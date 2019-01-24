Онлайн-касса с сим-картой оператора связи Tele2 самостоятельно подписалась на психологическую помощь и уроки игры на гитаре. Пользователь портала Банки.ру из Волгограда под ником Elwa поделилась необычной историей в «Народном рейтинге сотовых операторов». Автор отзыва приобрела сим-карту Tele2 и установила ее в кассовый аппарат для передачи данных в налоговую службу в режиме онлайн.

«28 декабря касса самостоятельно подписалась на «Уроки игры на гитаре» за 8 рублей в день, «Гудок» за 3 рубля в день, еще какой-то «Гудок» за 1,5 рубля в день, какая-то психологическая то ли помощь, то ли поддержка», — пишет Elwa. В результате необычного поведения онлайн-кассы баланс сим-карты был израсходован, и данные в налоговую службу не передавались в течение семи дней.



По словам автора отзыва, в службе поддержки оператора ее сначала уверяли, что абонент сама подписалась на платные услуги, затем — что сим-карта получала предложения о платных подписках, на которые отвечала и подписывалась самостоятельно.

«В случае если обычная сим-карта находится не в смартфоне или планшете, а в другом оборудовании, она может реагировать на входящие сообщения или сим-меню. Чтобы этого не произошло, в оборудовании должна быть установлена сим-карта M2M», — прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе оператора Tele2.

Избежать аналогичных ситуаций также помогает контентно-лицевой счет, после его подключения расходы абонента на базовые услуги связи (звонки, СМС, Интернет) будут списываться с основного лицевого счета, а расходы за контент — с контентного лицевого счета, отметили в Tele2.

Напомним, в мае прошлого года москвич Алексей Надеждин выяснил , что дачные ворота с электроприводом на въезде в садоводческое товарищество самостоятельно подписались на платные рассылки от МТС.