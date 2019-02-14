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Ренессанс Доходный Online

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
610
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 5 000 ₽ 6,25 7,1 7,1 7,65 8,1
91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 100 $ 1,25 1,75 2 2,25 2,5
91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 100 € 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в рублях: с 91 по 180 день - 2,75%, с 181 по 366 день - 3,5%, с 367 по 549 день - 4% годовых;
  • в долларах: с 91 по 549 день - 0,15%;
  • в евро - 0,1% годовых
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
07.02.2019 09:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Доходный Online» в 149 городах России
16 997
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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