Банк «Ренессанс Кредит» поднял ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях на сроки 400 и 550 дней.

Как сообщили в банке, теперь данный депозит на срок 400 дней можно открыть в отделении по ставке 7,6% годовых, а в интернет- или мобильном банке — по ставке 7,85%. По вкладу на 550 дней ставка при размещении средств в офисе банка составит 7,85%, а через дистанционные сервисы — 8,1%.

Минимальная сумма депозита в рублях — 30 тыс. при его открытии в отделениях и 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность его пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го по 180-й день — по ставке 2,75%, со 181-го по 366-й день — по ставке 3,5%, с 367-го по 549-й день — по ставке 4%.

Депозит «Ренессанс Доходный» также можно открыть на сроки три, шесть, девять месяцев и год. Кроме того, доступно размещение средств в долларах США и евро.

