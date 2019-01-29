Предложение Минфина увеличить лимит выплаты за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей приведет к увеличению средней цены на полисы на 10—11%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков.

«По предварительным оценкам экспертов, увеличение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей приведет к повышению среднего тарифа на ОСАГО примерно на 10—11%, то есть для автолюбителей стоимость страховки вырастет в среднем примерно на 500—600 рублей», — отмечается в сообщении.

В РСА пояснили, что увеличение размера страховой суммы не может обойтись без повышения стоимости услуги — «это азбука страхования». «Конечно, при наличии тарифного коридора это повышение может уложиться в коридор, и пересмотр тарифов на уровне изменения указания Банка России не потребуется», — сказали в РСА.

Ранее сообщалось, что Минфин в рамках доработки законопроекта о либерализации условий ОСАГО предлагает увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей (соответствует размеру страховой выплаты за гибель пассажира на общественном транспорте по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика).

Кроме того, проект Минфина предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020-го) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Минфин планирует внести законопроект в правительство в феврале.