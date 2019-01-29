Банк России поддерживает предложение Минфина увеличить лимит выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей, признавая, что это отразится на цене полиса, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

«Мы поддерживаем инициативу Минфина об увеличении выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП до 2 миллионов рублей. На наш взгляд, выравнивание страховых сумм по ОСАГО и ОСГОП [обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика] является справедливым», — заявил представитель ЦБ.

Если предложения Минфина будут приняты, будет уравнен лимит выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО и в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика. Сейчас при гибели пассажира на автобусе, самолете, поезде и т. д. родственникам полагается компенсация 2 млн рублей, а при гибели пассажира автомобиля, в том числе такси, — 500 тыс. рублей в рамках ОСАГО. Эксперты и различные ведомства неоднократно указывали на несправедливость такой ситуации.

«Безусловно, это решение скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты», — сказали в пресс-службе ЦБ. Базовый тариф ОСАГО установлен в коридоре 2 746—4 942 рублей, страховщики вправе выбирать базовую ставку из этого диапазона. В Российском союзе автостраховщиков ранее оценивали, что средняя цена ОСАГО в результате повышения лимитов по жизни и здоровью вырастет на 10—11%.