Разбор Банки.ру: три карты для путешественников

Сравниваем самые популярные карты для среднего класса для путешественников по количеству заявок на Банки.ру: All Airlines Тинькофф Банка, Travel Rewards Райффайзенбанка и «Карта хозяина» Россельхозбанка.



Выезд за рубежи России вносит существенные изменения в ежедневную рутину пользователя карты. Например, появится возможность потратить авиамили, если карта предусматривает их накопление, возникнут дополнительные расходы при конвертации валют, начнет действовать встроенная страховка для путешественников, правила которой вы знаете, конечно, нетвердо. Давайте разбираться.

Кому?

Начнем все же с доступности. Тут безусловный лидер — тиньковская All Airlines. Только эту карту можно получить во всех регионах страны. На две другие карты могут претендовать только жители регионов, в которых представлены Россельхозбанк и Райффайзенбанк соответственно.

Возрастные ограничения тоже самые либеральные у карты Тинькофф Банка — ее может получить житель России в возрасте от 18 до 70 лет. Россельхозбанк установил границы с 21 года до 65 лет, Райффайзенбанк сдвинул этот диапазон на два года — карту можно получить с 23 до 67 лет.

При заказе All Airlines не требуется подтверждения доходов и нет требований к минимальному стажу на последнем месте работы. Райффайзенбанк указывает, что для лучших условий по карте ее потенциальный держатель должен предоставить справку по форме 2-НДФЛ, справку от работодателя по форме банка или вообще в свободной форме. Возможно и косвенное подтверждение доходов (документ, подтверждающий наличие автомобиля, или загранпаспорт с отметкой о пересечении границы в последние 12 месяцев). Требование к стажу — три месяца, к доходу — 25 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 15 тыс. рублей для остальных регионов. В Россельхозбанке требования кажутся еще более жесткими. Представить какие-то доказательства дохода необходимо (хотя и здесь возможны варианты, как в Райффайзенбанке), СНИЛС предоставляется при наличии, а требования к минимальному стажу — четыре месяца.

Почем?

Серьезные различия возникают в части взимания платы за обслуживание. «Райффайзен» решил эту проблему просто: 2 990 рублей в год — и все, больше никаких условий. Банк следует консервативному подходу.

Россельхозбанк единственный из трех банков берет плату за выпуск карты (99 рублей). А ежемесячные 150 рублей за обслуживание отменяются, если держатель карты совершил покупок на 10 тыс. рублей или больше (надо иметь в виду, что в эту сумму не включаются налоговые платежи, переводы или пополнение электронных кошельков). То есть если вы ни разу это условие не выполнили, то заплатите 1 800 рублей. Довольно щадяще по сравнению с банками-соперниками.

Тинькофф Банк предлагает на выбор два этих способа. Клиент может заплатить 1 890 рублей без условий (тариф с годовой оплатой) или платить 249 рублей в месяц (2 988 рублей в год), но эта сумма не списывается, если за расчетный период траты на покупки были равны или превысили 50 тыс. рублей. Своего клиента «Тинькофф» видит более обеспеченным, чем Россельхозбанк. К тому же такое условие явно диктует клиенту: используй ее как основную.

Диапазон процентных ставок, которые платят клиенты Россельхозбанка, пользующиеся «Картой хозяина», самый привлекательный — от 21% до 25,8% годовых. Проценты по карте Travel Rewards при нынешнем уровне ключевой ставки выглядят жесткими: 19—30,5% годовых по операциям оплаты товаров и услуг, 49% годовых — на прочие (нельготные) операции. All Airlines предлагает 15—29,9% годовых по операциям покупок для тарифа с годовой оплатой и 26,2% годовых по операциям покупок для тарифа с ежемесячной оплатой. По прочим операциям — 29,9—39,9% годовых.

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Сколько?

По предлагаемой верхней границе кредитного лимита видно, что банки рассчитывают на то, что их клиентами станут представители достаточно обеспеченной прослойки населения: РСХБ — 1 млн рублей, Тинькофф Банк — 700 тыс. рублей, Райффайзенбанк — 600 тыс. рублей. Впрочем, обладатель минимального дохода (25 тыс. рублей) в «Райффайзене» вряд ли сразу получит полный лимит. Как и владелец All Airlines, не предоставивший никаких документов о доходе.

Льготные периоды обычные: 52 дня у Райффайзенбанка, 55 — у РСХБ и Тинькофф Банка. Самый высокий минимальный платеж назначил «Тинькофф»: держатель All Airlines должен перечислять каждый расчетный период 8% от суммы задолженности (минимум 600 рублей для тарифа с годовой оплатой и 3 тыс. рублей для ежемесячного тарифа), 3% от задолженности плюс начисленные проценты на нельготную задолженность в подтверждение платежеспособности ждет РСХБ и 4% от задолженности — Райффайзенбанк.

Больная для некоторых держателей кредиток тема снятия наличных (за границей она иногда становится достаточно важной для многих) решается банками-эмитентами следующим образом. Тинькофф Банк снимает с клиента 390 рублей за каждую операцию до 100 тыс. рублей. Подход «Райффайзена» консервативен. Он взимает 3% (минимум 300 рублей) за снятие наличных в своих банкоматах и в банкоматах партнерской сети и 3,9% (минимум 390 рублей) за снятие в банкоматах других банков. У РСХБ за снятие единый тариф — 3,9%, минимум 350 рублей. Но первые три месяца за эту операцию в своих и партнерских банкоматах банк взимает 0% комиссии и включает операцию в льготный период. Нулевые комиссионные можно продлить, если подключить опцию «Наличные» (но проценты на такую операцию будут уже начисляться сразу, со следующего дня — льготного периода нет, да и действует опция только в собственных и партнерских банкоматах). Каждый месяц клиент может выбрать одну из трех опций — или «Наличные», или кешбэк, или бонусы «Урожай», о которых мы расскажем позже). Неустойка за пропуск платежа — 20% годовых.

Но лучше перед поездкой все же запастись наличной валютой, а не снимать ее с кредитки. Если добавить к тем деньгам, которые вы заплатите российским банкам, еще комиссионные владельца сети банкоматов, сумма может стать совсем грабительской.

Страховка

За границей без страховки не обойтись. Особенно если на Новый год вы запланировали отдых в Альпах на одном из горнолыжных курортов: травмы там — обычное дело. Из наших трех карт две — Райффайзенбанка и Тинькофф Банка — имеют встроенные бесплатные страховки для путешественников. Страховая сумма при этом одинаковая: 50 тыс. евро. Условия тоже похожи: активный отдых застрахован, но в набор опций не входит, например, страхование ответственности перед третьими лицами и отмена поездки (которые штатно включаются в страховки с покрытием в 100 тыс. евро). У Тинькофф Банка клиента страхует собственная компания, клиенту Райффайзенбанка эту услугу окажет «АльфаСтрахование».

Держатель «Карты хозяина» такой страховки вместе со своей картой не получает. А стоит она приблизительно 3 тыс. рублей. С другой стороны, при покупке отдельной страховки он волен в выборе опций, чем и может утешиться. Карта-то хозяина, а не «бери, что дают».

Конвертации

Карты, как правило, рублевые. Комиссионные за операции в другой валюте — кажется, логично востребованные у отпускников — дополнительная статья расхода. Они, кстати, не такие уж и большие, не являются российским изобретением, а характерны для всех стран. Однако вызывают особенное недовольство — видимо, из-за своей непредсказуемости и нежелания банков о них четко и понятно рассказывать.

Общая ситуация такова: платежная система (Visa или Mastercard) берет комиссионные (типичная сумма — 1%) за каждую операцию конвертации. Если конвертация двойная (например, таиландский бат — доллар США — российский рубль), а это практически неизбежно, то и комиссионные берутся два раза. Опять же штатными являются комиссионные, взимаемые российским банком за трансграничные операции. Это 1—3% от ее суммы. У Райффайзенбанка это 1,65%. У Тинькофф Банка эта сумма в широко известном, но довольно старом экселевском файле, который составил один из пользователей нашего форума, обозначалась как «курс ЦБ + 2%».

Эти комиссионные неприятны, но не разорительны. Человеку, отдыхающему два раза в году, они не нанесут большого ущерба. Скажем, 3% от 1 000 долларов — это 30 долларов, около 1 900 рублей. Гораздо опаснее комиссионные при так называемом Dynamic Currency Conversion (DCC). Дело в том, что деньги за покупку списываются в российском банке по курсу, который будет действовать через 2—5 дней. И в этом есть элемент риска. Иностранный торговец может предложить вам провести сделку по DCC. Выглядит это как предложение — на выбор — проведения операции в рублях или местной валюте. Выбирать надо всегда местную валюту. Потому что, если вы выберете рубли, то будете знать сумму списанных с карты рублей моментально, но комиссионные при этом составляют обычно от 3% до 7%. Говорят, что встречалось и 12%.

Спецусловия

All Airlines предлагает зарабатывать мили, которые можно потратить без привязки к какой-то определенной авиакомпании. Мили начисляются за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль.

10% начисляется за бронирование отелей и аренду авто, 5% — за покупку авиабилетов на сайте travel.tinkoff.ru, 3% — за покупки в категории «авиабилеты», 2% — от операций оплаты услуг в категории «кино», «театры», «концерты», совершенных в разделах платежей и переводов интернет- или мобильного банка и других покупок, 1% — за операции, совершенные в разделе «Платежи и переводы» в мобильном и интернет-банке (кроме пополнения электронных кошельков).

Мили не сгорают в течение пяти лет. Расходовать их не очень удобно. Пока накопленных миль меньше 6 тыс., тратить их нельзя. Когда заветный порог превышен, расходовать их можно с шагом в 3 тыс. миль (то есть 6 тыс. миль, 9 тыс. миль, 12 тыс. миль и так далее). В месяц нельзя заработать более 6 тыс. трансакционных миль. Меняют их на стоимость купленных билетов по курсу 1 миля = 1 рубль в течение трех месяцев после покупки билета.

Держатель райффайзеновской Travel Rewards копит мили для расходования в системе iGlobe по программе Travel Miles (с ней имеют дело, в частности, также клиенты Росбанка, банка «Зенит», Газпромбанка и Примсоцбанка), где оплатить можно бронирование авиабилетов, номеров в отелях или аренду автомобиля. Карта также может использоваться для получения скидок в сети партнеров банка, среди которых есть и интересные туристам и отпускникам.

Одна миля начисляется за каждые 30 рублей покупок, потраченных по карте, 500 миль — за совершение покупок на сумму от 25 000 рублей в месяц, 1 тыс. миль система дарит в день рождения, и до 15 миль начисляется за каждый 61 рубль, потраченный на сайте iGlobe.ru.

В целом эти системы с милями не очень удобны — их расходование довольно специализированное, начисление кешбэка гораздо приятнее. Наверное, поэтому эти две карты уже не являются фаворитами даже у банков, их выпустивших.

Поэтому не имеющая никаких намеков на путешествия «Карта хозяина» не выглядит в плане вознаграждений хуже. Здесь начисляются в базе 1% кешбэка за каждую покупку. Можно подключить опцию cash back, и тогда на некоторые категории будут начисляться более высокие проценты. Максимум кешбэка в любом случае — 5 тыс. рублей. С путешествиями тесно связана только одна опция — бонусы «Урожай». Их можно тратить, в частности, на любые авиа- и железнодорожные билеты, аренду авто и заказ номеров в отелях.

Для кого?

Особо привлекательной особенностью карт All Airlines Тинькофф Банка и Travel Rewards, выпущенной Райффайзенбанком, выглядят встроенные бесплатные страховки. Для тех, кто путешествует чаще чем два раза год, эта особенность очень интересна. У обеих карт система начисления миль выглядит довольно архаично, хорошая программа кешбэка их легко бы заменила.

«Карта хозяина», несмотря на отсутствие явных вторичных признаков карты для путешественников (которые отмечаются в названии или в присутствии спецпрограммы начисления бонусов), выглядит тоже достаточно интересно: можно переключаться между кешбэком, бонусами, которые можно потратить на билеты. Привлекательно выглядит и потенциально большой лимит, диапазон ставок и самая низкая стоимость обслуживания.

Сергей КАШИН, Banki.ru