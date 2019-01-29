Банк «Возрождение» возобновил прием вклада «Добрые традиции».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок депозита составляет 18 месяцев и делится на два процентных периода, первый из которых — шесть или 12 месяцев. По истечении полного процентного периода вкладчику предоставляется возможность досрочно расторгнуть договор с сохранением ставки.

«Добрые традиции» с первым периодом 12 месяцев можно открыть под 6,57% годовых (с первого по 12-й месяц — 7,1%, с 13-го по 18-й месяц — 5,5%). «Добрые традиции» с первым периодом шесть месяцев размещается под 6% годовых (с первого по шестой месяц — 7%, с седьмого по 18-й месяц — 5,5%).

Кроме того, улучшены условия по вкладу «Позитивный» с лестничным начислением процентов. Срок депозита — 18 месяцев.

С первого по шестой месяц начисляется 6%, с седьмого по 12-й месяц — 7%, с 13-го по 18-й месяц — 8,5% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка составляет 7,17% годовых. По истечении первых шести месяцев вклад можно забрать без потери процентов.

Проценты по депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Пополнение для них не предусмотрено.

Завершен прием вклада «Новогодние традиции».