Ренессанс Доходный Online
Ренессанс Кредит,
Ренессанс Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
610 ₽
Ставка
8,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|550 дней
|от 5 000 ₽
|6,25
|7,1
|7,1
|7,65
|8,1
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|550 дней
|от 100 $
|1,25
|1,75
|2
|2,25
|2,5
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|550 дней
|от 100 €
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в рублях: с 91 по 180 день - 2,75%, с 181 по 366 день - 3,5%, с 367 по 549 день - 4% годовых;
- в долларах: с 91 по 549 день - 0,15%;
- в евро - 0,1% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 09:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Доходный Online» в 149 городах России
16 997
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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