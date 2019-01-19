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Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Карта хозяина

Mastercard Standard — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • ставка от 26,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 99 до 1 899 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Android Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 1% за любые покупки;
  • макс. 5 000 руб. в месяц

при подключении дополнительной опции «CashBack»:

  • 1% за любые покупки, кроме категорий по которым начисляется 5% и 10%;

  • 5% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";

  • 10% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";

  • макс. 5 000 руб., если сумма возврата считается как: «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» + «Базовый CashBack», то при этом сумма возврата, рассчитанная в категориях «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» учитывается в размере не более 2 000 руб.

Бонусы
  • Другое
  • Для путешествий

программа лояльности Урожай (подключается как дополнительная опция): начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:

  • 5 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";
  • 10 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";
  • 2 бонусных балла за прочие покупки и услуги;
  • макс. 5 000 баллов, если общая сумма баллов «Урожай» считается как: «Базовый Урожай» + «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай», то при этом сумма баллов, рассчитанная в категориях «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай» учитывается в размере не более 3 000 баллов, а сумма баллов, рассчитанная в категории «Базовый Урожай» учитывается в полном объеме
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
99 - 1 899 ₽

со 2-го года: 0-1 800 руб.

  • 99 руб. за выпуск карты;
  • по 150 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%, мин. 350 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 350 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9%
банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

снилс при наличии

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • cash back;
  • бесплатный 1-й год обслуживания;
  • бесплатное получение наличных в устройствах банка в первые 3 месяца
Минусы
  • после трех месяцев использования карты льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
  • банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки;
Дата актуализации
19.01.2019 23:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта хозяина» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба