в конце срока инвестор не может реинвестировать прибыль и увеличить итоговый доход.

В большинстве случаев покупатель облигации или ноты не получает в собственность реальный актив, как в случае инвестиций в акции или облигации.

Кому подходит

Опытному инвестору с большим капиталом, который может сформировать продукт по своему вкусу. Например, чтобы хеджировать риски своих инвестиций. В этом случае компания может создать ему индивидуальную стратегию и более тщательно прописать условия вознаграждения. Для розничных инвесторов вложения в готовые структурные продукты содержат риски, которые сложно просчитать, а инвестиции в стратегии с частичной защитой капитала создают риск потерять часть накоплений.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru