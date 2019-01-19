Карта хозяина
- ставка от 26,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 99 до 1 899 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Android Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 1% за любые покупки;
- макс. 5 000 руб. в месяц
при подключении дополнительной опции «CashBack»:
- 1% за любые покупки, кроме категорий по которым начисляется 5% и 10%;
5% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";
10% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";
макс. 5 000 руб., если сумма возврата считается как: «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» + «Базовый CashBack», то при этом сумма возврата, рассчитанная в категориях «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» учитывается в размере не более 2 000 руб.
- Другое
- Для путешествий
программа лояльности Урожай (подключается как дополнительная опция): начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:
- 5 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";
- 10 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";
- 2 бонусных балла за прочие покупки и услуги;
- макс. 5 000 баллов, если общая сумма баллов «Урожай» считается как: «Базовый Урожай» + «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай», то при этом сумма баллов, рассчитанная в категориях «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай» учитывается в размере не более 3 000 баллов, а сумма баллов, рассчитанная в категории «Базовый Урожай» учитывается в полном объеме
со 2-го года: 0-1 800 руб.
- 99 руб. за выпуск карты;
- по 150 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
3,9%, мин. 350 руб.
3,9%, мин. 350 руб.
- неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3% от суммы задолженности
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
снилс при наличии
- не требуется
- не требуется
- cash back;
- бесплатный 1-й год обслуживания;
- бесплатное получение наличных в устройствах банка в первые 3 месяца
- после трех месяцев использования карты льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки;
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба